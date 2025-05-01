Özgür Özel: "Ekrem Bey Seçimi Yüzde 70'le Alır" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Ekrem Bey Seçimi Yüzde 70'le Alır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir önceki seçimde nasıl bazı cumhurbaşkanı adayları hapisteydi ama aday gösterilebildiler. Aday gösteririz. Ekrem Bey herhalde en az hareket eden bir cumhurbaşkanı adayı olarak tarihin en yüksek oyunu alır, yüzde 70’le biz o seçimi alırız. Adayın hangi pozisyonda olduğunun hiç önemi yok. Hapiste de olsa kazanır, sürgünde de kazanır, uzaya yollasalar yine kazanır” dedi.

01.05.2025 12:20  Güncelleme: 13:47
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir önceki seçimde nasıl bazı cumhurbaşkanı adayları hapisteydi ama aday gösterilebildiler. Aday gösteririz. Ekrem Bey herhalde en az hareket eden bir cumhurbaşkanı adayı olarak tarihin en yüksek oyunu alır, yüzde 70'le biz o seçimi alırız. Adayın hangi pozisyonda olduğunun hiç önemi yok. Hapiste de olsa kazanır, sürgünde de kazanır, uzaya yollasalar yine kazanır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Özel, İBB'ye düzenlenen operasyonların basında daha önce duyulmasına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ekrem Başkan bir gün benden randevu aldı, geldi. Baş başa görüşmemizde dedi ki 'Genel Başkanım beni hedef alan bir saldırı var ve gelen duyumlar bunun birkaç operasyon sonra doğrudan beni hedef alacağı yönünde.' Sonrasında zaten Esenyurt Belediye Başkanımızı atanan kayyum Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon derken çember daraldı daraldı, bir noktaya doğru geldik. Biz bunu bekliyorduk. Ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bu kadar cüretkarlığı beklemiyorduk. Çünkü kendimizden eminiz, adayımızdan eminiz. Biz doğru bir tespit yaptık. Bunların amacı bizim Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermememiz. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olacak bunlar. Biz bu tespitle yola çıktık. Onlar da buna mani olmak için yola çıktı. ve kafa kafaya tokuştuğumuz günün adı 23 Mart. Ön seçim sandığının olduğu gün. Ön seçime girmek için Ekrem İmamoğlu başvuru yaptığı gün, onlar da diplomasını iptal ettirmek için başvuru yaptı. Biz dinlemedik, devam ettik. Bu sefer 18'inde diplomayı iptal etti bir iftar sofrasında. Bir sahur vakti de evine bin tane polisle geldi."

"Sandık için ölmeyi göze alırım"

Özel, Saraçhane sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bize koskoca bir ülke kalmış ve bir sandık kalmış Atamızdan miras. Bunun için ben ölmeyi göze alırım, merak edene söylüyorum. Size, 'Bu ülkede durulmaz o zaman sandık yoksa dedirten' de budur. Kendi kaderini, kendin belirleme hakkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizin dedeleriniz size miras bırakmış. Tayyip Bey gelirken de o sandıkla gelmiş. Maalesef de şu lafı da etmiş: 'Demokrasi tramvayına işimiz gelince bineriz, işimize gelmeyince ineriz'. Anlaşılıyor ki 31 Mart seçim mağlubiyetinden sonra tramvaydan geri atladı. İşine gelmedi. Şimdi sandığı alıp götürmek istiyor. Millet de bırak o sandığı diye yapıştı ve Saraçhane'ye geri koydu."

"Ekrem Bey seçimi yüzde 70'le alır"

Özel, "Hala erken seçim istiyor musunuz? Bundan bir ay sonra erken seçim kararı çıksa adayınızın seçime girip giremeyeceği tartışmalı" sorusuna karşılık şöyle konuştu:

"Şu anda baktığınızda diploması var. Öbür yandan kesinleşmiş bir karar yüzünden siyasi yasak yok. Bir önceki seçimde nasıl bazı cumhurbaşkanı adayları hapisteydi ama aday gösterilebildiler. Aday gösteririz. Ekrem Bey herhalde en az hareket eden bir cumhurbaşkanı adayı olarak tarihin en yüksek oyunu alır, yüzde 70'le biz o seçimi alırız. Ekrem Bey Silivri'de olur ama Türkiye'nin dört bir yanında otobüsler olur, birinin üstünde ben olurum, birinde Mansur Bey olur. Biz o seçimi alırız.

"Günde dört kere konuşuyor, yolsuzluk olduğuna ikna edebildikleri yüzde 25"

Dün Panoroma TR'nin araştırması geldi. AK Parti, Anadolu Ajansı (AA), TRT, bütün merkez medya, yandaş kanallar Erdoğan gece uykusunda sayıklasa televizyonlar canlı yayına geçiyor. Her kelimesi canlı yayınlanan, günde icabında dört kere konuşan cumhurbaşkanı, 17 bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısı hepsi birden konuşuyor, ikna edebildikleri yüzde 25, 'Bu davalar hukukidir ve yolsuzluk vardır' diye. O yüzden adayın hangi pozisyonda olduğunun hiç önemi yok. Hapiste de olsa kazanır, sürgünde de kazanır, uzaya yollasalar yine kazanır."

"Ben katı CHP'liyim, aday tüm taraflardan oy alabilecek biri olmalı"

Özgür Özel, kendi adaylığı konusunda ise şunları söyledi:

"Benim baştan beri böyle bir niyetim yok. Ben katı bir CHP'liyim, organik CHP'liyim, orijinal CHP'liyim. Saatin vidasından geliyorum ben. Oysa bu sistemde aday CHP'li olmalı ama siyasi yelpazenin tüm taraflarından oy alabilecek bir aday olmalı. Bu yüzden ben bu oyunun doğru kurgulanması ve bazı hataların tekrarlanmaması için böyle bir hevesten, böyle bir niyetten ilk baştan ve ilkesel olarak vazgeçtim. Benim hesabım şu: 100 yıl sonra bir kez daha CHP'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, Türkiye'yi büyük bir sıkıntıdan kurtaran ve yeniden şahlanmaya geçen süreçte partinin başında olup bu zaferin mimarı olmak. Çocuğa, toruna bırakılacak daha büyük miras mı var? Ben kazanmak istiyorum. Ben kaybetmemek istiyorum, kaybettirmemek istiyorum."

"En ufak bir pazarlık olmadı"

Özel, "Saraçhane sürecinde iktidarla kayyum atanmaması için pazarlık yapıldı" iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bir pazarlık yok ama şöyle düşündülerse 'Biz oraya kayyım atarsak buradaki 1 milyon, olur 10 milyon' diye atayamadılarsa ben buna katılıyorum. Niyetleri atamaktı. Ben istediğimi aldığım gün zaten oradan çekileceğimi söylemiştim. Kitle de biliyordu. Oraya milyonlarca kişi gelmese kayyum gelirdi. Kayyum atanmayınca da o şeyler bitti. Ama bu bir pazarlığın değil, güçlerin yarışmasının doğal sonucu bu. Zaten onun için 1 milyon kişi gittik biz oraya. Ama ne arka kapıdan ne ön kapıdan en ufak bir pazarlık olmadı."

" İstanbul'u kazananı Cumhurbaşkanı adayı yapmadık ki"

Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır retoriği geçen seçimde çalışmadı. Erdoğan seçimi yine kazandı" değerlendirmesi üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken ki anketlere dönün bakın, İmamoğlu aday olsa Erdoğan'ı yeniyor. Biz geçen seçimde İstanbul'u kazananı Cumhurbaşkanı adayı yapmadık ki. Geçen seçimde İstanbul'u kazanan Cumhurbaşkanı adayı olsaydı o seçimi kazanıyordu ankete göre" ifadelerini kullandı.

"Yaptığı şey partiye ve vatana ihanet"

Özel, "Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş neden sürekli kurultay iptali için dava açıyor? Aranızda bir şey mi geçti" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Onun yüzünden binlerce gençle benim aramda husumet oldu. Biz her yerde anket yaptık, doğru adayları bulduk, Hatay'da yanlış adayı bulduk. Hükümet depremi yönetemedi, o da psikolojisini yönetemedi. Anket yaptık, en iyi sonuç onda. Anketlere kimleri koymadım ki... Serhan Asker de soruldu, Haluk Levent'e teklifte de bulunduk. Sonra bir travma geçirdi herhalde. Şimdi de birtakım siyasi hedefleri varmış. Biz gidersek yeni gelen onu genel başkan yardımcısı yapacakmış. Ama yaptığı şey, düşmanlığın ötesinde partiye ve vatana ihanet. Kendini kaybetmiş."

"Milletvekillerimiz gençlerin yanında olacak"

Özel, 1 Mayıs programının sorulması üzerine, Kartal ve Kadıköy'deki kutlamalara katılacağını belirterek Şişli'den Taksim'e yapılacak yürüyüşe ilişkin şöyle konuştu:

"Kadıköy ve Kartal'da olduğu gibi, o meydanda da milletvekillerimiz olacak. Gençleri korumak demeyeyim ama bazen polisle aralarında bir iletişime, bazen bariyere, bazen tarafları birbirinden uzaklaştırmaya ihtiyaç oluyor ve bu iyi oluyor. Arkadaşlarımız orada olacaklar."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Ekrem Bey Seçimi Yüzde 70'le Alır' - Son Dakika

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