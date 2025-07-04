Orman Yangınında Şehit Olan Dozer Operatörü İbrahim Demir'in Cenazesi Konya'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Orman Yangınında Şehit Olan Dozer Operatörü İbrahim Demir'in Cenazesi Konya'da Toprağa Verildi

Orman Yangınında Şehit Olan Dozer Operatörü İbrahim Demir\'in Cenazesi Konya\'da Toprağa Verildi
04.07.2025 18:20
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in (39) cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in (39) cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Konya'dan, 30 Haziran günü İzmir'e göreve giden ve 2 Temmuz'da Ödemiş ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken dün şehit olan dozer operatörü evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir için bugün ilk olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Demir'in cenazesi helikopterle memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi.

5 Aralık 2008'de Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde göreve başlayan, 15 Şubat 2025 tarihinde bölge müdürlüğüne bağlı Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü'ne tayin olan Demir için ikindide Şıhbedrettin Cami önünde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, kent protokolü üyeleri, ailesi, yakınları, vatandaşlar ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende eşi Hatice Demir, kızları Ayşe, Ahsen ve Elif Demir tabuta sarılıp ağladı. Babası Abdil Demir de oğlunun fotoğrafını alarak öpüp, "Yaktın bizi oğlum. Kendini orada, beni burada yaktın." dedi. Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından Ilgın Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınında Şehit Olan Dozer Operatörü İbrahim Demir'in Cenazesi Konya'da Toprağa Verildi - Son Dakika

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