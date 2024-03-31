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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:32
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 907
Açılan Sandık Oranı : % 40,69
Kullanılan Oy : 183.615
Geçerli Oy : 178.375
Katılım Oranı : % 77,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,2171.733
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 37,6867.206
CHPZEKAİ SANA% 14,7626.323
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 2,975.300
DİĞER% 2,84.992
SAADETHALİT DUYAR% 0,48854
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,41738
DSPADEM BAŞ% 0,09158
BTPMUAMMER BELEN% 0,09158
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,08150
TİPSEMİH YILDIZ% 0,06103
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,0599
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,0583
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,0482
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,0469
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,0466
HKPNECATİ KALENDER% 0,0465
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,0355
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,0350
YTPENGİN AKDAL% 0,0241
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,0229
TKHALEV DOĞAN% 0,0121
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 69,88
Katılım Oranı : % 72,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 51,294.670
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 36,53.323
CHPBAYRAM GÖRÜR% 8,6783
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 1,52138
DİĞER% 1,48135
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,2826
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,1312
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,098
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,076
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,044
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 11,84
Katılım Oranı : % 80,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 47,427.116
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 35,045.259
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 9,611.442
DİĞER% 4,14621
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,47221
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,91137
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,4161
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,2944
BTPMUSTAFA CAN% 0,2740
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,1320
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0914
HKPYAKUP EFE% 0,0812
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0710
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,058
MİLLETMAHMUT EROL% 0,023
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 58,06
Katılım Oranı : % 73,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,513.813
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 18,631.303
CHPTEYFİK GÜLEY% 12,39867
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 11,69818
BTPMUHARREM İLHAN% 1,59111
SAADETOSMAN SESLİ% 0,8257
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,2417
HKPNAZAN ATAV% 0,139
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 35,29
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 32,75832
DİĞER% 19,84504
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 17,44443
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 16,38416
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 7,48190
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,0778
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,3835
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,7920
DEVA PARTİSİBERAT AY% 0,3910
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,246
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,25
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,041
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 31,71
Katılım Oranı : % 85,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 48,391.293
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,131.286
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,4365
CHPEMİN EKİN% 0,4512
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,38
SAADETKEMAL GÖNÜL% 0,226
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,041
DİĞER% 0,041
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 82,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 53,851.659
AK PARTİİSMET YANIK% 42,971.324
CHPİSA YURT% 2,3773
SAADETMUSA AŞCI% 0,4915
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,3210
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 24,92
Katılım Oranı : % 69,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 53,118.574
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 32,375.226
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 8,851.429
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 2,97479
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,6199
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,4878
DİĞER% 0,4471
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,3455
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,1728
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,1422
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,1220
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,1220
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,1117
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0813
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,058
HKPHAKAN ARSLAN% 0,046
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 67,06
Katılım Oranı : % 71,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 46,815.166
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 33,633.711
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,061.993
DİĞER% 1,28141
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,1416
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,044
SAADETAHMET TEPE% 0,033
HKPABBAS ULUCAN% 0,011
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 50,16921
CHPUĞUR CÖRÜT% 38,83713
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 4,379
DİĞER% 3,8170
SAADETHALİL CEBECİ% 1,2523
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,448
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,448
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,336
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,224
DSPADİLE ASLAN% 0,163
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,061
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 52
Katılım Oranı : % 82,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 48,982.812
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 45,622.619
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 3,83220
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 1,3879
SAADETBEKİR KAYA% 0,095
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,074
DİĞER% 0,032
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 16,36
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 39,19533
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 35,44482
CHPHASAN ÇALIK% 12,06164
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 6,183
DPTANER SARI% 2,1329
SAADETEROL KIŞLA% 1,8425
DİĞER% 1,7724
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 1,115
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,375
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 85,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 43,041.606
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 38,681.443
CHPMUSTAFA OKUTAN% 12,68473
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 3,46129
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,9435
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,9134
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,2911
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 77,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 35,092.101
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 33,472.004
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 30,281.813
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 1,1368
DİĞER% 0,032
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 47,44
Katılım Oranı : % 90,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 38,732.880
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,462.711
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 19,781.471
DİĞER% 3,85286
CHPHAKAN BAYIR% 0,752
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,215
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,1310
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,097
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,032
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,032
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 22,62
Katılım Oranı : % 80,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,352.919
CHPŞENOL ÖZDEN% 10,88427
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 7,31287
SAADETEKREM ÖNEŞ% 3,79149
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,9175
BTPBARIŞ AV% 0,7931
DİĞER% 0,6626
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,3112
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 62,65
Katılım Oranı : % 65,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 42,442.016
CHPOLGAY ÜNALAN% 34,531.640
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 10,8513
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 8,23391
SAADETVELİ BAL% 1,4770
DİĞER% 1,4770
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,9545
BTPORHAN KOÇ% 0,115
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 56,03
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,494.505
CHPFARUK PİROĞLU% 38,174.354
İYİ PARTİEROL BATUK% 20,32.316
DİĞER% 0,8597
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 0,5462
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,2629
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,1213
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,1113
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,078
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,045
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,033
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,022
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 51,28
Katılım Oranı : % 81,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,842.844
CHPBÜLENT AKSOY% 32,622.589
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 23,951.901
DİĞER% 4,75377
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,6127
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,7156
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,3830
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,097
BTPREYHAN AY% 0,043
HKPALİ YILMAZ% 0,022
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 27,81
Katılım Oranı : % 74,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,327.500
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,857.042
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 11,052.056
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 7,731.438
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,24231
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,593
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,4991
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,2547
DİĞER% 0,1629
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1222
HKPEROL KISABACAK% 0,0713
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0611
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,0611
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,0510
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,0510

Kaynak: AA

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