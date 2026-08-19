Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu - Son Dakika
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Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

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Sabah uyandığında çocuğunun el ve ayaklarındaki renk değişimini görüp panikleyen bir annenin paylaşımı gündem oldu. Kısa sürede viral olan görüntünün altına yorum yağdıran ebeveynler, durumun havuç ve balkabağı gibi gıdaların fazla tüketiminden kaynaklanan "karotenemi" olabileceğini belirterek anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Bir annenin sabah uyandığında çocuğunun el ve ayaklarında beliren renk değişikliklerini fark etmesiyle başlayan süreç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşadığı endişe ve korkuyla durumu takipçilerine soran annenin paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından videonun altına benzer tecrübeleri yaşayan ailelerden yorum yağdı. Kullanıcılar, cildin turuncu veya sarımsı bir renk almasına neden olan duruma dikkat çekti. 

İşte yapılan yorumlardan bazıları; 

  • Karoten yüksekliği ile alakalı olabilir, telaş yapmayın.
  • Karotenemi... Benim kızımda da olmuştu, çok fazla havuç ve balkabağı yedirdiğim dönemde aynısı başımıza geldi.

KAROTENEMİ NEDİR, TEHLİKELİ Mİ?

Uzmanlar ve deneyimli ebeveynlerin işaret ettiği karotenemi, havuç, balkabağı, tatlı patates gibi beta-karoten (A vitamini öncülü) bakımından zengin gıdaların aşırı tüketimi sonucu kanda pigment birikmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle bebek ve küçük çocuklarda sıkça rastlanan bu durum:

  • Avuç içleri ve ayak tabanlarında belirgin sarı-turuncu renk değişimiyle kendini gösterir.
  • Göz aklarında sararma yapmadığı için karaciğer rahatsızlığı olan sarılıktan kolayca ayırt edilir.
  • Genel sağlık açısından tamamen zararsızdır ve beslenme düzeninde yapılacak küçük değişiklerle zamanla kendiliğinden geçer.

Türkiye, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    Tıp uzmanları kendi dalına baksın virüs bakteri mikrop gibi bu tür olaylar metafizik aleminin hayvanlar alemi gibi kendi bölgelerini işaretleme o aileyi işaretleme bize ait manasında işaret bırakırlar Bu da bizim uzmanlık alanımız. 1 0 Yanıtla
  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    Ne karotenemesi ya bildiğin cinler tarafından kınalanmış. bizim yakınımızda da oldu 30 35 yaşlarında bi bayan. ayrıca havuç balkabağı gibi sebzeler yemiyor 1 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    İthal edilen zehirli ilaçlar desenize 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu - Son Dakika
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