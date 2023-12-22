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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta Barış İlan Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta Barış İlan Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, muhalefetin iktidara karşı yapıldığını ve muhalefete muhalefet yapılmayacağını belirterek, bütün muhalefet partilerine ve İYİ Parti'ye barış ilan ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş\'ta Barış İlan Etti
22.12.2023 - 20:05,
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Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta; "Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Barışın başkentinden bütün muhalefet partilerine, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nevşehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"ANAYASAYI TANIMAYAN DEVLETİ TANIMAZ, DEVLETİ TANIMAYAN BU ÜLKEYE EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPAR"

"Dün verilen karar, çok dikkatli okunduğunda şunu fark etmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde karar 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde uygulanması için yollanıldığı mahkemeye oy birliğiyle yollanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri diyorlar ki, 'Karar ne olursa olsun, mutlaka uygulanmalıdır.' Buradan sonra bu kararı uygulamamak hukuk tanımazlık, anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı hepimiz yetkilerimizi anayasadan alıyoruz. Anayasayı tanımayan devleti tanımaz, devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz net.

"DEMEK Kİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ ŞEHRİ İKTİDAR PARTİSİNİN ADAY BULAMAYACAĞI KADAR İYİ YÖNETİLİYOR"

İstanbul ve Ankara adaylarımızı açıkladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izliyor bütün Türkiye. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Hiç üzülmesinler, demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Geçmişte sesleniyordu bize; ey CHP adayınız kim diye. Ben seslenmeyeceğim 'Ey Recep Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da adayınız kim' diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan, bu övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul ve Ankara'yı değil, elimizdeki bütün büyükşehirleri iyi yönetiyoruz. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. 31 Mart'tan sonra bütün Türkiye'ye 5 sene önce baharı getirmiştik, bu sefer yazı getireceğiz.

(Aydın ve İzmir yılbaşından önce açıklanır mı sorusu üzerine) Hemen önce hemen sonra açıklanabilir. Aydın zaten açıklanacak. Benzer kategorideki belediyelerden önce Aydın'ı açıklarsak o belediyelerde 'Acaba açıklanmayacak mı' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Başka bir sebebi yok.

"MUHALEFETE MUHALEFET YAPMAYIZ, MUHALEFET PARTİLERİYLE TARTIŞMAYIZ"

Buradan bu sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Barışın başkentinden bütün muhalefet partilerine, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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