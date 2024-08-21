CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Cenaze Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Önk, 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos'ta şehit olmuştu. Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

21.08.2024 15:18  Güncelleme: 15:35
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos tarihinde şehit oldu.

Önk'ün cenaze töreni bugün, Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önk için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş\'un Cenaze Törenine Katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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