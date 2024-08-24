CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te düzenlenen Fıstık Mitingi öncesinde Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamamalarını yılların öğrenilmiş çaresizliğine bağladı ve bir sonraki seçimde kazanacaklarını belirtti. Ayrıca, fıstık üreticilerinin sorunlarını dile getirerek Gaziantep'in bütün sorunlarını ele alacaklarını söyledi.

24.08.2024 18:11  Güncelleme: 18:33
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(GAZİANTEP) - Fıstık üreticilerinin sorunlarını dile getirmek ve miting yapmak üzere Gaziantep'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde kazanılan Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, "Ben gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarafımızdan kazanılmamış olmasını, yılların öğrenilmiş çaresizliğinden başka bir şeye mal etmiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağımız noktasında biz CHP'liler tam olarak inanmadık. O yüzden de bir sonraki seçime bıraktık" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği Fıstık Mitingi için Gaziantep'e geldi. Özel burada ilk olarak partisinin il başkanlığını, ardından 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel'i makamında ağırladı.

"Gaziantepliye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gerçekleştireceği fındık mitingine ilişkin "Bugün Gaziantep'e fıstık üreticisi başta olmak üzere Gaziantep çiftçisinin sorunlarını dile getirmeye geldik" diyen Özel, "Antep'te fıstık üreticisinin kazandığı para, bütün Antep'in ekonomisine etki ediyor. Bu yüzden de bundan sonraki süreçte, şimdi yapacağımız tematik mitingle Gaziantep'in bütün sorunlarını bütünleşik olarak ele alacağımız bir süreçte Gaziantepliye sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni bir sonraki seçime bıraktık"

Yerel seçim sürecine ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılamamış olmasına ilişkin konuşan Özel, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağımız noktasında biz CHP'liler tam olarak inanmadık" dedi. Gaziantep'in AK Parti tarafından kötü bir şekilde yönetildiğini sözlerine ekleyen Özel, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde Türkiye'de büyük bir başarı elde edildi. Bu başarıyı inananlar kazandı. Ben gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarafımızdan kazanılmamış olmasını, yılların öğrenilmiş çaresizliğinden başka bir şeye mal etmiyorum. Çünkü aslında Türkiye'de ortaya çıkan büyük heyecana Gaziantep de katılmıştı. Bu anketlerde de sahada da görünüyordu. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağımız noktasında biz CHP'liler tam olarak inanmadık. O yüzden de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni bir sonraki seçime bıraktık. Bir sonraki seçimde kazanacağız. Maalesef Gaziantep kötü yönetiliyor. Gaziantep, iktidar partisinin aldığı oyların karşılığını vermediği bir süreci yaşıyor. Ama üç dönemdir Gaziantep'te Şehitkamil'i AK Parti kazanıyorken, dördüncü kez aday gösterdikleri aday 45 bin oy farkla bizim gerimizde kalıyorsa, buradan artık Gaziantep'in söylediği bir söz olduğunu duymak gerekiyor. Sizlerin ortaya koyacağı başarı, bizlere genel seçimlerde Türkiye'de iktidarın kapısını aralayacak. İşte o zaman fıstık üreticisinin dertleri bitecek.

"Biz geleceğiz, biz çözeceğiz"

Eskiden CHP'nin, hepimizin de iştirak ettiği ama terk etmemiz gereken bir söylemi var; Sorunlarınızı duyduk, duyurduk, söyleyeceğiz, çözeceğiz, önereceğiz... Bu iktidarın sorun çözme kapasitesinin kalmadığı ortada. Elbette vatandaşın sıkıntısını dinleyeceğiz. Elbette doğrusunu söyleyeceğiz. Ama artık biz geleceğiz, biz çözeceğiz. Başka çaresi yok. Bu işin çaresi CHP'nin iktidar olmasıdır.

"İktidarın yapamadığı ortadadır"

Vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler yalanıyla aldıkları oylar bugün bin pişman. Çünkü görüyorlar ki CHP kadroları ne vatanı böldürür, ne bayrağı indirir ne de ezanı dindirir. Aksine müezzinlere promosyon hakkını vermiyorlar, CHP savunuyor haklarını. Ezanı susturacaklar diyenlerin ezanı okuyanın hakkını savunduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin de Gaziantep'in de umudu CHP'dir. Artık iktidarın yapamadığı ve yapamayacağı ortadadır. CHP bundan sonraki süreçte iktidara yürümektedir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep\'te Şehitkamil Belediyesi\'ni ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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