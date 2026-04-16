Ortahisar Belediyesi'nden Sürdürülebilir Çevre ve İklim İçin Somut Adım: Secap Başlangıç Protokolü İmzalandı

16.04.2026 17:14  Güncelleme: 18:42
(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" (SECAP) tanıtım toplantısını gerçekleştirirken, İstanbul Enerji AŞ ile de projenin başlangıç protokolünü imzaladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Doğaya karşı değil doğayla birlikte hareket etme bilinciyle, daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir kent için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kent hedefleri doğrultusunda katılım sağladığı SECAP tanıtım toplantısı ve projenin başlangıç protokolünün imza töreni, Orhan Karakullukçu Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başkan Kaya'nın da katıldığı programda, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın ve çalışma ekibi, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personeli ve projenin paydaşları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Kaya, şunları söyledi:

"SECAP kentimizin geleceğine dair güçlü bir vizyon"

"Bugün burada kentimizin geleceği adına son derece önemli bir adımı hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İklim değişikliği artık yalnızca küresel ölçekte tartışılan bir konu olmaktan çıkmış şehirlerimizi ekonomimizi ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen can yakıcı bir gerçek haline gelmiştir. Bu nedenle yerel yönetimler olarak bizlere düşen sorumluluk katbekat artmıştır. Bu anlayışla 6 Ocak 2025 tarihinde imzaladığımız belediye başkanlarının iklim ve küresel enerji sözleşmesiyle kentimiz adına önemli bir taahhütte bulunmuş olduk. Bugün ise bu tarz somut adımlarla hayata geçirilecek olan sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planını yani check-up sürecini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SECAP yalnızca bir plan değil aynı zamanda kentimizin geleceğine dair güçlü bir vizyondur. Bu plan ile sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli bir kent oluşturmayı, vatandaşlarımıza sürdürülebilir güvenli ve uygun fiyatlı enerji erişimi sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz iş birliği, ortak akıl katılımcılıktır. Kamu kurumlarımız üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve paydaşlarımızla birlikte hareket ederek kentimize en uygun ve en etkili çözümleri getireceğimize inanıyoruz."

Konuşmasının devamında proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara değinen Kaya sözlerini, şöyle tamamladı:

"Yarınlarımızı şekillendirecek bir yol haritasi hazırlayacağız"

"Önümüzdeki 8 aylık süreçte sera gazı envanterimizin hazırlanmasından iklim uyum analizlerine, eğitim çalışmalarından, çalıştaylara kadar kapsamlı bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak SECAP raporu yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendirecek bir yol haritası sunacaktır. Unutmayalım ki doğaya karşı değil doğayla birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir kent için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu önemli sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyor SECAP tanıtım toplantımızın kentimiz ve kentimizde yaşayan değerli vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaya'nın konuşmasının ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çalışmalarını içeren video ile İstanbul Enerji AŞ'nin tanıtım filminin gösterimleri gerçekleştirildi.

Gösterimlerin ardından konuşan İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, sürdürülebilir enerji politikalarının yerel yönetimler açısından taşıdığı öneme değinerek, iklim eylem planlarının şehirlerin geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Dr. Yalçın, Ortahisar Belediyesi'nin sürdürülebilir iklim çevre yönetimi konusundaki faaliyetlerini çok değerli bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi enerji alanında öncü bir kurum"

"Ortahisar Belediyesi'nin sürdürülebilir, çevre ve iklim konusundaki faaliyetlerini izledik, bu ölçekte doğudan böyle bir ışığın yükselmesi çok güzel bir şey. Bu anlamda Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'yı, yardımcısı Mustafa Özer İskender'i ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürümüz Ezgi Kazan'ı kutluyorum. Bugünün en büyük temel sorunu teknik ve akademik altyapısı zayıf siyasilerin ya da bürokratların sürdürülebilirlik süreçlerini kilitlemesi. O nedenle ben Ortahisar'ı bu yönden şanslı görüyorum, başkanımız bu konuda öncü çalışmalara imza atıyor, ümit ediyorum Ortahisar Belediyesi sadece enerji alanında değil, diğer alanlarda da öncü olur ve vizyonumuzu hem Trabzon'a hem bölgeye hem de ülkeye göstermiş oluruz."

Toplantının sonunda imzalar atıldı

Programda ortaya konan hedefler ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde son dönemde hayata geçirilen uygulamalar, Ortahisar Belediyesi'nin öncü bir kurum olma yolunda ilerlediğini de ortaya koydu.

Toplantının sonunda SECAP'ın başlangıç protokolü Dr. Yalçın ve Başkan Kaya tarafından imzalandı. Toplantı Dr. Yalçın ve Başkan Kaya'nın hediyeleşmesi ve fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Kaynak: ANKA

