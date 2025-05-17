Organize Suç Operasyonunda 86 Tutuklama - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonunda 86 Tutuklama

Organize Suç Operasyonunda 86 Tutuklama

10 ilde düzenlenen operasyonlarla 11 suç örgütüne yönelik 86 kişi tutuklandı.

17.05.2025 09:30
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 10 ilde faaliyet yürüten 11 organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta boyunca operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. 48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Cinayet', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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