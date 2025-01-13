Ocean Viking 101 Göçmeni Kurtardı

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Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sos Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz'de, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Ocean Viking gemisinin geçen hafta Akdeniz'in Libya arama kurtarma bölgesi içinde kalan bir ahşap tekneden kurtardığı 101 göçmeni, İtalyan makamlarının güvenli liman olarak tahsis ettiği Taranto'ya bugün ulaştırdığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin arasında 29 kadın ve 23 de refakatsiz çocuk bulunduğu kaydedildi.

Göçmenlerin Somali, Suriye, Eritre, Mısır, Filistin, Irak ve Etiyopya kökenli oldukları aktarıldı.

İtalya İçişleri Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, ülkeye yılbaşından 13 Ocak'a kadar olan sürede denizi aşarak gelen göçmen sayısı 376 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı ise 749 olarak paylaşılmıştı.

İtalya'ya 2023 yılı boyunca deniz üzerinden ulaşan göçmen sayısı 157 bin 651 olurken, 2024'te bu sayı 66 bin 617'ye geriledi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkede göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana, düzensiz göçmen gelişlerini önlemeye yönelik; STK gemilerinin kurtarma operasyonu icra etmesini güçleştirecek bazı yasal düzenlemelerden, Afrika'daki menşe ve transit ülkelerle bir dizi ikili ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde anlaşmalar yapmaya kadar bazı adımlar atmıştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerinde yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.