Özgür Özel'den Sert Kıbrıs Çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'den Sert Kıbrıs Çıkışı

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, Kıbrıs davasını savunarak iktidarı eleştirdi, ailelerle uğraşılmaması gerektiğini vurguladı.

22.04.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu? Binali Yıldırım'ın oğlu yok mu? Erdoğan'ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor' diye bize alttan bilgi akıtanlar var ya, Sayın Erdoğan senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Bu içinde cümlesinde kurduğum cümlelerde ara. Çok soylu bir davranış var. Kendini kurtaracak ya o yüzden izlesin bunu Sayın Erdoğan. 'O kasetler bizde de var, içinde bir ben mi varım, Özgür Özel'e söyleyin birazcık da soyadı Erdoğan olanları konuşsun.' Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Orta Asya Türk Cumhiyetleri'nden Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs Rum kesimine büyükelçi atamasına karşı iktidarın sessizliğini eleştirdi. Kıbrıs'ta geçmişte Türklerin yaşadıklarını örnekle anlatırken sesi tireyen Özel, şöyle devam etti:

"Ey Erdoğan Kıbrıs davası bu ülkenin namusudur. Satamazsın, sattırmayız."

"Güya Türk dünyasıyla iyi ilişkiler... Bununla ilgili çok iddialıydı bunlar. Devlet Bey'in de hoşuna gidiyordu o verilen pozlar. Ne oldu? Biz ne bekliyoruz? Türki Cumhuriyetler Kıbrıs'ı tanıyacak. Bekliyoruz ki tanısınlar. Ne oldu? Bırak Kıbrıs'ı Türkiye Cumhuriyetlerin tanımasını, Türki Cumhuriyetler Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan oturdular Semerkant'ta bizimkiler aval aval bakarken ikna edildiler, Güney Kıbrıs'ı tanıdılar, tanımak yetmez Güney Kıbrıs'a büyükelçi görevlendirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak dış politakasının pas pas edildiği, Kıbrıs davamızın pas pas edildiği beceriksiz bir dış politika caf caf yapıyorlar, Hakan Fidan köpürt ki köpürt... Bu ülkenin dış politikasında yedi cihana karşı ambargo tehditlerine karşı Kıbrıs'ı savunmak var. Kıbrıs'ı kurtarmak var. 'Girerseniz perişan ederiz' diyenlere karşı 'Ayşe tatile çıksın' deyip komandoları Kıbrıs'ın üzerine paraşütle indirirken o küçücük kıza 'Bizimkiler' dedirtenler var. Yanda küvette bir anne üç çocuğu kıtır kıtır kesmişler, oradaki çocuk diyor ki 'Bu akşam bize de gelirler mi?' Annesi diyor ki 'Onlar gelmeden bizimkiler gelirler.' Hava indirme tugayı iniyor. Kız bakıyor annesine 'Bizimkiler' diyor. O bizimkileri Kıbrıs'a yollayan, Kıbrıs'ı kurtaran sağda Erbakan solda Ecevit varken bugün o Kıbrıs'ı satan Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Ey Erdoğan Kıbrıs davası bu ülkenin namusudur. Satamazsın, sattırmayız."

"Bizim kitabımızda aileyle uğraşmak yok"

Savunmadıkları Kıbrıs'ı ne işlere zemin etmişler. Kıbrıs kadar turp çıktı heybeden. Eski KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Eğmeden bükmeden söyleyelim; babası Maksut Serim. AKBİL, İGDAŞ, BELBİM davaları sırasında Valide Sultan Vakıf Bank Şube Müdürü. O günden beri o ilişki içindeler. Bir açıp okuyalım neler olmuş AKBİL'de. Nasıl yolsuzluktan yargılanılmış. Harun Karaca en son bütün AKBİL yolsuzları nasıl yıllarca milletvekillliğiyle kaçırılmış. Sonra o davalara neler yapılmış. Vakıf Bank'ın Şube Müdürü'nden örtülü ödenek başkanı yaptı. Yanından ayırmıyor her işinde. Gelmiş onun oğlu Yasin Ekrem Serim, meslekten gelmez dışişlerine sokulmuş, özel kalem, büyükelçi yapılmış. Kıbrıs gibi yere meslekten gelmeyen büyükelçi atanmış. Bakın bir hesap hareketleri var. Gemiler var. Onunla ilgili kimler, kimler var. Hakan Fidan'ın, Binali Yıldırım'ın isimleri geçiyor. Çocuklarının ismi geçiyor ama biz bir kişi düzgünce soruşturulup, yargılanıp, ceza alıp kesinleşmeden ne kişiye bir şey deriz ne ailesine bir şey deriz. Buradan Sayın Hasan Doğan, Sayın Erdoğan'ın özel kalemi. Bazı konuşmaların bazı kısımlarını Sayın Erdoğan'ın dikkatine sunduğunu duyuyoruz. Bu kısmını söyleyin. İzlesin Erdoğan. Bir bizim kitabımızda aileyle uğraşmak yok. Eğer ailenin bir suçu varsa o babasının oğlu olduğu için zan altına girerek değil, bizzat kendisi sorgulanır, yargılanır, ceza alır kesinleşirse orada kesinleşir. Hani siyaseti belli sınırları içinde yapılacak ya biz öyle aileye, sağa sola, olmadan saldırmayız.

"Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım"

Ama şuna bakın Sayın Erdoğan. Şimdi bir yandan 45 kaset 40'ı var beşi kayıp. O beşinde neler var neler diye söyleyenler, her tarafa dökülen bilgiler. Bu 40-45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker, söylediği Süleyman Soylu o gün İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'nın ne işi var Dubai'de? Sedat Peker'in peşine Dubai'ye... O günden sonra bakanlıktan alındı ama burada bir kenarda tutuluyor. Şimdi o birileri 'Bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu? Binali Yıldırım'ın oğlu yok mu? Erdoğan'ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor' diye bize alttan bilgi akıtanlar var ya, Sayın Erdoğan senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Bu içinde cümlesinde kurduğum cümlelerde ara. Çok soylu bir davranış var. Kendini kurtaracak ya o yüzden izlesin bunu Sayın Erdoğan. 'O kasetler bizde de var, içinde bir ben mi varım, Özgür Özel'e söyleyin birazcık da soyadı Erdoğan olanları konuşsun.' Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım. Ama milletimizin de vicdanına sığınırız. Bir tarafta Kıbrıs yıkılıyor, kasetler söylenenler tanıklar ispatlar... Bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta devletin televizyonuna bak. 'Usulsüz yapıya kullanım izni', 'İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük', 'Çatıyı yükselttik, terası büyüttü', 'Teras büyüklüğüyle oynadı, kat planı projeye aykırı değişti.' Bir tarafta onlara susacaksın burada 'teras küçülmüş, yatak odası büyümüş' diye İmamoğlu'nu hapiste tutacaksın. Milletimize şikayet ediyorum, milletimize..."

(Sürecek)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Dış Politika, Özgür Özel, Politika, Güncel, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Sert Kıbrıs Çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Sert Kıbrıs Çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement