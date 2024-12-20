Ordu'da Gerçekçi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da Gerçekçi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ordu'da, 7 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu kapsamında yapılan tatbikata, çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı. Ordu Valisi Muammer Erol'un koordinasyonunda, tatbikatta iletişim, sağlık ve arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

20.12.2024 18:59
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Ordu'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

ORDU - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Ordu'nun 2 ilçesinde, 'Türkiye Afet Planı' kapsamında 'Deprem Saha Tatbikatı' yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, çok sayıda arama ve kurtarma ekibinin katılımı ile tamamlandı.

Akkuş ve Aybastı ilçelerinde gerçekleştirilen tatbikatta, Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (Afet Grubu Sorumluları), Valilik Toplantı Salonunda sevk ve idare ederek, koordinasyonu sağladı. Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Tokat ili Niksar ilçesi Çiçekli Köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ordu, Tokat, Amasya, Samsun ve Sivas illerinin etkilendiği depremin ardından Vali Muammer Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal'dan ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, depremden dolayı Akkuş, Aybastı, Korgan, Kabataş, Mesudiye, Gölköy, Kumru, Çaybaşı, İkizce ile Ünye İlçelerinin etkilendiğini söyleyerek, Gümüşhane ve Bayburt illerinden Ordu'ya destek geleceğini, Akkuş ve Aybastı ilçelerinde İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin kaymakamlıklar başkanlığında toplandığını ifade etti.

Geniş çaplı deprem tatbikatı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, "Haberleşme sistemlerinde kesintilerin yaşanması nedeniyle İlçelerimizle haberleşme telsiz, jandarma JEMUS, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri aracılığı ile sağlanmaktadır. İlçelerimizde, Akkuş 2 ve Aybastı 1 toplam 3 yıkılan bina olduğu, enkaz altında kalan vatandaşların olduğu, altyapı hasarları oluştuğu, karayolu ağının hasar aldığı, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin hasar ve kırıma uğradığı, enerji nakil ve iletim hatlarında oluşan hasar edeniyle elektrik kesintileri yaşandığı, Isınma amacıyla kullanılan sistemlerin yangına sebebiyet verdiği, acil barınma ihtiyacının oluştuğu, İlçe AFAD Merkezlerince ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlıkları ilçe belediye başkanlığı ekipleri tüm ilçelerimizde saha tarama faaliyetlerine, Karayolları 7. Şube Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ekipleri yol ağı tarama faaliyetleri ile yolların trafiğe açılması çalışmalarına, tüm afet gruplarının yöneticileri ise operasyon ekiplerini sevk ve sahada idare etmeye başlamışlardır. Akkuş ve Aybastı ilçelerine 107 personel ve 9 arama kurtarma aracı ile arama kurtarma afet grubu, sağlık afet grubu, emniyet trafik afet grubu, yangın afet grubu ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir" dedi. Ünal, tatbikat kapsamında 10 ilçeye müdahalede toplam müdahale kapasitesi 987 personel ve 253 araç olarak tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Bölge Düzeyi Tatbikat Programı kapsamında tatbikat sürecinde başkanlık, AFAD Merkezi ile il ve ilçe afet merkezleri arasında sesli ve görüntülü bağlantı kurularak, drone ve İHA ile canlı görüntü aktarımı yapıldı. Tatbikatın sonrasında AFAD Başkanı Okay Memiş, senaryo gereğince meydana gelen depremden etkilenen Ordu, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas Valileri ile video konferans yoluyla toplantı yaparak, gerçekleştirilen saha tatbikatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Çok önemli bir çalışma"

Tatbikatta yer alan AFAD gönüllüsü Ulaş Akçay, "Deprem tatbikatı gereği enkaz altında yaralılar var. Şuanda da onların kurtarılması için müdahale yapılıyor. Bu aslında gerçek bir deprem anında ne yapmamız gerektiğini ve nasıl davranmamız gerektiği ilgili önemli bir çalışma oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Gerçekçi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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