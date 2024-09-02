Özbekistan için Yetenek Kapısı Sistemi Aktif Olacak

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Üniversite kariyer merkezlerimizin etkin olarak kullandığı Yetenek Kapısı Sistemimiz var. Bu platformun Özbekçeye çevrilmesi ve yazılımla ilgili çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sistemi kullanacak Özbek uzmanlar eğitime alınacak. Bu ay sonu itibarıyla da Özbekistan'da Yetenek Kapısı aktif olarak kullanılmaya başlanacak." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı Başmüfettişi Eldor Isaev başkanlığındaki heyet, insan kaynakları alanında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye'nin insan kaynakları alanında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Atay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye olarak 2019'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kurulduktan sonra Özbekistan'la insan kaynakları konusundaki iletişimlerinin başladığını söyledi.

Bu iletişim neticesinde 2022'de iki ülke liderinin Taşkent'te Yüksek Düzeyli Stratejik Koordinasyon Toplantıları bağlamında, insan kaynakları alanında işbirliği konusunda mutabakat metni imzaladıklarını belirten Atay, bu çerçevede şu ana kadar Özbekistan'dan gelen 5 ayrı ekibi kamu idaresiyle ilgili yapılacak reformlar konusunda ilgili bakanlıklara yönlendirdiklerini, Türkiye'ye gelen yerel yönetim ve benzeri alanlarla ilgili uzman ve üst düzey yöneticilerin de iyi uygulamaları yerinde gördüğünü ifade etti.

İki liderin nezaretinde 6 Haziran'da karşılıklı mutabakat metninin imzalandığını anlatan Atay, "Bu 10 metinden 2'si de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne aitti. Ofisin uygulamalarını görmek, öğrenmek, bilmek ve onların uygun görülenlerini Özbekistan'da kullanmak üzere bu mutabakat zaptı imzalandı." diye konuştu.

Atay, metindeki iki maddeden birinin gençlerin kariyerleriyle ilgili yeni ve çağdaş uygulamaların yürürlüğe girmesi, ikincisinin ise kamu personelinin eğitim ve geliştirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

"Çağdaş uygulamalarımız konusunda bilgi alacaklar"

Gençlerin kariyer etkinliklerine katılmaları, daha sağlıklı, daha objektif kariyer planı oluşturabilmeleri için geliştirdikleri ve 6 yıldır Türkiye'de uyguladıkları araçlaınr olduğunu anlatan Atay, şöyle devam etti:

"Üniversite kariyer merkezlerimizin etkin kullandığı Yetenek Kapısı Sistemimiz var. Dijital bir platform. Bu platformun Özbekçeye çevrilmesi ve yazılımla ilgili çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sistemi kullanacak Özbek uzmanlar eğitime alınacak. Bu ay sonu itibarıyla da Özbekistan'da Yetenek Kapısı aktif olarak kullanılmaya başlanacak. İkinci başlığımız ise kamu personelinin eğitim ve geliştirilmesiydi. Bugün burada 11 kişilik insan kaynakları direktörlerinden oluşan bir heyet var. Heyetin başında da Bakanlar Kurulunda bu konularla ilgili kanun ve mevzuatı hazırlamaktan sorumlu kişiler var. Onlar da insan kaynakları alanında gerek kamu personel eğitimi ve geliştirilmesi, gerek diğer çağdaş uygulamalarımız konusunda bilgi alacaklar."

Atay, gençlerin gelecekleriyle ilgili daha objektif, daha sağlıklı kariyer planı yapabilmeleriyle ilgili 2019'dan bu yana Özbekistan'da Talent for BIZ etkinliklerinin gerçekleştirildiğini belirterek, 19 Ekim'de Özbekistan'da 4'üncüsünü yapacaklarını dile getirdi.

Bu organizasyonda Türkiye'den giden şirketlerin insan kaynakları yöneticilerinin, oradaki üniversiteli gençlere atölye çalışmaları, konferanslar verdiklerini ve mülakatlar yaptıklarını dile getiren Atay, 6 Haziran'da yapılan mutabakatlar çerçevesindeki iki başlıkta da inisiyatif aldıklarını ve bunları adım adım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Atay, basın mensuplarının, Türkiye'nin Özbekistan ve diğer Türk devletleriyle insan kaynakları alanındaki entegrasyonunun son durumuna yönelik sorusu üzerine şöyle yanıt verdi:

" Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'la da ilişkilerimiz devam ediyor. Biz, bu 6 yıllık zaman zarfında işe alımdan staja, eğitim geliştirmeden terfi ve atamalara kadar şu anda bütün kamu kurumları, bütün bakanlıklar tarafından ortak kullanılan araçlara sahibiz. Bunlar, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde insan kaynakları alanında ülke çapında kamuda kullanılan en gelişmiş araçlar. Dolayısıyla şimdi biz bu geliştirdiğimiz araçları 2040 vizyonu doğrultusunda bütün Türk dünyasıyla öncelikli olarak paylaşmaya başladık.

Geçen yıl aralık ayında Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Uzaktan Eğitim Kapısı'nı kullanmaya başladı. Onlar eğitimlerini oradan veriyor. Şimdi Özbekistan, Yetenek Kapısı üzerinden üniversiteli gençlere de ulaşmış olacak. Yani modern insan kaynakları adına geliştirdiğimiz bu araçları, bütün Türk dünyası başta olmak üzere, daha sonra Afrika da dahil olmak üzere isteyen, talep eden ülkelerle paylaşabilir duruma geldik."

"Burada edindiğimiz bilgileri Özbekistan'da uygulamak istiyoruz"

Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı Başmüfettişi Eldor Isaev de son dönemde Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin, iki ülke Cumhurbaşkanı sayesinde her alanda üst düzeye çıktığını söyledi.

Özellikle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı arasındaki yakın işbirliği çerçevesinde bugün Ankara'da altıncı heyet olarak çalışma ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Isaev, "Bu programın amacı, insan kaynakları yönetiminde kullanılan modern yöntemleri yerinde görmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve dijital teknolojileri öğrenmek. Burada edindiğimiz bilgileri Özbekistan'da uygulamak istiyoruz." dedi.