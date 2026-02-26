Öğrencilerden Kanserle Mücadeleye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Kanserle Mücadeleye Destek

Öğrencilerden Kanserle Mücadeleye Destek
26.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki öğretmen ve öğrenciler, kanserle mücadele eden çocuklar için gıda kolileri hazırladı.

İZMİR'de Bornova Anadolu Lisesi'nde görev yapan ve meme kanserini yenen edebiyat öğretmeni Yelda Yiğit (47) ve öğrencileri, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile aileleri için ramazan ayında gıda kolileri hazırladı. Yelda Yiğit, "Öğrencilerim imece usulü bir çalışma yaptı. Dijital dünyada bu çocukların başını o telefondan kaldırıp birbirleriyle yardımlaşıp, birileri için karşılıksız iyilik yapmalarına çok ihtiyaç var" dedi.

Bornova Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Yelda Yiğit, 3,5 yıl süren meme kanseri tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yiğit daha sonra öğrencileri ve velileri ile iyilik hareketi başlattı. Ramazan ayında lösemi ve diğer kanser türleriyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine gönderilmek üzere gıda kolileri hazırlandı. Öğrenciler ve veliler pirinç, sıvı yağ, fasulye, nohut, mercimek, makarna ve kuru üzüm gibi protein ve karbonhidrat açısından zengin malzemelerden oluşan 42 gıda kolisini okul bahçesinde hazırladı. Etkinlik kapsamında, kemik kanseri tedavisi süren 12'nci sınıf öğrencisi Uygar Özkaya için de balon uçuruldu. İyilik hareketi başlattıklarını belirten Yiğit, "Öğrencilerim imece usulü bir çalışma yaptı. Dijital dünyada bu çocukların başını o telefondan kaldırıp birbirleriyle yardımlaşıp, birileri için karşılıksız iyilik yapmalarına çok ihtiyaç var" dedi.

'İÇİMDE BÜYÜK BİR HUZUR VARDI'

Kendisinin de kanserle mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Altı sene evvel kanserle mücadeleye başladıktan sonraki kısım benim için çok daha anlamlı. Farkında olarak, o acıyı anlayarak yapıyorum. Son 3 yıldır görevimin başındayım ve öğrencilerimle o farkındalıkla, o tanıdığım acılarla birlikte yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Dün akşam yatağa girdiğimde, içimde büyük bir huzur vardı. Kanser hastasına veya ölümcül bir hastalığa yakalanmış başka birine herkes bir akıl verir. Ama esas yapmamız gereken 'Biz sizinleyiz ve acınızı anlayabiliyoruz' demektir" dedi.

'DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIM'

Kampanyaya destek veren 10'uncu sınıf öğrencisi Doruk Bilgin (16), şunları söyledi: "Bu etkinlik okulumuzda birkaç yıldır yapılıyor. Gönüllülük esasına göre elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Yurtta kalıyorum. Gerekli malzemeleri evden babamlarla getirdik. Öğretmenimiz bu yıl da yapacağımızı söylediğinde birilerine yardım ediyor olmakla birlikte insanların aynı çatı altında toplandığını görmek beni çok mutlu etti."

'HER AİLEYE BİR KOLİ HAZIRLADIK'

Öğrencilerden Eylül Mat (16), "Bu çalışma güzel hissettiriyor. Her aileye bir koli hazırladık. Bir emeğimin olması beni mutlu etti. Lösemili çocukların yiyemediği besinler oluyor. Onlara uygun yiyecekleri liste yapıp topladık. Kanser herkesin başına gelebilir. Tedavisini sürdüren çocuklara yardım etmiş olduk" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR KATILIM OLDU'

Umay Diler Dündar (17) ise "Lösemi hastalarına yardım etmek çok güzel. Ramazan ayında birlik olduğumuzu hissediyoruz. 1 haftada bu malzemeleri topladık" diye konuştu. 9'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Tuna Tombak (15), "Lösemili çocuklara ve onların ailelerine yalnız olmadıklarını göstermiş oluyoruz. Okuldan çok büyük bir katılım oldu. Beklediğimizden fazla malzeme toplandı. Koli yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'MÜCADELE İÇİN DESTEK GÖRMELERİ ŞART'

Kampanyaya destek veren 9'uncu sınıf öğrencisi Deniz Ayyıldız'ın annesi hekim Zeynep Arıkan, "Bu etkinliği duyduğumda çok hoşuma gitti. Aynı zamanda hekimim. Onkoloji hastaları ile birlikte çalıştık. Onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri her zaman mutluluk veriyor. Çünkü hastalık zor, mücadele için destek görmeleri şart. Çocukların da böyle bir etkinlik içinde olmaları çok güzel ve sosyal sorumluluk projelerini okullarda yaygınlaştırmak önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Kanserle Mücadeleye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Dev bankadan altın için çılgın tahmin Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:17:47. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Kanserle Mücadeleye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.