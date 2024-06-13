Öğretmene Yapılan Yumruklu Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Öğretmene Yapılan Yumruklu Saldırı Protesto Edildi

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Ümraniye'deki bir lisede kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabeyin, öğretmenler odasındaki öğretmene yaptığı yumruklu saldırı protesto edildi. Öğretmenler, veliler ve sendika temsilcileri, şiddete en ağır cezaların verilmesini talep ederek tepkilerini dile getirdi.

13.06.2024 14:06
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,ÜMRANİYE'DE bir lisede kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabeyin, öğretmenler odasındaki öğretmene yaptığı yumruklu saldırı protesto edildi. Okul önünde toplanan öğretmen veli ve sendika temsilcileri, "Bizlere uygulanan şiddete en ağır cezaların verilmesini talep ediyor, artık 'Yeter' diyoruz" cümleleriyle tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasına yumruklu saldırıya uğrayan öğretmen Vedat Kömür de katıldı.

Olay dün Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre 9. sınıfta eğitim gören kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz öğretmen Vedat Kömür'e yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yumruklu saldırı sendikaların oluşturduğu grup, öğretmenler ve veliler tarafından olayın yaşandığı okul önünde protesto edildi. "Öğretmene şiddeti lanetliyoruz" yazılı pankart açan grup "Çalışırken ölmek istemiyoruz","Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Öğretmene şiddete hayır" sloganları attı.

"ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN DİĞER ÖĞRETMENLERE DE YUMRUK ATTI"

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim İş İstanbul 2. No'lu Şube Başkanı Kadir Toruş, "Öğretmenlerimize görev yaptıkları okullarda yeri geliyor pusu kuruluyor, yeri geliyor öğretmenlerimiz canice okullarında kurşunlanarak katlediliyor, yeri geliyor öğretmenler odasında meslektaşlarının ve öğrencilerinin gözünün önünde darbediliyor. Yıllarını eğitim öğretime adamış çok değerli bir meslektaşımız öğrencinin ağabeyi tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenler odasında, en güvende olmamız gereken yerde, kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde öğretmenimize yumruk atan saldırgan araya girmeye çalışan diğer öğretmenlerimize de yumruk atmıştır. Güçlükle zapt edilen saldırgan, meslektaşlarımızın müdahalesi ve soğukkanlı tutumu sayesinde durdurulabilmiştir. Bu saldırgan olay sonrasında da öğretmen arkadaşlarımıza tehditlerine devam etmiştir. Saldırıya tepki gösteren öğretmenlerimize de saldıran veli okula gelen güvenlik güçlerince emniyete götürülmüştür." dedi.

"ARTIK 'YETER' DİYORUZ"

Açıklamasını sürdüren Kadir Toruş, "Bugün Vedat öğretmenimize yapılan saldırının benzeri başka bir gün bir başka arkadaşımıza yapılacak. Bunun durdurulması için yetkili makamlardan acilen önlem almalarını şiddetle talep ediyoruz. Biaz bugün eğitim sendikaları ve eğitim emekçileri olarak, öğretmene her türlü şiddet eyleminin karşısında duracağımızı ve tepkimizi demokratik yollarla ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bizlere uygulanan şiddete en ağır cezaların verilmesini talep ediyor artık 'Yeter' diyoruz " şeklinde konuştu. Öğretmenler ve sendika üyeleri alkışlarla basın açıklamasına destek verdi. Yumruklu saldırıya uğrayan öğretmen Vedat Kömür de basın açıklamasına destek verdi.

Öğretmene Yapılan Yumruklu Saldırı Protesto Edildi
Kaynak: DHA

Ümraniye, Sendika, Şiddet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmene Yapılan Yumruklu Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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