Özçağdaş\'ın 600 milyon liralık kamu zararı iddiası komisyonda gerginlik yarattı

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ihalelerinde yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Özçağdaş, Sayıştay 7. Dairesi'nin üç kararına dayandırdığı iddialarına ilişkin, "162 yıllık Sayıştay tarihinde ilk defa yargı kararları tebliğ edilmemiş. Sayıştay kararlarını bloke etmişler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe sunumunu eleştirerek, eğitim sistemindeki sorunlara ve bakanlığın harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAYIŞTAY KARARLARINA GÖRE 600 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR"

Özçağdaş, 6 Kasım 2026 tarihinde bakanlıkta yaklaşık 1 milyar liraya yakın kamu zararı ve yolsuzluk bulunduğuna ilişkin açıklama yaptığını, altı gündür Bakan Tekin'den yanıt beklediğini söyledi.

Bakan Tekin'in bütçe sunumunda Sayıştay raporundaki bulguların titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli adımların atıldığını söylediğini aktaran Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, benim önümde sizin bakanlığınız döneminde hayatını kaybetmiş yurttaşlarımızın resimleri var. Dünya tarihinde sizin kadar kendi sorumluluk alanında yurttaşın öldüğü bir eğitim bakanı yoktur. 51 kişi hayatını kaybetti. En son geçen hafta MESEM'in ilk gününde gördüğünüz gibi Halil İbrahim Yağız Antep'te öldü. Halil İbrahim gibi 24 çocuğumuz öldü. Toplamda 51 kişi hayatını kaybetti."

Özçağdaş, bakanlığın ihale süreçlerine ilişkin iddialarını da gündeme getirdi. Sayıştay 7. Dairesi'nin üç kararına dayandığını belirten Özçağdaş, "Bir muhalefet milletvekili olarak iddia da ederim. Ama iddia etmiyorum. Bunlar mahkeme kararı. Sayıştay 7. Dairesi, bakanın tam arkasında oturan ihale sorumlusunun yapmış olduğu ihalelerden benim elimdeki üç karara göre 600 milyona yakın yolsuzluk olduğunu tespit etti" dedi.

Sayıştay kararlarının tebliğ edilmediğini öne süren Özçağdaş, "162 yıldır Sayıştay tarihinde ilk defa yargı kararlarını tebliğ etmemiş. Sayıştay Başkanı Metin Yener'e sordum. Hangi yetkiyle bunları açıklamıyorsunuz? Bloke etmişler, Sayıştay kararlarını bloke etmişler" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu iddialar karşısında, Özçağdaş'a "Sen nasıl aldın o belgeleri? Söylediklerinin hepsi yalan" diye seslendi.

ÖĞRENCİ TABURESİ VE BİLGİSAYAR MASASI ALIMLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Özçağdaş, kamu zararı iddiasına konu olan alımlardan örnekler de verdi. Öğrenci taburesinin 5 bin 668 liraya alındığını, Devlet Malzeme Ofisi'ndeki (DMO) satış fiyatının ise 1569 lira olduğunu söyleyen Özçağdaş, bilgisayar masasının da 5 bin 600 liraya alındığını, DMO'daki fiyatının 1.700 lira olduğunu belirtti. Özçağdaş, ihale süreçlerinde DMO'dan fiyat teklifi alınmadığını ve fiyat karşılaştırması yapılmadığını savundu.

Özçağdaş, söz konusu kararların 2024 yılında alındığını, 2025 yılında Sayıştay tarafından kesildiğini belirterek, kararların tebliğ edilmemesi nedeniyle sorumluların yargılanamadığını ileri sürdü.

Sayıştay dairesinin üyelerinin tehdit edildiğini de iddia eden Özçağdaş, Bakan Tekin'e "Sen eğer ahlaklı, erdemli bir bakan olsaydın o arkandaki kişiyi beş dakika tutmazdın" diye seslendi.

Özçağdaş, konuşmasında eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının geçen yıl yüzde 10,26 iken bu yıl yüzde 9,01'e gerilediğini söyledi. Merkezi yönetim bütçesinde yatırımlara ayrılan payın da yüzde 12,22'den yüzde 10,27'ye düştüğünü belirten Özçağdaş, ikili öğretimin sona erdirilmesine yönelik vaatlerin yerine getirilmediğini savundu.

"OKULLARDA 100 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR"

Okullardaki güvenlik ve personel eksikliklerine de değinen Özçağdaş, okul saldırıları ve MESEM'lerde yaşanan ölümler nedeniyle Bakan Tekin'i eleştirdi. Okullarda 100 bin öğretmen, 65 bin güvenlik görevlisi ve 100 bin temizlik görevlisine ihtiyaç olduğunu savunan Özçağdaş, rehberlik ve sosyal hizmet desteğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Özçağdaş, okullarda sosyal hizmet programı kapsamında 60 bin sosyal hizmet uzmanına ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) 5 bin psikoloğa ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Bu personel ihtiyacının karşılanmasının maliyetinin 482 milyar lira olduğunu belirten Özçağdaş, "Para var; irade yok, istek yok" dedi.

Okullarda ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesini isteyen Özçağdaş, 13 milyon 350 bin öğrenciye yemek verilmesinin maliyetinin 280 milyar lira olduğunu söyledi. Öğrenci başına 2 bin 500 lira okul bütçesi gönderilmesi gerektiğini de belirten Özçağdaş, öğretmenlerin ekonomik koşullarına, atanmayan öğretmenlerin sorunlarına ve özel sektör öğretmenlerinin haklarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

GERGİNLİK ÜZERİNE GÖRÜŞMELERE 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Özçağdaş'ın Sayıştay eleştirilerinden sonra tansiyon yükseldi. AK Partili ve muhalefet milletvekilleri arasında karşılıklı atışma yaşandı. Özçağdaş'ın konuşmasının bir bölümünde iktidara sıralarına "Sizde utanma yok mu?" diye seslenmesi üzerine Muş, "Ben ilk defa bütçe yönetmiyorum. 15 senedir buradayım. Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terbiyesizliğin anlamı yok. Haddinizi bilin" dedi.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Komisyon başkanı Muş, görüşmelere 10 dakika ara verdi.