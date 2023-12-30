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CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da - Son Dakika
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CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da

CHP lideri Özgür Özel, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Özel, "Burada suç ne kulüplerdedir ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır. Suç, 'Her şeyi ben bilirim, ben' diyen var ya suç Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Atatürk'ü Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Erdoğan'dır" diye konuştu.

30.12.2023 - 19:04,  Güncelleme: 19:54
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burada suç ne kulüplerdedir ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır. Suç, 'Her şeyi ben bilirim, ben' diyen var ya suç Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Atatürk'ü Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN SÜPER KUPA YORUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Yunusemre Belediye Başkan adaylığı için yapılan önseçime katıldı, kurulan sandıkta oy kullandı. Özel, daha sonra açıklama yaptı, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. CHP lideri Özel, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Özgür Özel: 'Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel şunları söyledi: "Aylardır diyorum ki, Fenerbahçe- Galatasaray; Türkiye'nin iki güzide kulübü, Süper Kupa maçı yapacaklarsa; bu maç 100. yılda, Türkiye dışında bir yerde oynanamaz; ve adı Atatürk Stadı olmayan bir yerde oynanamaz. Mutlaka ve mutlaka bunu Türkiye'nin büyük stadyumu İzmir'deki Atatürk Stadyumu, oraya yakışırdı, dinlemediler. Yurt dışında yapacaksınız, bir mazeret olur, KKTC'de, yani bizim burası kadar vatan bildiğimiz bir yerde olur. Ama yurt dışında olmaz.

"İŞTE BÖYLE REZİLLİK, KEPAZELİK OLUR"

Yurt dışında olmaz. Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan'da kesin olmaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı, gelince İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? Bunların olduğu yere 100. yılın Süper Kupası gider mi? En büyük maç, 100. yılın son gününde orada olur mu? İşte böyle rezillik olur. Böyle utanmazlık olur. Böyle kepazelik olur. Hepimiz utandık, hepimiz çok tepkiliyiz.

"SUÇ İSTİKLAL MARŞI'NI PAZARLIK KONUSU YAPAN ERDOĞAN'DA"

Ama burada suç ne kulüplerdedir ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır. Suç, 'Her şeyi ben bilirim, ben' diyen var ya suç Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Atatürk'ü Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Söyledik, dilimizde tüy bitti, anlatamadık. Böyle bir rezalet yaşandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'a; onlara destek veren Beşiktaş'a ve tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere, Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve Türkiye'nin en önemli, 100. yıl kupasını oraya yollayan hadsizlere hadlerini tüm kulüpler ve taraftarları bildirmiştir."

Özgür Özel: 'Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.

Özgür Özel: 'Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
CHP lideri Özel\'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk\'ü, İstiklal Marşı\'nı Arabistan\'da pazarlık konusu yapan Erdoğan\'da
Kaynak: ANKA
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