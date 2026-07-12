Özgür Özel: Erken Seçim ve İktidar Vurgusu

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(NİĞDE) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de "Bugün görüyoruz ki bıçak kemikte, bıçak kemiğe dayanmış. Bu millet sosyal patlamayı sandıkta yapar. Milletin sandık sabrı vardır. Elbette sabır taştı, elbette erken seçim isteniyor. Elbette büyük bir mücadele veriliyor. Ama göreceksiniz sandığa gidecek bu millet, hesapları altüst edecek bu millet. Öyle yüzde 50 artı 1'le değil, yüzde 70'le bu iktidarı değiştirecek bu millet" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Niğde'ye geldi. Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl köyündeki kiraz bahçesi ve İstasyon Caddesi ile Yeni Çarşı esnaf ziyaretinin ardından çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Çiftçi kadınlar Özel'e, gözleme ikram etti.

Ardından Halk Ekmek Fırını açılışına katılan Özel, şöyle konuştu:

"Millet şunu biliyor, kalkıp geliyorsun Niğde'ye, bu Melendiz'e, 12 tane köy, geçmişte iki gün yol yapıp Niğde'ye gidermiş. Buraya geliyorsun, burada Çiftlik'e varıyorsun, içeri giriyorsun, şu binanın üstünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ile kendi resmini görüyorsun, bu milletin gönlüne girmişiz, bizim için ne binanın ne başka bir şeyin önemi var. Sizinle gönül gönüleyiz. Bu partinin belde binalarını açmışım, ilçe binası açmışım, il binası açmışım ve canımı verecek kadar sevmişim, adını baba ocağı koymuşum. Bütün Türkiye'yi de oraya çağırmışım. Genel Başkanı olup 5 ay sonra, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapmışım, söz verdiğim gibi. Tayyip Bey'i rahatsız etmişiz. Bizim partiyi bölmek için bize butlan oyunu yapmaya kalkmış. Çok beklersin Tayyip Efendi."

"ÇİFTLİK'E TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPTIRACAĞIM"

Diyorlar ki, 'CHP'yi Tayyip Bey'in yargı hamlesi ortadan ikiye bölecekmiş karpuz gibi.' Bir karpuza benzetecekse ne ortadan ikiye bölebildi, ne 60'a 40, ne 70'e 30. Karpuzun her bir tarafı bir arada duruyor, Tayyip Bey'e de sapı kalmış. Hayırlı uğurlu olsun. Milletin 99'u bizimle beraber. Yüzde 1, 'Ortadan böleceğim' dediği karpuzun sapıdır. Biz milletimizle beraberiz, milletimizle birlikteyiz, gönül gönülleyiz, milletin gönlündeyiz. Bugün memlekette 1 kilo buğday satıyor çiftçi, ona da 16 lira veriyorlar. Sözde 13 liraya alıyorlar, bir ekmek alamıyor Niğde'de. Ama bu Melendiz'de 7,5 liraya ekmek dağıtan, sattıran Arif Başkanıma helal olsun. Zorluklarını biliyorum. Kilit taşları döşemiş, ne zorluklarla. Hizmet etmeye uğraşıyor, zorluklarla. Bizim elimizde güya partimizi, binamızı, otobüslerimizi, araçlarımızı aldılar ya. Biz burada Çiftlik'te bir bankın üstündeyiz ya bir tarafta binalar, araçlar, paralar, bir tarafta bankın üstünde iktidara yürüyenler var. Size söz veriyorum, yapılacak ilk seçimlerden sonra ben buraya geleceğim. Ana muhalefetin değil, iktidar partisinin Genel Başkanı olarak geleceğim. Bu zor günlerde hizmet eden Arif Başkan'a ve Çiftlik'e tarihinin en büyük yatırımlarını yaptıracağım.

"BU MİLLET İKTİDARA, KURTULUŞA, GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYOR"

Artık biz yenilgiden bıkmış, kazanmaya yemin etmiş, ilk girdiği seçimi kazanmış, Erdoğan'ın partisini tarihinde ilk kez yenmiş, yani kazanan CHP'yiz. Bugün Niğde'de hep tarihte yanlış tarafta duranlar butlan görevi kabul edebilirler, partide hep kaybetmiş, kaybettirmiş olanlar hele hele son yerel seçimlerde ihanet etmiş olanlar, gidip de kendilerine partilerde, şehirlerde butlanın yanında yer bulabilirler. Biz gerçek, kazanan, kaybetmemiş, kaybetmeyecek CHP olarak, bu partide, bu partiye hiçbir gün kötülük etmemiş, içinde, yüreğinde parti sevgisi olanlarla, bunlarla, sizinle, bu ahaliyle hep birlikte yürüyeceğiz iktidara. Bundan sonra tarihin yanlış tarafında duranlar dursun. Bizimle yürüyecekler önümüzdeki günlerde ya CHP'yi, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illa ki iktidara varacağız. Benimle birlikte bu yolda yürümeye var mısınız? Yolun sonunda çiftçinin bütün borçlarının, bütün faizlerinin silindiği, ana paranın yıllara bölündüğü, çiftçimize ikinci bir şansın verildiği bir süreci, çiftçiler için ikinci şans, ikinci bahar paketini açıklayacağız. Emeklileri açlıktan kurtaracağız. Emeğin, alın terinin hakkını tam olarak vereceğiz. Esnafı düştüğü zorluklardan kurtaracağız. Biz halkın partisiyiz, milletin partisiyiz, Türkiye İttifakı'yız. Bütün Çiftlik'i, Niğde'yi, Türkiye'yi birlikte kucaklayacağız. Partimizi büyüteceğiz. Ülkede güçlük çekenin, yokluk çekenin sırtını sıvazlayacağız, arkasında duracağız. Yoksulu, garibanı, çiftçiyi, köylüyü, işçiyi kayıracağız, bunların kayırdıklarını kayırmacağız. Şuna inanın ki yolumuzda bizimle birlikte sadece CHP'liler, sosyal demokratlar değil; bugün bizimle birlikte geçmişte iktidara oy vermiş, pişman olmuş kararsızlar yürüyor. Cumhur İttifakı'ndan ayrılanlar yürüyor. Türkiye'nin muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları yürüyor. Bizimle birlikte bu millet iktidara, kurtuluşa, güzel günlere yürüyor, güzel günlere.

"ANDOLSUN Kİ BU YÜRÜYÜŞ MENZİLE VARACAK, BU YENİ YOL BİZİ İKTİDARA ÇIKARACAK"

Türkiye güçlüklerin, Türkiye siyasi tarihi travmalarının tarihidir. Ama ardından gelen büyük başarıların da tarihidir. Bugün görüyoruz ki bıçak kemikte, bıçak kemiğe dayanmış. Bu millet sosyal patlamayı sandıkta yapar. Milletin sandık sabrı vardır. Elbette sabır taştı, elbette erken seçim isteniyor. Elbette büyük bir mücadele veriliyor. Ama göreceksiniz sandığa gidecek bu millet, hesapları altüst edecek bu millet. Öyle yüzde 50 artı 1'le değil, yüzde 70'le bu iktidarı değiştirecek bu millet.

Ben arkadaşlarımla birlikte parti yönetimine gelince 5 ay sonraya dedim ki, 'Ya parti birinci parti olacak ya bırakıp gideceğim.' Bana dediler ki 'Yıllarca duran, 14 seçim kaybedenler gitmiyor da sen nereye gidiyorsun, 4 aylık Genel Başkan?' Dedim ki 'İddialı olacağız. İddia koyacağız ki başaracağız.' 4-4,5 ay sonra girdiğimiz ilk seçimde 47 yıl sonra birinci parti olduk, yolumuza devam ettik, bizi kimse durduramaz. Bize ne para ne bina bize sizin gibi yürekli insanlar, güzel insanlar, sizlerin desteği lazım. Andolsun ki bu yürüyüş menzile varacak, bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak, partiye yapılan kötülüklere biriken öfke, mücadele gücüne dönüşecek ve bugün sizde gördüğüm bu kararlılık, bu azim, bu yazın ortası pazar günü öğlenin 13.30'u, 14.00'ü, güneş tepede, işler tarlada bekler, böyle şartlar altında bu kadar küçük, mütevazı bir yerde bizi çağırıp da buraları doldurmak, bizlere sahip çıkmak bunu Özgür Özel ömrü boyunca unutmayacak. Çiftlik'in yeri hep ayrı bir yerde olacak.

"BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"

Hepinizi çok seviyorum, bizimle birlikte olmaya devam edin, buradan Çiftlik'ten, Niğde'nin küçücük bir ilçesinden buradan bütün Türkiye'deki umutsuzlara sesleniyorum, 'Umudum yok, kurtulamayız, yoksulluktan kurtulamayız, işsizlikten kurtulamayız, bu iktidardan kurtulamayız, gelecekten umutsuzuz' diyene şunu söylüyorum: Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enseyi karartmasın. 'Yapacak bir şeyim yok' demesin. Yapacak bir şeyin var. Çiftlik gibi yapacaksın. Nerede lazımsan oraya koşacaksın. Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz. Hepinizi çok seviyorum, yüreğime basıyorum. Çiftlik'i kalbimde götürüyorum. Yine geleceğim, bu bankın üstüne çıkacağım, size 'Kazandık işte' diyeceğim."