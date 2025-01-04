ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ocak 2025

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6 Nisan 1920

1- İzmir'de teröristlerin hain planını canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

Terör örgütü PKK üyelerinin 2017 yılında İzmir Adliyesine yönelik saldırısının faciaya dönüşmesini teröristlerle çatışarak önleyen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 8. yılında anılıyor

(Mustafa Güngör/İzmir)

2- Görme engelliler "Braille alfabesi"nin yaşamın her alanında yaygınlaştırılmasını istiyor

Görme engelli Braille alfabesi öğretmeni Cuma Gümrük:

"Toplumsal yaşama katılımda kabartma yazıyı yaygınlaştırmadığımız sürece bunu ne görme engelli kullanabilir ne de biz 'Şurada kabartma yazı bilgilendirmesi var.' deriz"

20 yaşındaki görme engelli Muhammet Güngör:

"Otobüslere biniyoruz, görenler saat ve durak tabelalarına bakıyor. Bizim için de duraklarda Braille alfabesi olursa daha iyi olur. Marketlerde çok zorlanıyoruz, fiyatları görevliye sormak zorunda kalıyoruz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İdlib, yaşam standartları ve kent idaresiyle Suriye'nin yeniden inşasında umut veriyor

Türkiye'nin sivil nüfusu koruduğu Bahar Kalkanı Harekatı sayesinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin işgalinden kurtulan İdlib, yaşam koşullarıyla diğer kentler arasında öne çıkıyor

Halepli İbrahim Fellaha:

"Meğerse özgürlüğü kısıtlananlar bizlermişiz. İdlib'de alışveriş merkezleri, ekonomi, yiyecek ve içecekler çok farklı. Bizim oralarda böyle şeyler yoktu"

(Mehmet Burak Karacaoğlu-Eşref Musa/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriyeli kadınlar, yeni dönemde aktif rol almak istiyor

Suriyeli gazeteci Kholoud Helmi:

"Türkiye gibi diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşların desteğiyle Suriyeli kadınlar erkeklerle yan yana ülkeyi yeniden inşa edebilir"

Suriyeli aktivist Muzna Dureid:

"Suriye Merkez Bankası başkanlığına da bir kadın atandı ve ilerleyen süreçlerde daha fazla kadın katılımını görebiliriz"

(Nuri Aydın/İstanbul) (Görüntülü)

5- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dikkati çektiği milli paralarla ticaret kapsamında 2024'te Türk lirasıyla 317 milyar 792 milyon liralık ihracat, 811 milyar 402 milyon liralık ithalat yapıldı

2024'te 97 bin 410 firma, 205 ülkeye ihracatta Türk lirasını kullandı

(Mert Davut/Ankara)

6- TMO spekülatif hareketlere karşı gerekirse piyasaya müdahale etmeye hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Şu an kuruluşumuz stoklarında 2025 hasat dönemine kadar ilgili tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda ürün bulunuyor"

"TMO, spekülatif hareketlerin önlenmesi amacıyla elindeki güçlü stoklar ve piyasa düzenlemesi kapsamındaki yetkilerini kullanarak piyasa fiyatlarının kabul edilebilir seviyelerde devam etmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

7- MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma sona erecek

7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında da 20'nci taksit ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Geçen yıl otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı

2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisseleri değer kazandı

Otomotiv şirketleri arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, 2024'te en fazla kazandıran ikinci şirket olurken, bunu yüzde 33,2 artışla Ford Otosan, yüzde 16,7 kazançla TürkTraktör, yüzde 15,5 yükselişle Otokar izledi

Geçen yıl yatırımcısına tek kaybettiren otomotiv şirketi ise hisseleri yüzde 12,1 değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- e-Ticarette rota 2025'te "e-ihracat"a yönelecek

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Sektör olarak ciroda 3,4 trilyon liralık yıl sonu hedefimizi başarıyla gerçekleştirdik, bu yıl çıtayı 5 trilyon liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz"

"Asıl büyük hedefimiz, e-ihracatı küresel ölçekte çok daha güçlü konuma getirmek; 2025, e-ihracatta rekorların kırılacağı bir yıl olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

10- Türkiye- Hindistan konteyner taşımacılığı Türk firmasının yeni seferleriyle artacak

Turkon Line, şubatta ilk etapta 4 gemiyle Hindistan servisine başlayacak, haziranda 5 gemiye çıkarak haftalık taşımacılığa devam edecek

Turkon Line CEO'su Alkın Kalkavan:

"Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek ve kapasitemiz yüzde 50'nin üzerinde artacak"

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- Küresel piyasalar ABD'deki tarım dışı istihdam ve FOMC tutanaklarına odaklandı

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede Fed'in istediği ölçüde bir soğuma olmadığına işaret ederken Trump'ın göreve başlamasıyla uygulayacağını belirttiği tarifeler sonrası ortaya çıkabilecek problemler de yatırımcılar açısından soru işareti oluşturuyor

Fed'in yıl boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken gelecek hafta açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

12- Küresel savunma ve havacılık şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi

Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, geçen yıl Avrupa, ABD ve Asya merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu

Geçen yıl borsalarda Japon Mitsubishi Heavy yüzde 169,7, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 153,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 115,3, İtalyan Leonardo yüzde 61,2, Amerikan RTX Corporation yüzde 37,5 değer kazandı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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