ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2025

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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz varız" sözü, Darülaceze sakininin yalnızlığına merhem oldu

Arnavutköy'deki sosyal yaşam şehrinde Erdoğan'la sohbet eden 93 yaşındaki Suzan Tosun:

"Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' dedi, çok sevindim"

"Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve teknolojinin 2025 ajandasında "topyekun kalkınma" öne çıkıyor

Devreye alınacak yeni teşvik sistemiyle şehir-sektör eşleşmesi kuvvetlendirilecek, OSB'lerde yatırım yerlerinin sanayicilerle buluşması hızlandırılacak ve Sanayi Alanları Master Planı açıklanacak

TEKNOFEST, bu yıl KKTC ve İstanbul'da olmak üzere iki kez teknoloji tutkunlarını buluşturacak, Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen "Ay Araştırma Programı"nda da yeni aşamaya geçilecek

Yeşil dönüşümde avantajlı finansman sağlayacak Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformunun kurulması için uluslararası paydaşlarla çalışmalar ilerletilecek, yeni GAP Eylem Planı'nın ilk yıl yatırımlarına odaklanılacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Türkiye'de enerji verimliliğine 2017-2023 döneminde 8,47 milyar dolar yatırım yapıldı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem:

"1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranında artan teşvikler, Verimlilik Artırıcı Proje programı için 21,6 milyon liraya, enerji faturalarına sağlanan destekler 14 milyon liraya yükseltildi"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşık 665 enerji verimliliği projesini destekledi"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Borsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 39 yıl oldu

Yenilenen ismiyle Borsa İstanbul, 19 hisse senedi ile işleme başlamasının üzerinden geçen 39 yılda yıldız pazarda 221, ana pazarda 265, alt pazarda 59 olmak üzere toplamda 545 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir pazar oldu

Halka arz başvurusu onaylanan 33 şirket geçen yıl Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

(Mahmut Çil/İstanbul)

5- Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi görüntülendi

Avlusunda çürümüş polis araçlarının bulunduğu hapishanede yanmış ranzalar, is kaplı duvarlar, çöplüğe dönüşmüş hücre ve koğuşlar dikkati çekiyor

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde 88 gün tutulan Basil Kuveyhi:

"Son güne kadar iç güvenlik güçleri baskın yaparak bizleri darbetti, göz yaşartıcı gaz kullandı. Bize dile alınmayacak sözler sarf ettiler. Ayağından sakat insanları dahi koridorlarda sürüklediler. Yaşlılara dahi hürmet etmediler. Bizi 5 saat boyunca secde eder şekilde tuttular"

(???????Ömer Koparan-Ethem Emre Özcan/Deyrizor/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Orman Teşkilatı geçen yıl yaklaşık 500 milyon fidanı toprakla buluşturdu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Toplamda 96 bin hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 500 milyon fidanı toprakla buluşturduk ve ülkemizin yeşiline yeşil katmış olduk"

"(Orman yangınlarıyla mücadele) Mücadelemizi, Milli Eğitim Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın yakın zamanda imzalayacakları protokolle ilkokul, ortaokul ve liseden başlamak üzere öğrencilerimizi de bu işin içine katarak, onlar vasıtasıyla ailelerine ulaşarak toplumun tüm kesimine yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Ürün İhtisas Borsasındaki işlem hacmi 5 yılda 250 milyar lirayı buldu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali:

"Borsamızın Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 2024 yılında işlem hacmi 66,6 milyar lira olarak gerçekleşti"

"Geçen yıl 4 Ağustos'ta 2,6 milyar lira olarak kaydedilen günlük işlem hacmi rekoru 8 Ağustos'ta 3,45 milyar liraya yükseldi"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

8- Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, para politikasında ince ayar dönemine işaret etti:

"2025'te ince ayar yapılması gereken döneme geçiyoruz. Ticari krediler tarafında biraz daha rahatlama sağlanırken, bireysel tüketici kredilerinde sıkılaştırmaya gidilebilir. Bazı segmentlerde ya da sektörel bazlı bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum"

"Türkiye'ye dijital banka tarafına yakın zamanda yabancı büyük oyunculara gireceğini düşünüyorum"

"Fibabanka olarak yeni dünyanın bankası olmak istiyoruz. Burada bir teknoloji sağlayıcı olarak servis modeli bankacılığının çok daha yaygınlaşmasını sağlayacağız"

(Duygu Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Fenerbahçe geçen yıl yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu

Spor şirketlerinin 2024 performansına bakıldığında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi olan Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 27,7 yükseldi

Son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da ligde liderliğine devam eden Galatasaray'ın hisseleri ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 2,4, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 16,1, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 51 kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Yolları farklı, hedefleri aynı: Masa tenisinin "Demir" kardeşleri

Masa tenisinde iki kez paralimpik oyunlarına katılan Avrupa ikincisi Merve Cansu Demir, aynı branşta olimpiyatları hedefleyen 16 yaşındaki kardeşi Büşra Demir'e örnek oluyor

Merve Cansu Demir:

"Hayalimiz bir gün birlikte aynı olimpiyat ve paralimpik oyunlarına gitmek"

Büşra Demir:

"Bana masa tenisini ablam sevdirdi. Ablamın izinden gittiğim için gurur duyuyorum"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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