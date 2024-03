Özgür Özel, Partisinin Genç Adaylarıyla: "Onlara Güvenmek, Yol Açmak, İmkan Tanımak Çok Önemli"

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genç belediye başkan adaylarıyla İstanbul'daki Dijital Deneyim Müzesi'nde bir araya geldi. Özel, "Benim bir gence inanıp da sükut-u hayale uğradığım çok istisnadır ama çok inandığım yaşıtlarım beni çok sükut-u hayale uğratmıştır. Siyasette gençler yedek kulübesinde yaşlandıkça ileride olmaması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi yedek kulübesinde öğreniyorlar ama sahada hiç kötü bir şey öğrenmiyorlar, kötü bir şey yapmıyorlar. Onlara güvenmek, yolunu açmak ve onların kendinden daha gençlerin yolunu açması için onlara imkan tanımak çok önemli. Ben çok güveniyor ve inanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile partinin genç belediye başkan adaylarının da yer aldığı programda konuşan Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anarak konuşmasına başladı.

Özel, konuşmasında şunları söyledi: :

"Bugün 4 gençten üçü deyim yerindeyse bavulları kafada toplamış. Anketlerde yüzde 67 ile 75 arasında 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek ve orada kalmak istiyorum' diyor. Bu memleketin en büyük beka sorunu bu. Ben sesimin eriştiği, sözümüze değer veren tüm gençleri hangi görüşten olurlarsa olsunlar siyasete davet ediyorum. Uygun görmeleri durumunda CHP'ye davet ediyorum. Gençlerin siyasette bundan sonra önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız, onları her türlü olanağı sağlayacağız. Partinin genel başkanı olarak sorumluluğum sizlerden az. Çünkü partinin kurucusu, Cumhuriyeti bana emanet edip gitmedi. Demedi ki 'Cumhuriyet, CHP genel başkanlarına, büyükşehir belediye başkanlarına emanettir. Genelkurmay başkanlarına emanettir'. Orduya bile emanet etmedi. Başkumandanı olduğu orduya emanet etmek en kolayıydı ama gençlere emanet etti. Biz de sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Cumhuriyet size emanettir. CHP de sizin partinizdir. Her iki emanete de sahip çıkmanızı bekliyoruz.

"6 BİN GENÇ ADAY OLMUŞ"

Çok sayıda genç arkadaşımızı adaylaştırdıktan sonra sizler, kentleri gençler yönetecek diye lansman hazırlığı içindeydiniz. Bunu çok istiyorduk. Çünkü 6 bin genç arkadaşımız aday olmuş. Seçilecek yerden aday arkadaşlarımız var. Kadınlar ve gençler konusunda partideki büyük değişim ve dönüşümün görünür olması çok istediğimiz bir şeydi ama bir yandan kampanya başladı ve bütün arkadaşlar başa baş mücadele ediyor. Onları bir salona toplamak, 8 bin kişilik bir salon var Ankara'da. 6 bin 500 adayımızı oraya getirmek nasıl bir fikir diye konuşulurken böyle bir fikir çıktı ortaya. Bu buluşmayı dijital olarak yapabiliriz, aynı anda bin 800'ünü görebiliriz. 6 bini dönüşümlü olarak ekrana gelebilir ve biz onlarla sohbet edebiliriz diye.

"GENÇLER EKREM BAŞKANDAN MEMNUN"

5 yıl önce İstanbul'un gençleri verdikleri oydan şimdi memnun. Benim bütün okuduğum araştırmalarda 5 yıl önce İmamoğlu'na oy vermiş gençler tekrar veriyor ama vermemiş gençlerin çok önemli bir kısmı yöneliyor. İstanbullu gençlerin buraya gösterdiği ilgi boşuna değil. Ben bir de genç seçmende şundan çok memnunum. Buna çok imrenerek bakıyorum. Her yaş grubuna örnek olması gereken bir şey. Bazı yaş gruplarında ağzınızla kuş tutsanız ankette seçmen davranışında çok bariz şekilde partizanlık var. Yani kendi partisine ne olursa olsun yanlışı, eksiği, ayıbıyla oy veriyor. Siz ne yaparsanız yapın kolay kolay kabuğu kıramıyorsunuz ama gençler öyle değil. Gençler gerçekten emeğin karşılığını veriyorlar. Onlara bir adım atıldıysa, onlarla birlikte yönetilme, yönetme noktasında onların sesine kulak verildiyse, onların beklentileri doğrultusunda hizmet verildiyse orada katı particilik yerine kabuklar çabuk kırılıyor, yeni kulaklar işitmeye başlıyor."

"GENÇLERE VE KADINLARA OY VERMEK, CUMHURİYET'E OY VERMEKTİR"

Partisinin mevcut genç belediye başkanlarından örnek verip onların icraatlarını da anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bir gence inanıp da sükut-u hayale uğradığım çok istisnadır ama çok inandığım yaşıtlarım beni çok sükut-u hayale uğratmıştır. Siyasette gençler yedek kulübesinde yaşlandıkça ileride olmaması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi yedek kulübesinde öğreniyorlar ama sahada hiç kötü bir şey öğrenmiyorlar, kötü bir şey yapmıyorlar. Onlara güvenmek, yolunu açmak ve onların kendinden daha gençlerin yolunu açması için onlara imkan tanımak çok önemli. Ben çok güveniyor ve inanıyorum. Bu seçimde bütün gençleri her yaştan Atatürk'ün gençlerine emanet ediyoruz. Bütün kadınları önce Türkiye'nin tam yarısı olan kadın seçmenlere sonra ben Atatürk'ü seviyorum, Cumhuriyet sahip çıkıyorum diyen herkese emanet ediyoruz. Gençlere ve kadına oy vermek, Cumhuriyete oy vermektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona oy vermektir. Yarınlardaki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başaracaklarına oy vermektir. Bütün genç adaylarımıza, kadın adaylarımıza, bilhassa genç kadın adaylarımıza çok inanıyorum. Hepsini başta gençlere, kadınlara ve her yaştan Cumhuriyetin gençlerine emanet ediyorum.

"GENÇLERİN CESARETİ ONLARI İYİ BİR YERE TAŞIDI"

Dedik ki kotaları tam uygulayacağız. Çok büyük oranda uygulandı ama kota uygularken şöyle oluyor. 20 kişiden oraya 4 genç koyması lazım. Son 4'e konuluyor, kota tuttu gibi oluyor. Dedik ki, pencere yapacağız. İlk 5'te bir genç, ikinci 5'te bir genç, 3 ve 4'te. Gençlere 'biz arkanızdayız' dedik hep beraber. Onlar aday oldular. 865 birimde teklif ettik. 300'ü niyetlendi, 199 birimde ön seçim oldu. Ön seçimlerde kotalar kendiliğinden oluştu. Üyelerimiz pencereye gerek kalmadan mutlaka ilk beşe bir genci koydular. Genç arkadaşlar aday oldular. Anahtar listeler oldu, mücadeleler oldu ama bir baktık, Ankara'da mesela, Etimesgut ve Yenimahalle'nin birinci sıra adayları geldiler, fotoğraf çektirdiler. Hiç bize ihtiyaç olmadan kendileri ön seçimlerde bu başarıları elde ettiler. Yani üye, gençlerin hakkını teslim etti. Gençlerin cesareti onları iyi bir yere taşıdı, çok daha iyi yerlere taşıyacak.

"İLK ADIM BUGÜN ATILMADI"

Bir genç aday, MYK'nın gündemine geldiğinde geçmişte aralarında sorun olmuş arkadaşların bile ben birbirine sahip çıktığını gördüm. Şunu duydum, 'Biz rakiptik, hatta kavga ettik. Hatta ben ona kızdım ve istifa ettim ama bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum' diye gençlerin birbirinin hakkını teslim ettiğine defalarca şahit oldum. Bazı kritik adaylıklar öncesi sizlerin son 4-5 gençlik kolları genel başkanı birlikte geldiğiniz, bu örgütümüzün ortak kararıdır, biz bunu talep ediyoruz dediğinizi büyük memnuniyetle gördüm. Genelde siyasette bütün partilerde ana kademe düzeyinde 3-4 kişi bir araya gelirse birinin ayağını kaydırmak için gelirler. Hepimiz ondan şikayetçiyiz. Hiçbirimiz onu istemiyoruz demeye ama hepimiz birden bunu istiyoruz denmesi çok kıymetliydi. CHP'de gençlerle ilgili adımların atılması bugün başlamadı. Önceki Genel Başkanımız Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu döneminde gençlik kotası ve kadın kotasını tüzüğe girdiğini hatırlayalım. Bu kotaların artık şimdi istismardan, arkadan dolanmalara engel olarak desteklere ihtiyacı var. Mesela gençlik ve kadın kotasının birlikte uygulanmaması lazım. 30 yaş altında kadın olunca o her iki kotayı da tatmin etmiyor olması lazım, bu kotaların yeniden tartışılıyor olması lazım. Kadın kotası, eşit temsiliyet talebini önemsiyorum. Gençlik kotasının yüzde 10'dan 20'ye çıkması önemliydi, bunu belki birkaç yaş bareminde güvence altına almak gerekiyor. Benim en önemli beklentim, seçilen genç belediye başkanları ve meclis üyelerine bütün gençlik kollarının büyük bir imece ile destek olmalarıdır.

"KURULTAY SEMBOLİK OLARAK SİVAS'TA TOPLANACAK"

Objektif başarı kriterleri getireceğiz. 5 yılın sonunda şunun ölçülebilir olmasını istiyorum. Gençlerin yönettiği belediyelerde şu, şu, şu kriterlerde daha iyi tutmuş. Gençler bu işi daha iyi yapmış. Sizlerin önünü en çok açacak olan şey, sizlerin başarısı olacaktır. Ben milletvekili seçiminde de belediye başkanlığı seçiminde de yaşı genç olsun ama özellikle örgütten geliyor olsun. Bir genç, CHP'ye baktığında şunu desin, bu partide siyaset yapıyorsan sana hak ettiğin değeri veriyorlar. Milletvekilli, belediye başkanı oluyorken bu bir avantaj oluyor. Bu makamların, mevkileri ve emeği değerli kılan bir şey. Bunu yapacağız. Önümüzdeki 4 Eylül günü CHP'nin değişim ve dönüşüm kurultayı sembolik olarak Sivas'ta toplanacak. Sizlerle birlikte Parti Meclisi, milletvekilleri, 5 Eylül günü Ankara'ya döneceğiz ve tüzük komisyonun son toplantısı olacak. 6-7 Eylül günlerinde tüzüğümüzü gençlerin, kadınların ihtiyaç duyduğu değişimleri, parti içi demokrasinin ihtiyaç duyduğu değişimi tüzükte güvence altına alacak toplantımızı yapacağız. 8- 9 Eylül günlerinde hep birlikte gelecekteki program kurultayımızın ilk 2 gününü, açılış toplantılarını yapacağız. Oraya Türkiye'deki genç üyelerimizden hem şimdi tüzüğe yönelik olarak, program kurultayına yönelik olarak gençlerin önünü birilerinin açmasına ihtiyaç olmadan tüzük ve programla güvence altına alınmış değişiklikleri yapmak üzere katkı bekliyoruz. Kendi geleceğinize el koymanızı bekliyoruz. Genel başkan olarak gençler hangi yetkiyi, hangi güvenceyi, program tanımlamalarını istiyorlarsa onun önündeki engeli kaldırmak için size dayanışma teklif ediyorum, söz veriyorum ve bu değişiklikleri hep birlikte yapmanızı bekliyorum.

"KADINLARIN VE GENÇLERİN AĞIRLIĞI VAR"

Bundan sonraki süreçte her şey gençler için CHP'de daha kolay olacak. Çünkü gençlerin işini gençler kolaylaştıracak. Bugünkü PM üyeleri, saydığınız arkadaşlar müthiş emek verdiler. Ben hepsini o anlamda çok takdir ediyorum. MYK'da hem kadınların hem gençlerin çok ciddi ağırlığı var. Onlar, üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte CHP'ye gençleri davet etmek ve gençlerin CHP'de istedikleri, hayal ettikleri, katkı sağlayabileceklerini düşündükleri her pozisyona gelmelerinin kimsenin teveccühü ile değil; kendi bileklerinin gücüyle, emekleriyle, sadece genç ve kadın oldukları için değil bu göreve layık oldukları, iyi eğitimli oldukları için bu noktalara gelebileceklerini görmeleri lazım ama şöyle bir cam tavan vardı. ya bizi yapmazlar. Öyle bir cam tavan yok artık CHP'de. Genç olmak ve kadın olmanın dezavantaj değil avantaj olduğu bir süreç. Liyakatlerinin çarçur edileceğini kimse düşünmesin. O katkılar her düzeyde çok kıymetli alınacak.

"BÜTÜN GENÇLERİ CHP'YE DAVET EDİYORUM"

Bizim bir dijital demokratik katılımla ilgili iddiamız vardı. Aslında teknik olarak alt yapıyı hazırladık ama yerel seçim gündemi bütün gündemleri yutuyor. Biz dünyada bu işe ilk adım atan partiyiz. Bütün kurullar kendi üst kuruluna kendi görüşünü dijital olarak aktaracaklar. Hatta 1,5 milyonun üzerindeki üyelerin doğrudan fikirlerini aldığımız, anket gibi de değil, doğrudan yönetime kattığımız bir süreci hazırlıyoruz. 1 Nisan'dan sonra bunu olgunlaştıracağız. Örneğin sorulan soruya cinsiyet kırılımı, yaş kırılımı ile neler söylenmiş, hangi öneriler gelmiş? Yani hepimiz cep telefonlarımız üzerinden partinin yönetimine doğrudan katkı ve katılım sağlayabileceğimiz bir süreç olacak. Bunun için bütün gençleri -siyasete meraklı olsun ya da mücadeleye meraklı olsun, söz söylemeye meraklı olsun- CHP üyesi olmaya ve dijital demokratik katılım platformunda yerlerini almaya davet ediyoruz. Bir yıl sonra eğer amaçladığımızı başarabilirsek bu katılımcılığın, bütün dünyadaki siyasi partiler CHP'yi, CHP'deki dijitalleşme ve gençleşmeyi konuşuyor olacaklar. Ben bu anlamda bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum."