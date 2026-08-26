Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı
Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Atatürk ve kahramanları andı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?