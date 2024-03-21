Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Haseki Sultan Tekkesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Veriyor - Son Dakika
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Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Haseki Sultan Tekkesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Veriyor

Osmanlı Devleti'nin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar vermeye devam ediyor.

21.03.2024 15:54
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Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar vermeye devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor.

Ramazan ayında da her gün yüzlerce kişiye çorba, et, pilav ve sebze yemeklerinden oluşan menüler sunan Haseke Sultan Tekkesi, kapılarını Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açıyor.

Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürrem Sultan'ın Kudüs ziyareti sırasında böyle bir aşevi açmaya karar verdiğini söyledi.

7 Ekim'de başlayan Gazze saldırılarından sonra daha önce görmedikleri Filistinli aile ve kişilerin Tekke'ye geldiğini söyleyen Lubde, bu durumu "Çünkü Kudüs'te çok fazla dükkan kapandı, turist ve ziyaretçi gelmediği için aileler şu anda daha da yoksul." sözleriyle açıkladı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer bazı yardım kuruluşlarının gıda masraflarının önemli bir kısmını karşıladığını belirten Lubde, ramazan ayında çeşitli ülkelerden yardımlar ile hayırseverlerden zekat ve sadakaların da geldiğini dile getirdi.

Lubde, Haseki Sultan Tekkesi'nin "bereketli" olduğunu ve hiç kapanmadığını aktararak, Kudüs ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduklarını, "bu bereketli mekanın" Türkiye, Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerde yaşayan Müslümanlardan bağış, sadaka ve zekatlar aldığını belirtti.

-Tekkenin giderlerini hayırseverler karşılıyor

Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor.

İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.

Tekke, İsrail ile 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Haseki Sultan Tekkesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Veriyor - Son Dakika

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