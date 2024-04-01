OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|410
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Kullanılan Oy
|:
|95.454
|Geçerli Oy
|:
|91.117
|Katılım Oranı
|:
|% 69,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,97
|36.416
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,32
|22.161
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,15
|20.182
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,76
|2.518
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 2,69
|2.450
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 2,33
|2.124
|DİĞER
|% 2,02
|1.843
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,99
|903
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,88
|803
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,37
|339
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,33
|304
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,19
|173
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,18
|165
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,15
|138
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,11
|103
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,11
|99
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,11
|97
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,09
|80
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,09
|78
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,08
|70
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,05
|43
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,03
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65
|Katılım Oranı
|:
|% 86,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,6
|3.340
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,9
|2.777
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 2,55
|165
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,42
|92
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,51
|33
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,36
|23
|DİĞER
|% 0,29
|19
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,17
|11
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,12
|8
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|3
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,61
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,18
|8.057
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,94
|7.478
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,84
|6.934
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,59
|2.735
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,3
|336
|DİĞER
|% 0,68
|175
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,17
|43
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,09
|22
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,05
|14
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,05
|13
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,05
|13
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,03
|9
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 30,98
|631
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,8
|546
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 24,5
|499
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,83
|241
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 5,05
|103
|DİĞER
|% 0,64
|13
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,24
|Katılım Oranı
|:
|% 78,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,1
|18.443
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,22
|8.309
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 17,79
|6.968
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,85
|1.506
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,79
|1.484
|DİĞER
|% 1,93
|756
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1
|390
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,87
|341
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,6
|237
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,44
|171
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,4
|158
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,4
|157
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,21
|84
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,15
|58
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,08
|31
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,07
|26
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|24
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,04
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 95,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 41,64
|538
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 40,79
|527
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,25
|210
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,39
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,23
|3
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,23
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,16
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,15
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,08
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 85,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,14
|2.364
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,72
|1.916
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,48
|633
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 9,93
|600
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,77
|409
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,6
|36
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,6
|36
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,33
|20
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,25
|15
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,08
|5
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,02
|1
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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