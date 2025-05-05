Özgür Özel'e Saldırı... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Demokrasiye, Türkiye'nin Barışına ve Huzuruna Yapılmış Bir Saldırı"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin, "Demokrasiye, Türkiye'nin barışına ve huzuruna yapılmış bir saldırı. Kim yaptı? Neden yaptı? Bunlar ortaya çıkartılacak" dedi.

Türkiye'de sol hareketin sembol isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53. yılında Mersin'de anıldı. Mersin 68'liler Derneği tarafından düzenlenen "Geleneksel Denizleri Anma Etkinliği"ne, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin İl Başkanı Ahmet Paket, Yeşil Sol Parti (YSP) İl Eş Sözcüsü Metin Süt, SOL Parti adına Mehmet Antmen, Devrimci Parti adına İsmet Akdağ, Mersin 68'liler Derneği Başkanı Hasan Kapıkıran, Meclis üyeleri, Barış Anneleri, sol-sosyalist partilerin ve kurumların temsilcileri ile emek ve demokrasi güçleri de katıldı.

Anma, devrim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından barış güvercinleri uçuruldu, katılımcılar tarafından şiirler okundu. Anmada, üç genç tarafından, Denizlerin idam sehpasına giderken söyledikleri son sözleri okundu ve "Yusuf, Hüseyin, Deniz. Sürüyor, Sürecek Mücadelemiz" sloganları atıldı.

Mersin 68'liler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karabulut tarafından ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu. Anmada, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de anıldı, Sırrı Sürayya Önder için yapılan cenaze töreni sonrasında fiziksel saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Gönlümüz tüm Mersin'i ve Türkiye'yi kapsıyor"

Etkinlikte konuşan Vahap Seçer, "Gönlümüz tüm Mersin'i ve Türkiye'yi kapsıyor. Barış işte böyle olacak; birbirimizi ötelemeden, ayırmadan, birbirimize parmak sallamadan. Biz bunu Mersin'de yaşatıyoruz. Bir başımıza değil, hep beraber yaşatıyoruz. Oturarak değil, çalışarak; insanların derdini dinleyerek, onları anlayarak ve kendimizi anlatarak yaşatıyoruz. Birleştirmek, yakınlaştırmak, kardeşleşmek böyle oluyor. Kan olmasın, terör olmasın, savaş olmasın. Tüm bunlar belagatta kalmasın, ülkemizde hakim olsun istiyoruz" diye konuştu.

68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nın oldukça önemli olduğunu söyleyen Seçer, ormana sahip çıktığı için Mersin 68'liler Derneği'ne teşekkür etti. Seçer, orada bulunan kütüphane, toplantı salonu, kafeden oluşan sosyal tesislerin yenilenmesi için proje üzerinde çalışıldığının bilgisini verdi.

Halka yapılan tüm hizmetin, onların ödediği vergilerle yapıldığını aktaran Başkan Seçer, "Biz de görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede bütün kaynaklar halkın. Bu ülkenin her metrekaresinde 86 milyonun hakkı var. Herkesin dili, kültürü, yaşam biçimi, onun onuru ve şerefidir" dedi.

"Sırrı Süreyya Önder, hümanizmi ve siyasi zekasıyla muazzam bir kişilikti"

Başkan Vahap Seçer, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i de anarak, "Sanatıyla, insan sevgisiyle, hümanizm duygusuyla, siyasi zekasıyla muazzam bir kişilikti. 62 yıla bu kadar olayı, bu kadar anıyı, bu halk için bu kadar çalışmayı nasıl sığdırdı, gerçekten takdire şayan. 2012 yılının Aralık ayında başlayan barış sürecinde de çok büyük katkıları oldu. Yeni yürütülen sürece de çok samimi bir şekilde, siyaset üstü tavrıyla, o kapsayıcı diliyle omuz verdi. Her şeye direndi, hastalıklarına da çok direndi ama bu kadar direnebildi. Sırrı arkadaşımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum, ışıklar içerisinde olsun" diye konuştu.

"Kim yaptı? Neden yaptı? Bunlar ortaya çıkartılacak"

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı da değerlendiren Seçer, "Demokrasiye, Türkiye'nin barışına ve huzuruna yapılmış bir saldırı. Kim yaptı? Neden yaptı? Bunlar ortaya çıkartılacak. Bunlar yargı karşısına çıkartılacak. İnanıyoruz ve inanmak istiyoruz ki tarafsız, bağımsız yargının karşısına çıkarılsın. Suçu olan, hukuk dışı eylem ve işlemlerde bulunan herkes yargı karşısına çıksın. Ama tarafsız ve bağımsız yargının" ifadelerini kullandı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yıllar önce verdiği tam bağımsız Türkiye mücadelesinin hala sürdüğüne vurgu yapan Seçer, üç fidanının darağacına giderken, "Kahrolsun Amerika", "Tam bağımsız demokratik Türkiye", "Yaşasın işçiler, köylüler", "Türkiye halkları" diye haykırdıklarını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu kavramlar bir nostalji değil. Aslında bizlere ve sonraki kuşaklara bir çağrı. Bu mücadele devam edecek. 53 yıl önce ölüme giderken bize bıraktıkları mesaj içerisindeki o derinliği bugün yaşıyoruz. 'Hak, hukuk, adalet' diyoruz, 'gelir dağılımında adalet' diyoruz. Ülke sömürülmesin, kaynaklar halkımızındır ve halkımıza kalsın. Emperyalist güçler tarafından dünya hegomanyası ve ülke içindeki iç hegomanlar tarafından milletimizin başına çöreklenen parazitler olmasın, milletimizin kanını sömürmesin, mücadelemiz aynı, mücadelemiz devam ediyor. Üç fidan darağacına gitti ama aynı zamanda bu kadim toprakların, Anadolu halkının vicdanı da dar ağacına gitti. Onun üzüntüsü ve duygusallığı bizi öfkelendiriyor ama duygusallıktan ve öfkeden ziyade mantığımızla, azmimizle, bilincimizle, birlik ve beraberlik duygularımızla mücadelemizi devam ettireceğiz."

"Mersin'i tüm bileşenlerle beraber yönetiyoruz"

Belediye Başkanı Seçer, 2019'dan sonra Mersin'de birçok şeyin değiştiğini, kenti Mersin'de yaşayan tüm bileşenlerle birlikte yönettiklerini vurgulayarak, "Katılımcı demokrasi anlayışını havada asılı bırakmıyor, ayaklarını yere bastırıyoruz. Herkesle konuşuyoruz ve fikirlerini alıyoruz. Burada Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler yapılırken ayrımcılıktan, ötekileştirmeden, zulümden, haksızlıklardan, diktatöryal yönetimden dem vuruldu ve şikayet edildi. Türkiye'de bunlardan şikayet edilirken biz 'Hak, hukuk, adalet' diyenler bunları yapabilir miyiz? Yapmıyoruz, yapmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışa çalışa kazanacağız"

Hak, hukuk, adalet mücadelesini sürdüreceklerini ve bu anlayışı Türkiye'nin dört bir köşesine taşıyacaklarını söyleyen Seçer, "Türkiye'nin her yerinde bu düşünceyi hakim kılıp ülkemizi kurtaracağız, çalışacağız. Bize bir saldırı varsa direneceğiz ve çalışa çalışa kazanacağız. Daha fazla koşturacağız. Adaletsizliklerle mağdur edilmiş halkları anlayacağız, insanlara daha çok gideceğiz. Bu vazife bize halk tarafından verildi" diye konuştu.

"Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelemiz"

68'liler kuşağının içinde bulunduğu dönemden bugüne teknoloji, sınırlar, siyasal veya politik pek çok unsurun değiştiğini ancak demokrasi, hak, adalet mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Seçer, bu haksızlıklar ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Seçer, "Demokrasi özlemi, demokrasi, hak, hukuk, adalet, hakça paylaşım mücadelesi bunlar günümüzden yüzyıl önce insanlığın önündeydi. Bir mücadele alanıydı. Ama bir asır sonra hala bu mücadele devam ediyor ve edecek. Bu haksızlıklar bitmeyecek. Biz de bu mücadelenin içinde hakkın ve halkın yanında olacağız. Biz burada rengimiz, dilimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun kardeşçe yaşayan bir kentin çocuklarıyız. Biz büyük bir aileyiz. Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelemiz'" ifadelerini kullandı.

Mersin 68'liler Derneği Başkanı Hasan Kapıkıran, "Ülkemizin sorunları; eşit haklara dayalı, eşit yurttaşlık temelinde çözümlenmedikçe hak, hukuk ve adaletten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Eşit haklar temelinde kardeşçe yaşanacak bir ülke ve bir dünya özlemi, Denizlerin, 68 kuşağının idealleriydi. O özlem bugün halkımızın özlemi olarak sürüyor" dedi.

Anmada CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, TİP Mersin İl Başkanı Ahmet Paket, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, YSP İl Eş Sözcüsü Metin Süt, SOL Parti adına Mehmet Antmen ve Devrimci Parti adına İsmet Akdağ tarafından da birer konuşma yapıldı. Ayrıca katılımcılar tarafından Başkan Seçer'e, 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda verdikleri destekler için teşekkür edildi.

Anma programı, konuşmaların ardından Söz Yüzü Sanat ve Edebiyat Derneği Söz Yüzü Müzik Grubu'nun dinletisi ile devam etti. Seçer ayrıca 2021 Tüm Emekliler Sendikası tarafından TBMM'ye emekli maaşlarının yükseltilmesi talepleri için başlatmış oldukları imza kampanyası için imza atıp, emeklilere destek verirken, 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda yer alan sendika ve partilerin stantlarını da ziyaret etti.