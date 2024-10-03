Orta Doğu Konferansı: Blinken ve Avrupa Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Orta Doğu Konferansı: Blinken ve Avrupa Bakanları Görüştü

Blinken, Avrupa bakanlarıyla Orta Doğu'daki durumu, güvenlik ve insani yardımları görüştü.

03.10.2024 11:16
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telekonferansta Orta Doğu'yu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Lammy, Baerbock, Barrot ve Tajani ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, bakanların İran'ın İsrail'e füze saldırılarını ele aldığı ve "buna karşılık vermede koordinasyonun önemli olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Bakanların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamanın önemli olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" oluşturulmasının, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünü (UNIFIL) güçlendirmenin ve İsraillilerle Lübnanlıların evlerine dönebilmeleri için şartları sağlamanın gerektiğine dair görüşlerini paylaştığı ifade edildi.

Açıklamada ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "insani yardıma erişimin artırılmasını ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasıyla konunun çözüme kavuşturulması için çabaları" ele aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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