Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Ordu\'da Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 16 yaşındaki A.Y., tartıştığı 17 yaşındaki A.A.G. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyle birlikte A.A.G. gözaltına alındı.

22.11.2024 22:18  Güncelleme: 22:21
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisi A.Y. (16), tartıştığı lise öğrencisi A.A.G. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel okuldan çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı. Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Altınordu, Politika, Saldırı, 3-sayfa, Güncel, Ordu, Suç, Son Dakika

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