On Binlerce Manisalı Ferdi Zeyrek'i Gözyaşları ve Karanfillerle Uğurladı: "Allah Mekanını Gül Bahçeleri Yapsın"

Haber: Fatih Özkılınç, Tenzile Aşçı, Berfin Baysan, Gülara Subaşı/ Kamera: Kerim Uğur, Özgür Şengül, Akın Küçükkurt, Yasin Kabadayı, Tunahan Güler

(MANİSA) – Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Manisalıların belediye başkanlarına duyduğu sevgi, kentte düzenlenen törenlere yansıdı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve farklı siyasi görüşlerden on binlerce Manisalı Cumhuriyet Meydanı'na, cadde ve sokaklara sığmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarıyla andığı yol arkadaşını, mezarlıkta bizzat defnetti. Zeyrek ve Özel aileleri, defnin ardından taziyeleri birlikte kabul etti.

Manisa'daki konutunda 6 Haziran Cuma günü elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi yoğun bakımında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, düzenlenen törenlerin ardından Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi. ANKA Haber Ajansı ekipleri gün boyu yaşananları derledi.

Özgür Özel Zeyrek'in naaşını hastaneden aldı, cenaze aracına bindi

Zeyrek'in naaşı sabah saat 09.00 sularında Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi morgundan çıkarıldı. Cenazeyi teslim almaya Zeyrek'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Ulaş Karasu, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman uzun ve yüzlerce Manisalı geldi. Başkan Zeyrek'in cenazesi, hastane önünde toplananların alkışları eşliğinde çıkarılırken bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. CHP Lideri Özel, gasilhaneye ve ardından camiye götürülecek naaşa cenaze aracında eşlik etti.

İlk tören belediye önünde... "Üç yavrum var sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım"

Manisa'nın 17 ilçesindeki bin 766 camide Zeyrek için sela okunurken, ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde Zeyrek'in çalışma arkadaşları ve belediye personelinin katılımıyla yapıldı. Binlerce Manisalı da törende yer aldı. Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor'un bayrağının konulduğu cenaze aracıyla belediye binasının önüne taşındı.

Törende, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Lideri Özel konuşma yaptı. Nurcan Zeyrek, "Üç yavrum var sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım" derken Özgür Özel ise, "Ferdi benden daha Manisalıydı. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır" ifadelerini kullandı. Özel konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Oyum helal olsun"

Belediyede düzenlenen törene katılan yurttaşlar da konuşmakta zorluk yaşadı. Törendekiler "Halkın içinde, koruma ordusuyla gezmeyen biri", "Ne söz verdiyse tuttu", "20 seneden beri buradayım hep AK Parti'ye oy veriyordum, ilk defa sadece kişiliğine oy verdim. Oyum helal olsun" sözleriyle Başkan Zeyrek'ten övgüyle bahsetti. Öte yandan Zeyrek'in cenaze namazı için bekleyen kalabalık arasında TRT'nin ve A Haber'in zaman zaman sloganlarla protesto edildiği görüldü.

On binlerce Manisalı Zeyrek'in cenaze törenine katıldı

Belediyede düzenlenen törenin ardından Zeyrek için Hatuniye Camii'nde ve Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye on binlerce vatandaş akın etti. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, 18 yaşındaki Nehir ve 7 yaşındaki ikiz kızları Elif ve Zeynep Zeyrek tabutuna sarıldı.

Cenazenin getirildiği Cumhuriyet Meydanı'na Zeyrek'in, üzerinde "yastayız" ve "unutmayacağız" yazılı fotoğrafları asıldı. Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan anne Gülten Zeyrek de camiye sağlık ekipleri eşliğinde getirildi. Kentte belediye binasına ve çevredeki reklam panolarına da Zeyrek'in "yastayız" yazılı fotoğrafları asıldı.

Zeyrek'in naaşının camiden çıkarılarak medyada getirilmesi sırasında insan seli oluştu. Tabutu omuzlayanların başında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol arkadaşının naaşının yanından hiç ayrılmadı. CHP'nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin de törende yer aldı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile CHP milletvekilleri törendeydi. Zeyrek'in cenazesine sadece CHP'den değil, birçok partiden çok sayıda siyasetçi katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez cenazede yer alan isimlerdendi.

Mezarlığa insan seliyle getirildi

Manisalıların sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladığı Cumhuriyet Meydanı tören sırasında doldu taştı. On binlerce kişi çevre cadde ve sokakları da doldurdu. Hava görüntülerine de yansıyan yoğun kalabalık hep bir ağızdan Zeyrek için helallik verdi.

Cenaze namazı ve törenin ardından Zeyrek'in naaşı cenaze aracına konuldu. Üzerine Türk bayrağı serilen araç, kalabalık nedeniyle güçlükle ilerledi. Meydana bir kilometre mesafede bulunan Çatal Asri Mezarlığı'na taşınan Zeyrek'in naaşı burada bulunan aile mezarına defnedildi.

Mezarlıkta da binlerce Manisalı, Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için bekledi. Zaman zaman izdiham yaşanan mezarlıkta CHP Genel Başkanı Özel, yol arkadaşı Zeyrek'in mezara defninde bizzat görev aldı. Gün boyu Ferdi Zeyrek'in tabutunu karanfillerle bezeyen binlerce kişi gibi mezarlıkta bulunanlar da mezarı yüzlerce karanfille donattı.

"Küçükle küçük, büyükle büyüktü"

Manisalılar Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından duygularını, acılarını ve Zeyrek'e olan sevgilerini ANKA Haber Ajansı ekiplerine anlattı. 76 yaşındaki bir Manisalı vatandaş, duygularını "Allah taksiratını affetsin. Çok iyi adamdı. Bu kadar insan sevmese gelmezler buraya. Küçükle küçük, büyükle büyüktü" sözleriyle özetledi. Bir başka Manisalı ise "Söyleyecek bir şeyimiz yok maalesef. Çok üzgünüz" diyerek duygularını anlatırken, Ferdi Zeyrek'in bütün Manisa'ya kendisini kısa sürede sevdirdiğini anlattı.

"Babam yaşarken babasızlığı yaşattı bize"

Cenaze törenindeki yoğun katılıma dikkat çeken bir başka Manisalı ise "Görüyorsunuz, halk sokaklarda. Çok sevdirdi kendini, yapamayacağı hizmetler yoktu. Çok üzgünüz, çok" ifadelerini kullanırken, bir başka Manisalı ise duygularını, "Çok üzgünüm. Babam yaşarken babasızlığı yaşattı bize. Hepimizin başı sağolsun. Allah hepimize sabır versin" sözleriyle anlattı.

Cenaze törenine katılan bir başka vatandaş ise Zeyrek'e olan sevgisini, "Daha yeni olmuştu geleli ama çok işler yaptı. Bütün yolsuzlukları bertaraf etti. Burada başka bir iş var. İki gün önce gelip bakılan elektrik tesisatında iki gün sonra nasıl böyle bir şey oluyor. İnşallah yapanlar cezasını çeker. Gencecik insandı. Allah ailesine sabır versin. Acımız çok büyük" diyerek ifade etti.

"Allah mekanını gül bahçeleri yapsın"

Manisa'nın bir değerini kaybettiğini dile getiren bir başka vatandaş ise "Yapacak işleri vardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah mekanını gül bahçeleri yapsın" diye konuştu.

"Ferdi Başkan'ı bir yıldır tanıdık. Çocukla çocuk, büyükle büyük olması, genç olması, mütevazı olmasıyla herkesin gönlünü kazandı" diyen bir başka cenazeye katılan vatandaş ise Ferdi Zeyrek'in bütün Manisa tarafından çok sevildiğini, "Burada her partiden insan var. Herkesin sevgisini kazanmak zor. Bir daha Ferdi Başkan gibi birisi gelmez. Bir dua edeceğiz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Allah ailesine sabırlar versin. Bayramın ilk gününden beri şok yaşadık. Ölüm haberi gelince çok yakın bir akrabamı kaybetmiş gibi hissettim" duygularıyla anlattı.