Ordu\'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Milyon Lira Hasar

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ORDU'da motosiklet ve elektrikli bisiklet tamiri yapılan dükkanda çıkan yangında 1 milyon lira hasar oluştuğunu söyleyen iş yeri sahibi Sinan Akkuş'a (37), "Yeni doğan bebeğimi kontrol amaçlı hastaneye götürmüştüm. Döndüğümde iş yerim yanıyordu. İçeride olsam ben de yanardım" dedi.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde 27 Aralık günü yangın çıktı. Sinan Akkuş'a ait motosiklet ve elektrikli bisiklet tamiri yapılan iş yerinden, alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınarak, yangın kısa sürede söndürüldü.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Yangından şans eseri kurtulduğunu söyleyen Sinan Akkuş, "Burada tamirini yaptığım elektrikli bir araç vardı. O araca ait aküler durup dururken yanmaya başlamış ve yangın kısa sürede iş yerinin her yerine yayılmış. Ben dükkanda tamir işlerimi bitirdikten sonra, yenidoğan bebeğimi rutin sağlık kontrolü amaçlı hastaneye götürmüştüm. Döndüğümde bu elektrikli aracın yandığını gördüm. Araç çok ağır olduğu için dışarıya çıkaramadım ve yangın bir anda büyüdü, her yer küle döndü. 'Cana geleceğine mala gelsin' diyorum. Yangın sırasında içeride olsam ben de yanabilirdim. Belki de yenidoğan bebeğim, babasız büyüyecekti" dedi.

'1 MİLYON TL CİVARINDA ZARARIM VAR'

Yangının büyük çaplı hasara yol açtığını belirten Akkuş, "Şu an ilk tespitlerimize göre, iş yerinde 1 milyon TL civarında maddi zararımız var. Ayrıca burada tamir ettiğimiz, müşterilere ait olan çeşitli elektrikli bisikletler, elektrikli araçlar ve motosikletler var. Bunların da çoğu yangında hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi" dedi.