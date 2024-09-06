Özel Bireylerin Ahşap Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Özel Bireylerin Ahşap Ürünleri Sergilendi

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Kastamonu'da hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim alan özel bireylerin yaptığı ürünler büyük beğeni topladı. Proje kapsamında özel bireyler ahşap ile ilgili eğitimler aldılar ve yaptıkları ürünleri sergilediler. Ayrıca çeşitli eğitimler ve tecrübe paylaşımı da gerçekleştirildi.

06.09.2024 18:46
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Özel bireylerin ahşaptan yaptıkları ürünler görücüye çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim alan özel bireylerin yaptığı ürünler büyük beğeni topladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Kastamonu Valiliği ile Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesilden yürütülen "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi sona erdi. Kastamonu Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen kapanış toplantısında projeye katılan özel bireylerin proje sürecince yaptıkları ahşaptan ürünleri sergilendi.

Serginin kapanış toplantısında konuşan Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım, "Proje kapsamında özel bireylerimiz ahşap ile ilgili eğitimler aldılar ve bugün de yaptıkları ürünleri sergiliyorlar. Yine kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilerek tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Özel bireylerimizin ailelerine yönelik trafik konusundan başlayarak ilk yardım, bireysel gelişim, fotoğrafçılık gibi çeşitli eğitimlerde gerçekleştirildi. Proje kapsamında yürüttüğümüz bütün çalışmaları bir araya toplayarak kalıcı bir hale getirdiğimiz dergimizi çıkarttık. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise hayalleri olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu atölyede çok güzel ürünler çıktı. 30 özel bireyimiz atölye çalışmalarına devam etti. İnşallah bunun devamlılığını getirmek istiyoruz. Okuldan çıktıktan sonra bizim çocuklarımızın gidecek bir yeri yok. Çocuklarımızın peşlerindeyiz. iİnşallah bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu. .

Konuşmaların ardından, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, öğrenciler tarafından hazırlanan ahşap ürünler sergisi gezdi. Yapılan ürünler katılımcılardan büyük beğeni topladı.

30 birey ve ailesi eğitim aldı

"Ahşaba Özel Dokunuş" projesinde Kastamonu'da yaşayan 15-50 yaş arası 30 dezavantajlı engelli bireyin mesleki yeterliliklerini ahşap oymacılığı eğitim atölyesi aracılığıyla geliştirerek sosyal uyumlarının güçlendirilmesi amaçlandı. Toplam bütçesi 155 bin TL olan proje çerçevesinde özel bireylere ve ailelerine kişisel ve sosyal gelişimleri için iletişim ve beden dili, takım ruhu ve liderlik yönetim becerileri, temel ilk yardım prensipleri, girişimcilik, dijital pazarlama, ürün fotoğrafçılığı ve sosyal medya yönetimi eğitimleri verildi. Bununla birlikte kurulan ahşap oymacılığı atölyesinde özel bireyler, proje süresince aldıkları eğitimlerle birlikte yaptıkları ürünleri satışa sunarak aile bütçesine katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Özel Bireylerin Ahşap Ürünleri Sergilendi
Kaynak: İHA

Engelliler, Kastamonu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Bireylerin Ahşap Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

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