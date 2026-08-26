Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı

Özgür Özel\'den Büyük Taarruz Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Atatürk ve kahramanları andı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Livakovic Barcelona’ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:53:26. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement