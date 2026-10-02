Özgür Özel, Rize'de... Özel: Zulüm yapana, kötülük yapana karşı döndük arkamızı çektik gittik - Son Dakika
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Özgür Özel, Rize'de... Özel: Zulüm yapana, kötülük yapana karşı döndük arkamızı çektik gittik

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Özgür Özel, Rize\'de... Özel: Zulüm yapana, kötülük yapana karşı döndük arkamızı çektik gittik
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında TBMM Genel Kurulu'na terk etmelerine ilişkin, "Meclis Başkanı açılış yaptı. Oradaydık. Sonra bir partinin genel başkanı geldi. O, son seçimleri biz 31 Mart tarihinde kazandık diye bize yapmadığı kötülük bırakmadı. Bizim kurultayı iptal etti. Üstüne yaptığımız üç kurultayı saymadı. Bizim yerimize işine geldiği şekilde partinin başındaki yönetimi değiştirdi. Ben bunu niye dinleyeceğim? Haksızlık yapan, kötülük yapan, zulüm yapana karşı döndük arkamızı. Çektik gittik" ifadesini kullandı.

Haber: Ogün AKKAYA/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(RİZE) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında TBMM Genel Kurulu'na terk etmelerine ilişkin, "Meclis Başkanı açılış yaptı. Oradaydık. Sonra bir partinin genel başkanı geldi. O, son seçimleri biz 31 Mart tarihinde kazandık diye bize yapmadığı kötülük bırakmadı. Bizim kurultayı iptal etti. Üstüne yaptığımız üç kurultayı saymadı. Bizim yerimize işine geldiği şekilde partinin başındaki yönetimi değiştirdi. Ben bunu niye dinleyeceğim? Haksızlık yapan, kötülük yapan, zulüm yapana karşı döndük arkamızı. Çektik gittik" ifadesini kullandı.

Özel, sabah saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesindeki 10 Mart Caddesi'nde geçtiğimiz hafta selden etkilenen esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir balıkçıya "Nasıl balıklar" diye soran Özel'e balıkçı, "Şükür olsun iyi. Bir kiloluk kurbanlık... 7 ortak alabilirsiniz başkanım" diyerek yanıt verdi.

"PAZAR'DA RİZE'DE EN GÜZEL GÜNLERİNİ YENİ PARTİ İKTİDARINDA YAŞAYACAK"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sonrasında vatandaşlarla kahvaltı yaptı ve kısa bir açıklamada bulundu. Özel, YENİ Partili siyasetçilerin sel felaketinden sonra herkesi devreye sokmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni hem Belediyeler Birliği'ni hem civardaki komşu belediyelerimiz çok yardıma koşmuşlar. Biraz önce esnaf arkadaşlara da teşekkür ettik. Kendisi de söyledi. Elden geldiğince uğraşılıyor. Bakalım biraz önce anlattığı Şubat ayına kadar bir proje varmış. Demiş ki 'Hızlı olsun' 15 güne şehir içininki gelecekmiş. Bütün devlet kurumlarının da inşallah desteği olursa Pazar bir daha böyle sel felaketi yaşamayacak. Biz de ne gelirse yapacağız. Ama esas Pazar da Rize de en güzel günlerini YENİ Parti'nin iktidarında yaşayacak.

"VEKİLİMİZ FELAKETİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAK"

Tabii afet bölgesi ilan edilmesi ayrı bir husus. Onun avantajları, dezavantajları var. Onu hep birlikte esnaf odaları başkanı burada, Sanayi Ticaret Odası Başkanı, Belediye Başkanı, milletvekili hep birlikte şehrin oturup bir konuşup o konuda bir karar vermesi lazım. Ama birincisi hem Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Birliğinden hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden kendi üyelerine yönelik faizsiz ve uzun vadeye bölünecek kredilerin verilmesi lazım. Bu konudaki talepleri başkanlarımız ilettiklerini söylediler. Tahsin Ocaklı Vekilimiz önümüzdeki hafta Salı günü Meclis açılınca hem sel felaketiyle ilgili durumu hem faizsiz kredi beklentilerini, borçların ertelenmesini, geçmiş borçların faizlerinin silinmesi konularını konuşacak. Altyapı konusunda da elimizden gelen desteği vereceğiz, bundan sonraki süreçte bu felaketlerin yaşanmaması için.

"BELEDİYEMİZE GENEL İDARE TARAFINDAN CİDDİ BİR DESTEK SAĞLANMALI"

Tabii bir de Türkiye'de son dönemde yüksek enflasyon var. Biraz önce esnaflar da ifade ettiler. Sigorta şirketleri de ürünleri yapıldıysa bile ki bir abimiz dedi ki 'Kendi sigortamı zor yatırıyorum. Dükkanın sigortasını nasıl yatıracağım' dedi. Sigorta yaptırana da maliyet fiyatları üzerinden ödeme yapıyor. Onun da yüzde 70'ini ödüyor. İşte 5 liraya alınmış bir mal 15 lira olmuş. Bu sefer o 5 liranın da yüzde 70'i ödendiğinde 3,5 lira verilen paranın ürünü yerine koyması mümkün değil. Bu da büyük bir sorun. Bunların hepsi hem Meclis zemininde hem ilgili bakanlıklar hem ilgili meslek örgütlerinin üst örgütleri nezdinde takip edilecek. Ama esas bunun yaşanmaması için altyapı konusunda belediyemize ciddi bir desteğin genel idare tarafından verilmesi gerekiyor. İşte projeler hazırlanıyormuş. O konuda başkanımızın ısrarı, takibi iyidir. Biz de elimizden geleni yaparız. Hükümet de gerekli kaynakları sağlarsa bu derelerin, yağmur sularının, atık sularının denize hızlı şekilde drenajı yapılırsa bir daha böyle bir felaket yaşanmaz."

"BİZ MECLİS'İ TERK ETMEDİK"

"Meclis'i terk ettiniz. Kısa bir açıklama alabilir miyiz?" sorusu üzerine Özel şunları kaydetti:

"Şimdi biz o Meclis'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikrini devam ettiren ve onun izinden yürüyen insanlarız. O yüzden biz Meclis'i terk etmedik. Biz meclise gittik. Açılış töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İstiklal Marşı okundu. Oradaydık. Meclise girdik. Meclis Başkanı açılış yaptı. Oradaydık. Sonra İstiklal Marşı meclis içinde okundu. Oradaydık. Sonra bir partinin genel başkanı geldi. O partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı esas sıkıntı burada. ve o son seçimleri biz 31 Mart tarihinde kazandık diye bize yapmadığı kötülük bırakmadı. İşte cumhurbaşkanı adayımızı hapse attı. 40'a yakın belediye başkanımızı tutuklattı. Daha bu sabah Eyüpsultan Belediye Başkanımızı almış ki İstanbul Büyükşehir'deki dengeler kendi lehine olsun, kazanamadığı İstanbul'u Belediye Meclisinde bizi aşağı düşürüp kendini yukarı çıkartarak kazanmaya çalışsın.

"HAKSIZLIK YAPANA, ZULÜM YAPANA KARŞI NE YAPALIM"

Bunun yanında partimiz kurultay yaptı. O hep tek başına girdi bugüne kadarki seçimlere. Biz Türkiye'de ilk kez bir parti seçimle genel başkanı değiştirdi. O bizim kurultayı iptal etti. Üstüne yaptığımız üç kurultayı da saymadı. Dört mazbatam var benim. Bizim yerimize işine geldiği şekilde partinin başındaki yönetimi değiştirdi. Geçmişte yenebildiği bir yönetimle seçimlere gitmek istiyor. Ben bunu niye dinleyeceğim? Sen olsan dinler misin? Biz millete sığındık. O Meclis'in kurucusu biziz. Biz orada Meclis'i değil bize ve ülkeye bu kötülükleri yapanı, fon meselesiyle bütün insanların küçücük arttırdığı cebinden paralarla borsaya koyduğu paraları kendi genel başkan yardımcılarına, bakanlarına, bürokratlarına hortumlatanı protesto ettik. Biz meclisten çıkmadık. Haksızlık yapan, kötülük yapan, zulüm yapana karşı ne yapalım? Onu dinleyelim mi? Yok. Döndük arkamızı. Çektik gittik. Eğer biz iktidar olursak böyle kötülük yaparsak o da bizi dinlemez."

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI MİLLET BELİRLER"

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soru üzerine Özel, "Ben partinin genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayını millet belirler. Ekrem Başkanı da 15,5 milyon kişi belirlemişti. Oy kullanmıştı. Rize'de de kuyruk olmuştu biliyorsun oy kullanırken. Ekrem Başkan cumhurbaşkanı adayımız. O aday olmazsa yeni adayı yine millet belirler. Ben kendim belirleyemem" dedi.

"AYDER'DE HER YER BETON OLMUŞ"

Ayder Yaylası'nın durumuna ilişkin bilgi veren bir vatandaşa Özel, "Ben 1996'da gitmiştim. O zaman yemyeşil bir vadi, yemyeşil böyle inanılmaz bir yerdi. Geçen bundan 2-3 yıl önce bir fotoğraf görmüştüm. Ben onu yapay zeka sandım yani. O inanılmaz bir betonlaşma. Her yer beton olmuş" dedi.

Ziyaretin ardından Artvin'e geçecek olan Özel, cuma namazını Artvin Merkez Camii'nde kılacak.

Özel, cuma namazının ardından saat 14.00'te Artvin Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek mitingde vatandaşlara hitap edecek.

Kaynak: ANKA
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