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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:16  Güncelleme: 22:17
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 1.521
Açılan Sandık Oranı : % 68,24
Kullanılan Oy : 313.424
Geçerli Oy : 302.518
Katılım Oranı : % 77,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,23121.694
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,28109.769
CHPZEKAİ SANA% 15,9548.260
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,4410.395
DİĞER% 2,086.304
SAADETHALİT DUYAR% 0,541.620
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,531.612
DSPADEM BAŞ% 0,11331
BTPMUAMMER BELEN% 0,11324
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,1295
TİPSEMİH YILDIZ% 0,09277
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,08232
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,07216
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,06188
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,06175
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,05159
HKPNECATİ KALENDER% 0,05145
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,05145
YTPENGİN AKDAL% 0,04136
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,04121
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,0271
TKHALEV DOĞAN% 0,0249
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 72,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 52,046.726
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 37,054.789
CHPBAYRAM GÖRÜR% 7,51970
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 1,94251
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,3748
DİĞER% 0,3545
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,2228
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,2127
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,1621
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,1519
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 42,11
Katılım Oranı : % 78,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 48,7925.773
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 35,5718.792
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,434.452
DİĞER% 3,221.701
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,69892
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,87460
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,45240
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,3156
BTPMUSTAFA CAN% 0,1999
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,1581
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0948
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0946
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0632
HKPYAKUP EFE% 0,0630
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0423
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 85,48
Katılım Oranı : % 77,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,945.671
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,641.821
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 13,511.394
CHPTEYFİK GÜLEY% 111.135
BTPMUHARREM İLHAN% 1,31135
SAADETOSMAN SESLİ% 0,9598
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,4344
HKPNAZAN ATAV% 0,2223
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 67,65
Katılım Oranı : % 99,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 28,581.511
DİĞER% 25,331.339
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 19,581.035
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 13,77728
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 6,05320
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,41180
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,2164
DEVA PARTİSİBERAT AY% 0,7942
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,5730
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,316
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,316
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,116
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 53,66
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 47,392.164
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 47,372.163
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 1,9991
CHPEMİN EKİN% 1,5169
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,3863
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,2210
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,073
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,052
DİĞER% 0,021
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 53,743.338
AK PARTİİSMET YANIK% 44,252.749
CHPİSA YURT% 1,4389
SAADETMUSA AŞCI% 0,3723
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,2113
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 64,17
Katılım Oranı : % 73,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 52,0422.309
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 32,2513.827
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 8,913.820
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,061.310
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,74319
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,66284
DİĞER% 0,53228
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,4172
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,36155
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,31134
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,1983
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,1774
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,1146
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,141
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,0938
HKPHAKAN ARSLAN% 0,0832
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 96,47
Katılım Oranı : % 72,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,787.592
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 33,015.246
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,072.871
DİĞER% 0,89141
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,1626
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,034
SAADETAHMET TEPE% 0,024
HKPABBAS ULUCAN% 0,023
BTPKENAN EKİM% 0,023
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 67,86
Katılım Oranı : % 84,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 54,842.407
CHPUĞUR CÖRÜT% 34,451.512
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 5,67249
DİĞER% 2,64116
SAADETHALİL CEBECİ% 0,835
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4620
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,3917
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,3214
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,188
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,167
DSPADİLE ASLAN% 0,094
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 78
Katılım Oranı : % 84,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 53,24.492
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 42,363.576
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 3,29278
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 0,9278
SAADETBEKİR KAYA% 0,18
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,087
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,043
DİĞER% 0,011
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 49,09
Katılım Oranı : % 80,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 39,51.605
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,111.264
CHPHASAN ÇALIK% 18,26742
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 4,68190
DPTANER SARI% 2,9118
SAADETEROL KIŞLA% 1,7772
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,9438
DİĞER% 0,5924
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,2510
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,442.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,351.891
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,85848
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,49240
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,9350
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,6434
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,316
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 86,11
Katılım Oranı : % 78,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 35,652.192
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 32,842.019
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 30,231.859
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 1,1269
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,053
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,053
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,032
DİĞER% 0,032
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 78,21
Katılım Oranı : % 88,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 37,434.717
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 364.537
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 21,392.696
DİĞER% 3,3416
CHPHAKAN BAYIR% 0,7999
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,5164
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,338
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,1114
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,112
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,079
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 81,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,957.325
CHPŞENOL ÖZDEN% 11,741.147
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 7,31714
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,87281
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,5147
BTPBARIŞ AV% 0,8785
DİĞER% 0,4140
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,3534
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 91,57
Katılım Oranı : % 67,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 43,753.562
CHPOLGAY ÜNALAN% 31,772.586
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,631.110
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,76632
SAADETVELİ BAL% 1,23100
DİĞER% 0,8670
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,7662
BTPORHAN KOÇ% 0,1512
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,097
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 96,55
Katılım Oranı : % 76,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 40,527.909
CHPFARUK PİROĞLU% 37,997.415
İYİ PARTİEROL BATUK% 20,033.909
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 0,6118
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,2855
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,1529
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,1529
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,0713
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,0713
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,0510
DİĞER% 0,059
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,047
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 94,87
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 36,35.289
CHPBÜLENT AKSOY% 32,534.740
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 27,113.950
DİĞER% 1,9277
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,1160
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,6696
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,2334
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,0811
BTPREYHAN AY% 0,069
HKPALİ YILMAZ% 0,034
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 58,42
Katılım Oranı : % 75,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,517.193
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,6615.991
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,624.511
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 83.395
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,26536
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,54228
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,49208
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,26111
DİĞER% 0,1772
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,143
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,142
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,0835
HKPEROL KISABACAK% 0,0833
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,0729
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0728

Kaynak: AA

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