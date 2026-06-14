Okinawa'da İki ABD Askeri Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı - Son Dakika
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Okinawa'da İki ABD Askeri Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı

Okinawa\'da İki ABD Askeri Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı
14.06.2026 10:42
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Japonya'nın Okinawa eyaletinde iki ABD askeri, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

TOKYO, 14 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletinde iki ABD askeri, alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle yerel polis tarafından gözaltına alındı.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre polis, cumartesi günü sabah erken saatlerde alkol ölçüm cihazıyla yaptığı testlerde her iki askerin de kanındaki alkol seviyesinin yasal sınırı aştığını tespit etti. Şüpheliler bunun üzerine olay yerinde gözaltına alınırken, her iki asker de suçlamaları reddetti.

Japonya'da görev yapan ABD askeri personelinin karıştığı cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar, uzun süredir ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Resmi istatistiklere göre, Okinawa polisi yalnızca 2025 yılında ABD askeri personeli ve ailelerinin karıştığı 100'den fazla suç olayını işleme aldı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Japonya, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Okinawa'da İki ABD Askeri Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı - Son Dakika
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