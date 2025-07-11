Osmanlı estetiğini Babıali'ye taşıyan yazar: Mehmed Şevket Eygi

Gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi, vefatının 6 senesinde yad ediliyor.

Eygi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Mehmet Sait ve Seher Hanım'ın tek çocuğu ve Kolağası Neşet Bey'in torunu olarak 7 Şubat 1933'te dünyaya geldi.

Şimdiki adıyla Galatasaray Lisesi olan Mekteb-i Sultani'de 1940'ta eğitim hayatına başlayan usta kalem, Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal, Turgay Şeren ve Memduh Gökçen ile okul arkadaşı oldu.

Mehmed Şevket Eygi, iyi derecede Fransızca öğrendiği Galatasaray Lisesi'nde, Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Aydın milletvekili Enver Tekand, şair Orhan Şaik Gökyay, edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı ve şair Ahmet Kutsi Tecer'den ders alma fırsatı buldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1952'de giren yazar Cemal Süreya ve Sezai Karakoç ile diplomasi bölümünde eğitim aldı.

Ömer Nasuhi Bilmen'in hususi kalem müdürlüğünü yaptı

Usta edebiyatçı, üniversiteden 1956'da mezun olduktan sonra 2 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında mütercimlik yaptı, bir süre de Ömer Nasuhi Bilmen'in hususi kalem müdürü olarak çalıştı.

Eşref Edib'in yayımladığı Sebilürreşad dergisinde ilk yazısını okurların beğenisine sunan Eygi, 1957'de 10 kişilik bir grupla İslam adlı dergiyi çıkarmaya başladı.

Yazar Eygi, 27 Mayıs 1960 ihtilali döneminde memurluktan istifa ederek, gazetecilik yapmak üzere İstanbul'a yerleşti. Mahir İz'in teklifiyle yönetimine getirildiği ve haftalık olarak yayınlanan Yeni İstiklal'de gazeteciliğe başlayan Eygi, bu süreçte Bedir Yayınevini kurdu.

Yarım asrı aşan gazetecilik hayatının önemli bir bölümünü mahkeme salonu ve cezaevlerinde geçiren usta kalem, ilk olarak Adnan Menderes'in 1961'deki idam yıl dönümünde kaleme aldığı "Zulümlerin en alçakçası kanunların gölgesinde yapılandır" başlıklı yazı nedeniyle tutuklandı.

Babıali'de Sabah gazetesini satın aldı

Mehmed Şevket Eygi, 1966'da Bugün gazetesini çıkarmaya başladı, 1968'de Babıali'de Sabah gazetesini satın aldı. Günde yaklaşık 90 bin baskı yapan, kadrosunda Necip Fazıl Kısakürek, Şule Yüksel Şenler ve Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun da bulunduğu her iki gazete Nihat Erim iktidarı tarafından süresiz olarak kapatıldı.

Hacca gitmek amacıyla 1969'un ocak ayında Türkiye'den çıkış yapan Eygi, bir ay sonra gerçekleşen ve tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen olaylar sonrası açılan davalar sebebiyle 6 yıl Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Almanya'da yaşadı.

Usta yazar, Türkiye'ye 1974'te dönerek sahibi olduğu Bedir Yayınevi ile ilgilendi, 1976'da çıkarmaya başladığı, haftalık yayımlanan Büyük Gazete'deki yazılarında "Ubeydullah Küçük" müstear ismini kullandı.

Kaleme aldığı eserlerde Ali Fuat Başgil, Eşref Edip, Nurettin Topçu, Mehmed Zahid Kotku, Şeyh Sami Efendi ve Muzaffer Ozak'ın görüşlerinden yararlanan usta kalem, 1986'da çıkan Yeni Haber gazetesinde günlük yazılar yazdı, 1988'de Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, birkaç ay da Hürriyet grubunun çıkardığı Son Çağrı'da yazdı.

Yazıları nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi

Milli Gazete'de 1991'den vefatına kadar "Takvimden Yapraklar" isimli köşede okurlarıyla buluşan Eygi, gazetedeki "Din Düşmanlığı Terörü" başlıklı yazısı nedeniyle 9 Ekim 2002'de 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Eygi, başka bir yazısı nedeniyle de 2006'da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1995'te, Çamlıca Sosyal Tesisleri'nin dekorasyonu ve tanzimi görevinde bulunan başarılı yazar, eserlerinde Osmanlı Türkçesine çok değer verdi.

Bir İstanbul beyefendisi edasıyla her zaman kullandığı fes, takke ya da kalpağını vefatına kadar başından çıkarmayan Eygi, Türkiye Müslümanlarının kıyafeti konusunda da kaleme aldığı bir yazıda, "Türkiye ikliminde yaşayan Müslümanlar serpuşlarıyla, kılık kıyafetleriyle üstünlüklerini, özelliklerini tebarüz ettirmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Eygi, Osmanlı estetiğini Babıali'ye taşıyarak, Yeni İstiklal ve Büyük Gazete adlı haftalık gazetelerle günlük yayınlanan Bugün ve Babıalide Sabah'ı Türk matbuatına sundu.

Titiz, hassas ve cesur bir karaktere sahipti

Hiç evlenmeyen, titiz, hassas ve cesur bir karaktere sahip olan Eygi, kedileri çok seven biri olarak hayatı boyunca birçok kediyle aynı evde yaşadı.

Eygi, 12 Temmuz 2019'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 86 yaşında vefat etti. Eygi'nin naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Gazete yazıları ile 1995'te Türkiye Yazarlar Birliği tarafından basın dalında ödüle değer görülen Eygi'nin düşünce ve araştırma alanında kaleme aldığı eserleri şöyle:

"Gıybet İlleti", "İslami Konular", "Birkaç Yazı", "Namazı Dosdoğru Kılmak", "Yahudi Türkler Yahut Sabetaycılar", "Ehl-i Sünnet'i Savunuyorum", "Müslüman Kardeşim Uyan", "Müslümanın Yüz Vazifesi", "Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı", "Çareler Çözümler Teklifler Tenkidler"