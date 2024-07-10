Özgür Özel, Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in Mezarını Ziyaret Etti. - Son Dakika
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Özgür Özel, Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in Mezarını Ziyaret Etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna’da, Aliya İzzetbegoviç’in kabrinde, “Arkamızda Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in kabri olduğu halde buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz, Filistin'de bir katliam var. Filistin'deki katliama dur deyin. Dur deyin ki böyle utançları hep beraber yaşamayalım. Bugün buraya gelip utanç duyanlar, yarın Filistin'de yaptıklarının hesabını vermekte yine zorlanacaklar” dedi.

10.07.2024 19:26
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SARAYBOSNA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna'da, Aliya İzzetbegoviç'in kabrinde, "Arkamızda Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in kabri olduğu halde buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz, Filistin'de bir katliam var. Filistin'deki katliama dur deyin. Dur deyin ki böyle utançları hep beraber yaşamayalım. Bugün buraya gelip utanç duyanlar, yarın Filistin'de yaptıklarının hesabını vermekte yine zorlanacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

CHP Lideri Özel, Saraybosna ziyareti kapsamında, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Özel, dua etti. Ardından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu anma törenlerine katılmak üzere bugünden Saraybosna'dayız. Yarın Srebrenitsa'da olacağız. Saraybosna ziyaretimiz sırasında, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret ettik. Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında hatırlamamız gereken en önemli söz, kendisinin 'Unutulan katliamlar tekrarlanır' sözüydü. Biz Serebralistan'da yaşananları unutmadık. Unutturmaya da niyetimiz yok. Ama bu sadece buraya dair bir hatırlatma değil. Örneğin bugün Filistin'de yaşananlara dair de bir hatırlatma. 1995'te katliama kadar bu coğrafyada büyük acılara sahne oldu. Katliam, soykırım adeta her gün biraz daha yaklaştı. 'Geliyorum' dedi. O süreçte dünya kamuoyu, Avrupa kamuoyu maalesef üzerine düşeni yapmadı. O tarihlerde katliamdan iki yıl önce partimizin o dönemki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çatışmaların sürdüğü bu coğrafyaya geldiğini ve tehlikeye dikkat çektiğini, dayanışma gösterdiğini ve uluslararası toplumu bu konuya el koymaya davet ettiğini unutmayalım. O gün Deniz Baykal'ın uyarıları dikkate alınsaydı, o gün Aliya İzzetbegoviç'in sesi duyulsaydı, o gün Bosna Hersek'in, Boşnakların sesi duyulsaydı o katliam yaşanmayacaktı. 1990-1995 arasında 100 bin masum öldü. Yarın seneyi devriyesi olan, 29'uncu yılı olan katliamda sadece bir yerde 8 bin 372 masum öldürüldü. ve geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) 11 Temmuz gününü, Soykırımı Anma ve Hafıza Günü olarak ilan etti.

"Bugün buraya gelip utanç duyanlar, yarın Filistin'de yaptıklarının hesabını vermekte yine zorlanacaklar"

Biz CHP olarak kendi ülkemizde bunun kanun teklifini verdik. Diğer partilerden bu konuda olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Ama şunu da hatırlatmak gerekiyor: Katliamlar, soykırımlar olduktan sonra böyle günleri ilan etmek yerine, uluslararası toplum o zaman tedbir almalı. Şimdi Filistin'e susanlar yıllar sonra, bu sefer bu tuttukları pozisyondan utanç duyacaklar. Tarih önünde de sorumlu olacaklar. Buradan arkamızda Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in kabri olduğu halde bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz, Filistin'de bir katliam var. Filistin'deki katliama dur deyin. Dur deyin ki böyle utançları hep beraber yaşamayalım. Biz Türkiye olarak da Türkiye özelinde CHP olarak da o günkü duruşumuzla, o günkü Genel Başkanımızın tutumuyla, partimizin tutumuyla bugün burada gurur duyuyoruz. Bugün buraya gelip utanç duyanlar, yarın Filistin'de yaptıklarının hesabını vermekte yine zorlanacaklar. Buradan bir kez daha o dönemde hayatını kaybeden, katledilen herkesi rahmetle anıyoruz. Bu büyük acıyı bu büyük katliamı, soykırımı bir kez daha lanetliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in Mezarını Ziyaret Etti. - Son Dakika

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