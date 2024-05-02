Özgür Özel'den Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" Hediyesi... - Son Dakika
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Özgür Özel'den Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" Hediyesi...

Özgür Özel\'den Erdoğan\'a "Cumhuriyet Ateşi" Hediyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı hediyeler verildi. Özel, Erdoğan'a 'Cumhuriyet Ateşi' objesi ve mesir macunu hediye etti. Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

02.05.2024 20:11
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı hediyeler verildi.

Alanan bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel,  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macununu, Erdoğan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Kaynak: ANKA

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