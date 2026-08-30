Özgür Karabat\'tan Ekonomi Eleştirisi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye ekonomisinin üretimden uzaklaşıp tüketime ve ithalata dayalı bir yapıya sürüklendiğini ifade ederek, "Borçla, sıcak parayla ve yüksek faizle yaratılan ekonomik canlılık gerçek refah değildir. Türkiye'nin ihtiyacı yeniden üretim ekonomisidir" dedi.

Özfgür Karabat, sosyal medya hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının Türkiye'ye tüketimin yarattığı "sahte bir refah hikayesi" dayattığını ileri sürdü. Türkiye'nin üretim ve yatırım yerine borçlanmaya, ithalata ve tüketime yönlendirildiğini savunan Karabat, istihdam verilerinin de bu tabloyu ortaya koyduğunu belirtti.

Sanayinin istihdamdaki payının 2025'te yüzde 20,7'den yüzde 20,2'ye gerilediğini, sanayide çalışan sayısının bir yılda 168 bin kişi azaldığını ifade eden Karabat, aynı dönemde hizmet sektöründe çalışan sayısının 318 bin kişi arttığını ve sektörün istihdamdaki payının yüzde 59'a ulaştığını kaydetti.

Karabat, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine de değinerek, hanehalkı tüketiminin yüzde 4,8 arttığını, sanayinin ise yüzde 0,8 daraldığını belirtti. Net ihracatın büyümeye katkısının eksi 2,5 puan olduğunu ifade eden Karabat, "Tüketim büyüyor, sanayi küçülüyor. Buna nasıl sağlıklı bir üretim ekonomisi diyebilirsiniz?" diye sordu.

"7 AYDA 60,5 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİK"

Son dış ticaret verilerinin de ekonomideki tehlikeyi gösterdiğini belirten Karabat, temmuz ayında ihracatın yüzde 2,9, ithalatın ise yüzde 5,1 arttığını, dış ticaret açığının yüzde 13,6 büyüdüğünü ifade etti. Türkiye'nin yılın ilk 7 ayında 60,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Karabat, enerji ve altın hariç tutulduğunda dahi temmuz ayında 2,4 milyar dolarlık açık bulunduğunu kaydetti.

Yüksek teknolojili ürünlerde de Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğunu savunan Karabat, yılın ilk 7 ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 3,7, ithalattaki payının ise yüzde 12,1 olduğunu belirtti.

Ekonomik düzenin yüksek faiz, dış kaynak, borçlanma ve carry trade ile finanse edildiğini öne süren Karabat, üretim yatırımı yapan sanayicinin uzun vadeli risklerle karşı karşıya kaldığını, yüksek faiz ortamında ise "paradan para kazananların" avantaj sağladığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hizmet sektörüne ilişkin değerlendirmelerine de değinen Karabat, hizmetler ve turizmin önemine işaret etmekle birlikte, sanayideki gerilemenin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Karabat, "Bir ülkenin geleceğini sadece tüketim ve hizmetler üzerine inşa edemezsiniz. Türkiye'nin ihtiyacı yüksek katma değerli üretimdir" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz artırımıyla yürütülemeyeceğini belirten Karabat, üretimin ve verimliliğin artırılması, tarımın desteklenmesi, teknoloji üretiminin geliştirilmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. Karabat, "Borçla, sıcak parayla ve yüksek faizle yaratılan ekonomik canlılık gerçek refah değildir. Türkiye'nin ihtiyacı yeniden üretim ekonomisidir" dedi.

Özgür Karabat, açıklamasını, "AKP, bilerek Türkiye'yi üretimden çıkararak ithalata bağımlı hale getiriyor. Bugün tükettiğimiz sahte refahın faturasını yarın çocuklarımız ödeyecek" sözleriyle tamamladı.