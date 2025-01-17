Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

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Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir ve Yalova'da öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bursa'da 656 bin 260 öğrenci karne aldı. Osmangazi ilçesindeki Lütfi Banuşoğlu İlkokuluIna gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, birinci dönemin son gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Özel eğitim sınıfındaki öğrenim gören çocukları ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara karnelerini verdi. Ardından diğer sınıfları da ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara kitap okuma ve oyun tavsiyelerinde bulundu.

Programda, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, okul öğretmenleri ile protokol üyeleri yer aldı.

Balıkesir

Balıkesir'de 196 bin 523 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Pamukçu İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı.

Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, geçen 25 Aralık'ta Pamukçu İlkokulu öğrencilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu yaralanan öğrencilerle de bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Balıkesir genelinde 196 bin 523 öğrencimiz bugün sömestir tatiline giriyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, "Onlar bizim geleceğimiz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda umudumuz. Pamukçu ile alakalı da kalbimizin bir köşesi mahzun. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde çocuklarımız servisle bir kaza geçirmişti. Çok şükür, artık hepsinin durumu iyi. Çocuklarımızın da sağlık durumunu ilk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız ilgiyle takip etti." diye konuştu.

Kütahya

Kütahya'da 86 bin 843 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Cemalettin Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle karnelerini protokol üyelerinden aldı.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başyiğit, "Tatil sürecini sadece dinlenerek değil aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek, kitap okuyarak, kültürel etkinliklere katılarak ve yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek değerlendirin. Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı unutmayın. Ekran başında geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve hayal gücünüzü geliştirecek etkinliklere yönelin." ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale'de de öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anafartalar İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Toraman'a, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik eden Vali Toraman, "Çok şanslısınız çok iyi bir öğretmeniniz var, çok tecrübeli, ondan çok şey öğrendiniz. Daha da öğreneceksiniz." dedi.

Vali Toraman ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı.

Toraman, tüm eğitim çalışanlarına, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek herkese iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çanakkale'de 10 bin 774'ü okul öncesi, 25 bin 810'u ilkokul, 24 bin 711'i ortaokul, 21 bin 922'si ortaöğretim olmak üzere toplam 83 bin 217 öğrenci karne aldı.

Eskişehir

Eskişehir'de, il genelinde 508 okulda öğrenim gören 146 bin 670 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayıp karnelerini aldı.

Ticaret Borsası İlkokulu'ndaki törende Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer ilgililer, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karneleri ile hediyelerini verdi.

Vali Aksoy ile beraberindekiler, daha sonra öğrenciler tarafından verilen bando konserini dinledi, çocukların dönem boyunca yaptığı resim ve el işi çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi.

Vali Aksoy, gazetecilere, eğitim öğretim yılının birinci döneminin verimli geçtiğini söyledi.

Öğretmenler ile okul idarecilerine teşekkür eden Aksoy, "İlk dönem Eskişehir ilinde olumsuzluk yaşamadan eğitim öğretim yılımızı tamamlamış olduk. 15 günlük dönem içinde çocuklarımızın dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalarını bekliyoruz. İkinci eğitim öğretim yılında da daha iyi bir eğitim yaşatmak adına ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yalova

Yalova'da 250 okulda eğitim gören 54 bin 441 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile ilk dönemin son zilini çaldı.

Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne coşkusuna ortak olduklarını söyledi.

Yalova'nın her bir noktasında aynı kalitede ve aynı imkanlarla çocuklara en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Bundan dolayı da İl Milli Eğitim Müdürümüze, eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin ilgisi ve desteğiyle inşallah evlatlarımız ileride çok güzel noktalara gelecek. Ben şimdiden hepinizi canı gönülden kutluyorum. Başarılar diliyorum. Tatilde bol bol gezin, oynayın ve dinlenin." ifadesini kullandı

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere daha büyük ve müreffeh bir ülke bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere karne ve hediyeleri dağıtıldı.