Öğrenciler, İftar ve Sahurda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Sofralarında Buluşuyor

21.02.2026 14:44  Güncelleme: 18:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kentin 4 farklı noktasında üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar sofraları kuruyor. Öğrenciler, hafta içi her gün 100. Yıl Kütüphanesi, Sıhhiye, Anıttepe ve Gazi Gençlik Sofraları'nda 4 çeşit sıcak yemekle oruçlarını açarken, 100. Yıl Gençlik Sofrası’nda da cuma ve cumartesi günleri sahur hizmetinden yararlanıyor.

"Üniversite Ankara'da okunur" mottosuyla öğrenci odaklı çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayında da gençleri yalnız bırakmıyor. Kentin dört farklı noktasında hizmet veren Gençlik Sofraları'nda üniversite öğrencileri, ramazan boyunca ücretsiz iftar yapabiliyor. Öğrenciler hafta içi her gün 100. Yıl Kütüphanesi, Sıhhiye, Anıttepe ve Gazi Gençlik Sofraları'nda BelPa mutfağında gıda mühendislerinin kontrolünde hijyenik koşullarda hazırlanan 4 çeşit sıcak yemekle buluşuyor. Oruç ibadetinde bulunan gençlere 100. Yıl Kütüphanesi'nin kapılarını sahurda da açan Büyükşehir, gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 100. Yıl Gençlik Sofrası'nda cuma ve cumartesi günleri saat 00.00-02.00 arasında sahur hizmeti veriliyor."

"Öğrenci arkadaşlarımızı sofralarımıza bekliyoruz"

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Anıttepe Gençlik Sofraları Sorumlusu Çiğdem Yüksel, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Öğrenci dostu Başkent' anlayışımızla bu ramazanda da gençlerimizin yanındayız. 4 farklı noktada bulunan Gençlik Sofraları'mızda, ilk gün bin 700 öğrenci kardeşimizle iftarımızı paylaştık. Ayrıca, ramazan boyunca 100. Yıl Gençlik Sofra'mızda cuma ve cumartesi günleri saat 00.00 ile 02.00 arasında sahur hizmeti de sunmaktayız. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, eğitim hayatınız boyunca her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızı sofralarımıza bekliyor, hayırlı ramazanlar diliyoruz."

"Öğrenciler için ekonomik yemekler de gayet güzel"

Merkezlerden yararlanan gençler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Eren Bektaş:  "Gençlik Sofraları genelde çok güzel yemekler yapıyor. Haftanın her günü neredeyse burada oluyoruz. Bizi ekonomik olarak çok rahatlatıyor. Yemekler de çok güzel oluyor, anne yemeği gibi."

-Khia Pasha:  "Yemekler tat olarak çok güzel, porsiyonları da gayet yeterli. Oruç tutan bir insan için de gayet yeterli."

-Ayşenur Polat: "Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Her akşam buradayız, bu zamanda öğrencilerin ücretsiz yemeğe ulaşması çok zor, Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz."

-Fatma Usdemir:  "Kırşehir'den  geliyorum. Buradaki yemekler çok güzel, başka bir şehirden gelen sporcuların böyle bir iftar sofrasına katılabilmeleri çok iyi."

-Atakan Özgöç:  "Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeyim. Kaldığım yere de yakın, yemek kalitesinden de memnunum. Öğrenci olduğumuz için hem zaman hem de ekonomik olarak kurtarıcı oluyor. İftar için gelen arkadaşlara da seçenek olmuş oluyor."

-Emin Çığoğlu:  "Gençlik Sofrası uygulaması öğrenciler açısından bayağı güzel, bizim için kolaylık oluyor. Hem evde hem de yurtta kalan öğrenciler için bayağı güzel bir uygulama. İftarımızı burada açmak bizim için rahat oluyor."

-Oğuzhan Uzun: "Belediye yemeği bence gayet iyi bir uygulama çünkü öğrencilerin maddi imkanı olmayabiliyor. Öğrenciler için ekonomik yemekler de gayet güzel. Ramazan ayı zaten paylaşmak demektir, bereket demektir."

-Oğuzhan Berk Gülşin: "Genel olarak çok memnunuz. Her gün geliyoruz desek yeridir. Güzel bir hizmet. Çalışanlar çok güzel, buradaki ortam çok güzel. Büyükşehir'e teşekkür ederiz."

-Berkan Kurt: "Ben ortalama iki yıldır geliyorum, çok memnunuz, yemekler çok güzel. Özellikle de ramazanda verilmesi çok iyi düşünülmüş. Öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra iftara yetişememe durumları oluyor, onun için çok kurtarıcı. Burada olduğum için mutluyum."

-Gülşen Genç:  "100. Yıl Kütüphanesi'ne devamlı olarak geliyorum. Hem yemek hem de personel ilgisi gayet güzel. Davranışlarında samimiler. Ramazan ayı tüm İslam alemine mübarek olsun."

-Selçuk Alp Şimşek:  "Erzurum'dan geldim. Belediye'mizin bu tür imkanlarından faydalanmak hoşumuza gidiyor. Arkadaşlarımızla gece yarısı böyle bir imkan olduğunu gördük. Sosyal medyadan gördükten sonra bana mesaj da gelmişti zaten. Kaçırmayalım dedik, geldik. Dışarıda yediklerimize göre gayet güzel."

-Ceyhun Bilgiç:  "Bu uygulamayı gerçekten çok önemli buluyorum. Özellikle ekonomi bu kadar sıkıntıdayken, öğrenciler bu kadar sıkıntıdayken… Bir de üzerine öğrenciler burada sosyalleşiyorlar."

-İbrahim Barış Kula:  "Normalde akşam yemeklerine de geliyorduk ramazandan önce. Çok memnunuz. Sahur hizmeti de çok güzel olmuş. Arkadaşlarımla geldik çok bulamıyoruz böyle yerleri."

Gençlik Sofralarının adresleri ise şu şekilde:

-Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası: Emniyet Mah. Silahtar Cad. No: 36 Yenimahalle

-Sıhhiye Gençlik Sofrası: Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat

-100. Yıl Gençlik Sofrası İzmir 2 Cad. Kızılay

-Anıttepe Gençlik Sofrası Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 2

Kaynak: ANKA

