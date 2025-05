Özgür Özel'den Anneler Günü Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla 32 anne ile telefon görüşmesi yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na telefon ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Hayatını kaybeden ?TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir'i de arayan Özel, tutuklanarak belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın eşi Esin Şahan ve annesi Sevim Şahan, Murat Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık ve annesi Gülseren Çalık, Ahmet Özer'in eşi Selma Özer, Rıza Akpolat'ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat, Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler ve annesi Ülkü Köseler ile telefonda görüşerek Anneler Günü'nü tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özel, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin annesi Şeyma Gökçe ve eşi Filiz Kahveci, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, Gezi Parkı davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, Gezi Parkı davasında mahkum olan Mine Özerden'in annesi Halide Birsen Özerden'i arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Özel, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan ile Ali İsmail Korkmaz'ın anneleri Gülsüm Elvan ve Emel Korkmaz'ı, Çorlu kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ve eşi Ayşe Ateş'i, İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Karakaya'yı, Cumartesi Annelerinden Hasan Ocak'ın annesi Maside Ocak'ı, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar'ı, öldürülen Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'u, 6 Şubat depremlerinde oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu'yu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu arayarak Anneler Günü'nü tebrik etti.