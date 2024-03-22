Özgür Özel: "İzmir\'in Malı İzmir\'indir. 31 Mart\'tan Sonra da Cemaat ve Tarikatları İzmir\'e Sokmayacağız"

HABER: ECE AZAK - ÖZGÜR ŞENGÜL/ KAMERA: KERİM UĞUR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İzmir'de seçimleri kazanması halinde Karşıyaka İskelesini TÜGVA'ya, Alsancak İskelesi'ni ise TÜRGEV'e vereceğini ifade ederek, "Bunlar İzmir'in malını cemaatlere verecekler. Büyük bir baskı uyguluyorlar, takiyye yapıyorlar. Hamza Dağ'a oy veren tüm AKP'liler şimdi gelmiş alkollü mekanlarda video çekiyor. İzmir, Cumhuriyet'in güvence kentlerinden bir tanesidir. Adaylarımızla birlikte 5 yıl boyunca bir destan yazacağız. İzmir'in malı İzmir'indir. 31 Mart'tan sonra da cemaat ve tarikatları İzmir'e sokmayacağız" dedi.
CHP Lideri Özel, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni (İGC) ziyaret etti. Ziyarete, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve partililer eşlik etti.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Bugün sizleri ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. İGC 1946 yılında kurulmuş bir cemiyet 78 yıllık bir çınar ve İzmir'de tek bir vücut İzmirli gazeteciler. İzmir'in şöyle bir özelliği var Osmanlı'da ilk gazete İstanbul'da kurulsa dahi en etkin yerel gazeteler İzmir'de. İzmir'in levanterler şehri olması çok kültürlü yapya sahip olmasından dolayı 1800'li yılların başından 1950'ye kadar 300'ün üzerinde gazete ve dergi çıkıyor. Bunların önemli bir kısmı kurtuluş savası öncesiydi Hasan Tahsin'in kenttiyiz o nedenle İzmir basınında bağımsız gazetcilik mücadelesi bizler için çok önemli. Biz hiçbir zaman bağımsız gazetecilik anlayışımızdan taviz vermedik ama onun yanı sıra istihdamı çok önemsiyoruz. Özellikle de genç istihdam. Bu kentin gençleri burada kalsın diye çaba harcadık model oluşturmaya çalıştık. İçinde bulunduğumuz Uluslararası Basın Merkezi de bu modellerden birisi burada amacımız meslektaşlarımızın özellikle iletişim fakültesinden mezun olan meslektaşlarımızın tecrübe kazanması ayrıca biliyorsunuz istihdam açısından sıkıntılı bir mecrayız. Son 20 yılda ciddi sıkıntılı süreçler yaşıyoruz Türk basını olarak. Türk medyası elinden şekillendirilmeye çalışılan bir toplum var. O nedenle biz her zaman duruşumuzu net ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek içinde donanımı bilgi birikimi ve çağdaş dijitalleşmeye yatkın meslektaşlarımızın sayısının artması gerektiğine inanıyoruz Bu arkadaşlarımız ile yol yürüyoruz. Burada aynı zamanda iş arama sürecinde olan meslektaşlarımıza da kucak açıyoruz."
"ATATÜRK VE İZMİR'İN DURUŞU TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ KONULAR"
"Yerel medya ve yerel güçler birbirine 'kazan kazan' formülü ile destek vermek durumunda aslında aynı şey yani duruşumuzla bir model oluyoruz" diyen Gappi, "Bu İzmir ise eğer bizim en çok önemsediğimiz şey İzmir dışından gelen herkesin Atatürk'ün kentine geliyorum duygusuyla gelmesidir ve biz önce buna sahip çıkmak zorundayız ama gücümüz de birlikte yükseltmeliyiz bugün gelen konuğuma şunu söyledim. İktidar partisindendi kaynakların bir çok kısmı ulusallara veriyorsunuz çok güzel peki yerel kanalları biz nasıl büyüteceğiz? İşte bunlar ortak doğru formüller ile olmalı. Biz destek kelimesine inanmıyoruz birlikte kazanmaya inanıyoruz. İki tane vazgeçilmezim var biri mesleki açıdan mesleki kimliğimiz, etik ilkelerimiz ve istihdam o yüzden de birlikte çalışmak bizim için önemli elzem. Taviz vermediğimiz konular belli Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir'in duruşu taviz vermeyeceğimiz konular bunlar" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel de ziyarette yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan bir buluşma için geldiğimizde il başkanımız davetinizi iletti. Ben de çok memnun oldum. Zaten ben gittiğim şehirlerde mümkün olduğu kadar bütün meslek örgütlerine ziyaretlerde bulunmaya çalışıyorum. Basın meslek örgütleri de çok önemli. Çünkü sadece kendi üyelerinin ad ve menfaatlerini değil aynı zamanda kamunun hak ve menfaatlerini de koruyorlar. Hepimizin hakkı menfaatini koruyorlar. Sizlerin bir az önce söylediğiniz gibi son dönemlerde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen özgür ve bağımsız şekilde gazetecilik mesleğini yapmanız, halkın haber alma doğruları öğrenme hakkının teminatı. Maalesef Türkiye'de yaygın medya üzerinden medyanın patronaj ilişkileri, devlet ile patronların ilişkileri, maalesef gazeteci olmayanların gazete ve televizyon sahibi olabilmesi, devletin birçok Avrupa ülkesinde yasak olan kamu ihalelerinden öncesinde ve sonrasında yararlanma noktasında bir sınırlamaların olmaması, aynı zamanda bankacılık kanunu ile bankacılık yapmaları, gazete sahiplerinin çok farklı işlerle iştigal ediyor olmaları çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Bunun en çok da bedelini sesini eşit şekilde duyurmak isteyen muhalif siyasetçiler çekiyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde. Tabii dijital mecralar bir yandan halka ulaşım açısından çok çok önemli. Otomatik olarak dijitalleşme gazetecilik mesleğini de değiştiriyor ve eskiden bir haber Anadolu'nun iki gün sonra belli bölgelerine ulaşabiliyorken, şimdi dünyanın herhangi bir yerine saniyeler içinde tüm haberler ulaşıyor. Ertesi güne haber satmak gibi bir görevi olan gazeteler ertesi gün haber satamadıklarından tavır satmaya başlıyorlar. Herkes kendi görüşüne yakın bir gazeteden tavır satın alıyor. ve bu çok büyük bir başkalaşım yaratıyor sektörde. Şimdi yerel seçimlerde bile daha bundan birkaç yıl önce hiç aklınızın almayacağı, sadece internet hesaplarında bir videonun yayınlatılmasının seçimin kaderine tesir edebileceğine bir inanç gelişmiş durumda. İzmir'de de biraz bu dijital habercilik üzerinden yerel seçimlerin ciddi şekilde yönlendirilmeye çalışıldığı bir süreci de yaşıyoruz. O yüzden yazılı kurallara, denetime, ahlaka ve öz denetime sahip sizin gibi kurumların varlığı son derece önemli. Bundan sonraki süreçte biz de sizi Ankara'da ağırlamak isteriz. Hem İzmir Gazeteciler Cemiyeti tüm İzmir'de faaliyet gösteriyor ama Konak size coğrafi ev sahipliği yapan bir yer. Coğrafi ev sahiplerinizden Konak'ta bir kadın belediye başkan adayımız var. İzmir gibi Atatürk'ün kentinde 6 tane bugüne kadar belediye başkanımız olmuş ama bugün 9 kadın belediye başkan adayımız var seçilecek yerden. Karabağlar Karşıyaka gibi büyük metropol ilçelerde kadın başkan adaylarımız var. 12 tane genç belediye başkan adayımız var. Hepsinin İzmir'in gençlerine kadınlarına ve kadınlara saygılı her yaştan genç erkeklere emanet ediyoruz. Ümit ediyorum 1 Nisan günü adaylarımızın tamamının göreve geldiği ve sizinle uyum içinde iş birliği içinde çalıştıkları bir süreci hep beraber yaşayacağız ve yakalayacağız. Ben sizin şahsınızda mesleğini yapan, hayata tutunmak için mesleğinden taviz vermeyen tüm üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da hep birlikte olmayı, bir arada olmayı ümit ediyorum."
"BUNLAR İZMİR'İN MALINI CEMAATLERE VERECEKLER"
Ziyaretin ardından gezetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi:
"Anketlere baktık. İzmir ittifakı sahada kuruldu, sandıkta da kurulacak. Oyların inanılmaz yükseldiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza teveccüh var. Karşı tarafta ise İzmir'e neler yapabileceği korkusunu göstermeden çalışan birisi var. Bir kapalı toplantıda bu arkadaş şöyle konuştu, 'Hele şu belediyeyi bi' kazanalım, Belediyeyi TÜRGEV'e, TÜGVA'ya açacağım' dedi. Bakın arkadaşlar, İstanbul Adalar'da muhteşem bir yer var. Orayı kiraya versek Adalar'ın bütün masrafına yetecek kadar kira geliri elde edebiliriz ama İBB bize geçmeden önce AKP ne yaptı? Orayı TÜGVA'ya 30 yıllığına kiraladı. AKP İzmir'i kazanırsa Karşıyaka İskele TÜGVA'ya, Alsancak İskelesi'ni ise TÜRGEV'e verecekler. Bunlar İzmir'in malını cemaatlere verecekler. Büyük bir baskı uyguluyorlar, takiye yapıyorlar. Hamza Dağ'a oy veren tüm AKP'liler şimdi gelmiş alkollü mekanlarda video çekiyor. İzmir, Cumhuriyet'in güvence kentlerinden bir tanesidir. Adaylarımızla birlikte 5 yıl boyunca bir destan yazacağız. İzmir'in malı İzmir'indir. 31 Mart'tan sonra da cemaat ve tarikatları İzmir'e sokmayacağız."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel: 'İzmir'in Malı İzmir'indir. 31 Mart'tan Sonra da Cemaat ve Tarikatları İzmir'e Sokmayacağız' - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AGC'nin 40. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, AGC üyelerinin 40 yıl boyunca Antalya'nın sesi olduğunu ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise AGC'nin gazetecilerin anılarından oluşan bir kitap yayınladığını söyledi.
Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak.
Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor.
HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.
Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olmasıyla dikkat çekti. Ancak, GSMChina'nın raporuna göre Civi 4 Pro sadece Çin ve Hindistan pazarında satılacak, global olarak piyasaya sürülmeyecek. Bu durumda Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet, yeni kampanyasıyla yurtdışı uçuşlarını müşterilerine 1 dolar, 1 euro şeklinde sunmaya başladı. Kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.
Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor.
Samsun'da polis ekipleri, 'Güvenli mahallem, güvenli eğitim' projesi kapsamında Atakum ve Canik ilçelerindeki okullarda öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi. Ayrıca, 21 Mart Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri de gerçekleştirildi.
Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor.
Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu.
Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. Galaxy A55 modeli için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak ve yeniden başlatma süresi kısalacak. Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?