BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|907
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,69
|Kullanılan Oy
|:
|183.615
|Geçerli Oy
|:
|178.375
|Katılım Oranı
|:
|% 77,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,21
|71.733
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 37,68
|67.206
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 14,76
|26.323
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 2,97
|5.300
|DİĞER
|% 2,8
|4.992
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,48
|854
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,41
|738
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,09
|158
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,09
|158
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,08
|150
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,06
|103
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,05
|99
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,05
|83
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,04
|82
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,04
|69
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,04
|66
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,04
|65
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,03
|55
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,03
|50
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,02
|41
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,02
|29
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,01
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,88
|Katılım Oranı
|:
|% 72,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 51,29
|4.670
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 36,5
|3.323
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,6
|783
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 1,52
|138
|DİĞER
|% 1,48
|135
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 0,28
|26
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,13
|12
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,09
|8
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,07
|6
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,84
|Katılım Oranı
|:
|% 80,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 47,42
|7.116
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 35,04
|5.259
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 9,61
|1.442
|DİĞER
|% 4,14
|621
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,47
|221
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,91
|137
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,41
|61
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,29
|44
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,27
|40
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|20
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,09
|14
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,08
|12
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,07
|10
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,05
|8
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,06
|Katılım Oranı
|:
|% 73,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,51
|3.813
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 18,63
|1.303
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 12,39
|867
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 11,69
|818
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,59
|111
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 0,82
|57
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,24
|17
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,29
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 32,75
|832
|DİĞER
|% 19,84
|504
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 17,44
|443
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 16,38
|416
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 7,48
|190
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 3,07
|78
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 1,38
|35
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,79
|20
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 0,39
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,24
|6
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,2
|5
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,71
|Katılım Oranı
|:
|% 85,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 48,39
|1.293
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,13
|1.286
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,43
|65
|CHP
|EMİN EKİN
|% 0,45
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,3
|8
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 0,22
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,36
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 53,85
|1.659
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 42,97
|1.324
|CHP
|İSA YURT
|% 2,37
|73
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,49
|15
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,32
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,92
|Katılım Oranı
|:
|% 69,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 53,11
|8.574
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 32,37
|5.226
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 8,85
|1.429
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 2,97
|479
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,61
|99
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,48
|78
|DİĞER
|% 0,44
|71
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,34
|55
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,17
|28
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,14
|22
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,12
|20
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,12
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,11
|17
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,08
|13
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,05
|8
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,06
|Katılım Oranı
|:
|% 71,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 46,81
|5.166
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 33,63
|3.711
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,06
|1.993
|DİĞER
|% 1,28
|141
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 0,14
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,04
|4
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,03
|3
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,57
|Katılım Oranı
|:
|% 85,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 50,16
|921
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 38,83
|713
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 4,3
|79
|DİĞER
|% 3,81
|70
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 1,25
|23
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,44
|8
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,44
|8
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,33
|6
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,22
|4
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,16
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52
|Katılım Oranı
|:
|% 82,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 48,98
|2.812
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 45,62
|2.619
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 3,83
|220
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 1,38
|79
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,09
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,07
|4
|DİĞER
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,36
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 39,19
|533
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 35,44
|482
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 12,06
|164
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 6,1
|83
|DP
|TANER SARI
|% 2,13
|29
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,84
|25
|DİĞER
|% 1,77
|24
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 1,1
|15
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,37
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 85,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 43,04
|1.606
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 38,68
|1.443
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 12,68
|473
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 3,46
|129
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,94
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,91
|34
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 0,29
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 77,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 35,09
|2.101
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 33,47
|2.004
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 30,28
|1.813
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 1,13
|68
|DİĞER
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,44
|Katılım Oranı
|:
|% 90,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 38,73
|2.880
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,46
|2.711
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 19,78
|1.471
|DİĞER
|% 3,85
|286
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 0,7
|52
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,2
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,13
|10
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,09
|7
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,03
|2
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,62
|Katılım Oranı
|:
|% 80,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 74,35
|2.919
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 10,88
|427
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 7,31
|287
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 3,79
|149
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,91
|75
|BTP
|BARIŞ AV
|% 0,79
|31
|DİĞER
|% 0,66
|26
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,31
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,65
|Katılım Oranı
|:
|% 65,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 42,44
|2.016
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 34,53
|1.640
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 10,8
|513
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 8,23
|391
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,47
|70
|DİĞER
|% 1,47
|70
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 0,95
|45
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,03
|Katılım Oranı
|:
|% 76,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,49
|4.505
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,17
|4.354
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 20,3
|2.316
|DİĞER
|% 0,85
|97
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 0,54
|62
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,26
|29
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,12
|13
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,11
|13
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,07
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,04
|5
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,03
|3
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,28
|Katılım Oranı
|:
|% 81,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,84
|2.844
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 32,62
|2.589
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 23,95
|1.901
|DİĞER
|% 4,75
|377
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 1,6
|127
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 0,71
|56
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,38
|30
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,09
|7
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,04
|3
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,81
|Katılım Oranı
|:
|% 74,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,32
|7.500
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,85
|7.042
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 11,05
|2.056
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 7,73
|1.438
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,24
|231
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,5
|93
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,49
|91
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,25
|47
|DİĞER
|% 0,16
|29
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,12
|22
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,07
|13
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,06
|11
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,06
|11
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,05
|10
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,05
|10
Son Dakika › Güncel › ORDU SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemi başladı.
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