Öğrenciler 23 Nisan'ı Türk Yıldızları ile Kutladı
Öğrenciler 23 Nisan'ı Türk Yıldızları ile Kutladı

18.04.2026 10:42
Konya'da 2 bin 188 öğrenci, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında uçuş gösterisi izledi.

KONYA'da ilk, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ün uçuş gösterilerini izledi.

Kent merkezindeki ilk, ortaokul ve liselerden gelen yaklaşık 2 bin 188 öğrenci ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ağırlandı. Üsteki Kartal Park Sahası'nda uçak ve helikopterleri yakından inceleyen öğrenciler, daha sonra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün pilotlarıyla tanışıp fotoğraf çektirdi. Uçuşlar hakkında uzmanlardan bilgi alan ve ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Özel program kapsamında öğrenciler daha sonra Personel Kurtarma (PK) ve İleri Hava Kontrolör (İHK) Filo Komutanlığı'nın gösterisini de izledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: DHA

