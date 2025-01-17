Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

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ANKARA'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile karne heyecanı yaşadı.

Yurt genelinde 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1'inci dönemi, bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal, duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu dağıtıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Uyar İlkokulu'nda öğrenci, öğretmen ve veliler, karne heyecanı yaşadı.

ÖĞRENCİLER 3 ŞUBAT'TA DERSBAŞI YAPACAK

Öğrenciler dönemin son gününde sabah okula geldi. Ders zilinin çalması ile sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini aldı. Minikler daha sonra anne ve babalarıyla evlerinin yolunu tuttu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre; 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi dersbaşı yapacak. 31 Mart-4 Nisan arasında ara tatile girecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran'da sona erecek.

'GELİŞİM RAPORLARINI SUNMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ'

Süleyman Uyar İlkokulu 1'inci sınıf öğretmeni Derya Tiryaki, "Bu yıl yeni uygulamaya geçilen Maarif Modeli'nin 1'inci dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu planlar çerçevesinde öğrencilerimize vermemiz gereken kazanım ve davranışları sunduk. Onların dönüşü olan gelişim raporlarını da bugün hep birlikte, velilerimizin heyecanıyla birlikte vermenin, onları sunmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşadık. Yeni model, ailenin de eğitime dahil olduğu bir eğitim modeli olduğu için ailelerin ve velilerimizin daha mutlu olduğu düşüncesindeyiz. Hepimize iyi bir tatil diliyorum" diye konuştu.

'OKULU ÇOK ÖZLEYECEĞİM'

1'inci sınıf öğrencisi Ömür Kutluca, "Karne aldığımız için çok mutluyuz. Kalem tutmayı öğrendik bu süreçte. Tatilde oyun oynayacağım, Uludağ'a gideceğim, Bursa'ya gideceğim. Sonrasına karar veririm. Arkadaşlarımın hepsini seviyorum, özleyeceğim" dedi.

1'inci sınıf öğrencisi Duru Yıldırım ise "Çok güzeldi. Tatilde oyuncak oynayacağım, ödevlerimi yapacağım. Belki bir tatile çıkarız. Okulu çok özleyeceğim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,