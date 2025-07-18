Oğul, annesini öldürdü: 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Oğul, annesini öldürdü: 24 yıl hapis cezası

18.07.2025 11:29
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Bodrum'da Doğukan D., annesi Figen Bezmez'i öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'i (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D. (18), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, 24 Kasım 2023'te saat 18.00 sıralarında, eski eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., 1 gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

'KAN TAHLİLİNDE D VİTAMİNİ DEĞERİM YOK'

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan 1 gün önce spor salonunda başının döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçlarını alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİ VARMIŞ

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

KARAR VERİLDİ

Annesi Figen Bezmezi'in boğazını keserek öldüren Doğukan D., 2 Temmuz'da 5'inci kez Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Doğukan D., avukatları ve yakınları katıldı. Doğukan D.'nin, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen akıl sağlığına ilişkin rapor okundu. Raporda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32'nci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine Doğukan D., 'Pişmanım' dedi.

Mahkeme heyeti, takdiren indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verip, Doğukan D.'yi 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oğul, annesini öldürdü: 24 yıl hapis cezası - Son Dakika

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