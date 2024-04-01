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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:06
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 410
Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Kullanılan Oy : 95.454
Geçerli Oy : 91.117
Katılım Oranı : % 69,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,9736.416
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,3222.161
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,1520.182
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,762.518
DPHAYDAR AKTÜRK% 2,692.450
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,332.124
DİĞER% 2,021.843
SAADETAHMET KILIÇ% 0,99903
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,88803
BTPALPARSLAN KAYA% 0,37339
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,33304
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19173
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,18165
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,15138
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,11103
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,1199
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,1197
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,0980
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0978
DSPARİF YİĞİT% 0,0870
TKPMURAT KÖKEN% 0,0543
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0328
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 86,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,63.340
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,92.777
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 2,55165
CHPEMRAH YILMAZ% 1,4292
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,5133
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,3623
DİĞER% 0,2919
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,1711
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,128
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,053
BTPRABİA KOCA% 0,032
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,61
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 31,188.057
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,947.478
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,846.934
MHPMEHMET FATİH MART% 10,592.735
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 1,3336
DİĞER% 0,68175
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1743
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,0922
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,0514
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,0513
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0513
BTPUĞUR ŞANAL% 0,039
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,038
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 30,98631
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 26,8546
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 24,5499
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,83241
CHPERDOĞAN BORAN% 5,05103
DİĞER% 0,6413
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,153
HÜDA PARNASIR ASLAN% 0,051
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 73,24
Katılım Oranı : % 78,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 47,118.443
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,228.309
MHPÖMER TARHAN% 17,796.968
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,851.506
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,791.484
DİĞER% 1,93756
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 1390
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,87341
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,6237
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,44171
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,4158
SAADETALİ ŞAHİN% 0,4157
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,2184
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1558
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,0831
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0726
DSPMEHMET KURT% 0,0624
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0416
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 95,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 41,64538
MHPNİHAT GÖÇER% 40,79527
DPHABİP GÜNERİ% 16,25210
SAADETALİ GÖNEN% 0,395
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,233
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,233
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,162
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,152
HKPMEHMET ERLALE% 0,081
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,081
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 85,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 39,142.364
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 31,721.916
MHPSEDAT ŞANAL% 10,48633
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 9,93600
CHPRECEP AYDEDE% 6,77409
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,636
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,636
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,3320
SAADETSEDAT MANTAR% 0,2515
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,085
ANAPKALENDER PALTA% 0,053
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,032
MİLLETFURKAN VATAN% 0,021

Kaynak: AA

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