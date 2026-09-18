Otopsi darp izlerini ortaya çıkardı! Keşan'da ölü bulunan emeklinin eşi sınırda yakalandı - Son Dakika
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Otopsi darp izlerini ortaya çıkardı! Keşan'da ölü bulunan emeklinin eşi sınırda yakalandı

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Keşan'da 21 Ağustos'ta evinde ölü bulunan 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir'in otopsisinde vücudunda darp izleri saptandı. Eşi M.K.'nin ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı 'eşe karşı kasten öldürme' kapsamında sürdüren ekipler, 66 yaşındaki kadını teknik takibe aldı. Cep telefonunu kapatan şüpheli, İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in (86) cinayet şüphelisi eşi M.K. (66), Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

YATAĞININ YANINDA ÖLÜ BULUNDU

Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu. Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi.

TELEFONUNU KAPATIP SINIRA GİTTİ

Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Ne olduğunu bilmiyoruz ama bu yaştan sonra yapılacak iş mi Allah akıl fikir versin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otopsi darp izlerini ortaya çıkardı! Keşan'da ölü bulunan emeklinin eşi sınırda yakalandı - Son Dakika
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