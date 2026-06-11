Özgür Özel: 'Motivasyonumuz CHP'yi geri almak'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, temel motivasyonlarının partiden ayrılmak ya da yeni bir parti kurmak değil, CHP'yi geri almak olduğunu belirterek, "Ama kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu. Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, cehennemin ateşi bir an önce bizi yaksın diye. Bu partinin evlatlarından dokuzunu seçip de geri kalanına gözdağı vermek nedir ya. Belediye başkanlarını arayıp 'Özgür Özel'i destekleyenleri koruyamayız, geriye kalanlara AK Parti dokunmayacak garantisi aldık' gibisinden tuhaf tehdit ve umut cümlelerini aynı anda kurmak nedir ya" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda, "Olmayacak bir iş yapıp, tedbir kararı da alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Burdaki arkadaşlar da burdan buldukları yüzle kurultay yapmayacağız diyerek, bizi partiyi bırakıp gitmeye... Siz bu partide vaktiyle yenilmişsiniz, sonra da hiçbir iddia koymamışsınız, partinin hiçbir yerinde yoksunuz. Partinin size verdiği görevlerde yoksunuz. 1 Nisancıydı sizin adınız. 31 Mart'ta CHP büyük mağlubiyet alacak, 1 Nisan'da biz geleceğiz diyorlardı. Kumpasçılarla beraber çalıştınız. Bir vasıfsızlık, bir seviyesizlik, mukadder olmadığı halde AK Parti'nin açtığı yolu kendine kader gören bir anlayış. Bırakmayacağımızı gördükleri için dokuz arkadaşımızı partiden atmaya çalışıyorlar usulsüz şekilde. Onlar kazanırsa parti kaybedecek, ama esas Türkiye kaybedecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim stratejisi, kendisini yenecek partiyi adaysız, kurumsuz, lidersiz bırakma stratejisi" dedi.

"BU KADAR İNSANIN UMUTLARINI BEN NASIL PERİŞAN EDERİM"

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin cumhurbaşkanı adaylığı için kendisini ya da Mansur Yavaş'ı düşünebileceklerine yönelik açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Mansur Bey ilk günden samimi, dürüst ve değerli bir tutum aldı. Mansur Bey samimi gayret gösteriyor. Bana değil adaylık, cumhurbaşkanlığının tapusunu verseler ben böyle bir ilkesizlik üzerinden kendimle ilgili bir alvere girmem. Beni kendileriyle karıştırıyorlar. Ben bunu yapacak olsaydım, yıllarca konforlu bir muhalefet liderliği koltuğu teklif ettiler. Bu kadar insanın umutlarını ben nasıl perişan ederim" ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

"Doğrudan Kemal Bey değil ama onun adına giden gelen bir sürü kişi önce bana geldiler dediler ki, 'Kemal Bey'i destekleyen 500'ün üzerinde delege var, 1 Nisan'dan sonra bir kurultay yapalım, Ekrem Bey'in ekibini tasfiye edelim, birlikte iktidar olalım. Sen de güçlü otur.' 'Ben güçlü oturuyorum' dedim. Aynı teklifin Ekrem Başkan'a da yapıldığını biliyorum. Bunlar kendine yer alıyorlar, bunların ilkesi yok. Kemal Bey adına geliyoruz diye şimdi de yanında olanlar böyle dediler. Burada ilke nerede? Ekrem kirliyse Ekrem ile ne işin var? Sen kendine yer alıyorsun. Şu anda dimdik içeride duran belediye başkanlarımıza şunu söylediler, 'Kurultayla ilgili bir ifade ver, mutlak butlan gelsin, biz seni içeriden çıkaracağız'. Bir CHP'li bunu nasıl der. Biz Atatürk'ün emanetini TGRT'nin diliyle konuşanlara, TGRT'nin iftiralarını meşrulaştıranlara bırakamayız."

"BU OYUNU BOZMAK DURUMUNDAYIZ"

Birileri bu arkadaşlarımıza hırsız diyor, onların üstüne beton dökmeye çalışıyor. Partinin yönetimine AK Parti yargı kolları tarafından atanmış arkadaşlar, bu partiye pis diyorlar, arınacağız diyorlar, bu kadar büyük kötülük olur mu? Parti CHP olmasa ve bıraktığım bu ülkedeki gençlerin umudu olmasa, 'Alın lanet olsun sizin olsun' diyesi geliyor insanın. Ama bırakamayız. Biz bırakırsak başka bir yapı yok. Bu arkadaşların bu zihniyeti mi AK Parti'yi yenecek. TGRT'ye teslim olanlar mı AK Parti'yi yenecek. Biz bunu bıraktığımızda AK Parti ile mücadele edecek olsa... Çok tarihi bir noktadayız. Bu milletin bu sahiplenmesi çok kıymetli. Bu oyunu bir şekilde bozmak durumundayız.

Temel motivasyonumuz partiden ayrılmak değil. Ben insanların umudunu kıracak bir yanlışın içinde olmam. Onların umut ettiği bir şeyi yapmam gerektiğinde ondan geri durmam. Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz parti kurmak değil, partimizi geri almak. Öyle bakıyorum. Kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu. Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, cehennemin ateşi bir an önce bizi yaksın diye. Bu partinin evlatlarından dokuzunu seçip de geri kalanına gözdağı vermek nedir ya. Belediye başkanlarını arayıp 'Özgür Özel'i destekleyenleri koruyamayız, geriye kalanlara AK Parti dokunmayacak garantisi aldık' gibisinden tuhaf tehdit ve umut cümlelerini aynı anda kurmak nedir ya. Bu olmaz. Bu siyaset değil.

CHP olarak bu arkadaşların bizim zorla bu partiden gitme noktasında kendilerinin ve AK Parti'nin de partinin bölünmesi noktasında çakışan stratejilerinin farkındayız. Bu meseleyi bir parti içi mesele olarak görmüyorum."

"ÖZGÜR ÖZEL ÖYLE BİRİSİ DEĞİL"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Koç Topluluğu'nun resepsiyonunda selamlaşmasına gelen eleştirilerin anımsatılması üzerine, "Bir insan kendisi olmaktan vazgeçecekse eleştirilmeyebilir. Devlet Bey ile ben Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriyken tanıştım 2007'de. Devlet Bey'den çok kötü sözler, çok ağır eleştiriler duydum. Ama bayram seyran siyasilerin birbirini aramasını, hastalığında aramasını... Devlet Bey selam verdi, hatrını sordum, o da bana sordu. Kalktık gittik. Ne yapacağım ben Devlet Bey'e, eleştirileri oluyor, yaşı benden fazla. Orada gidip kabalık yapıp da birtakım toplumsal kesimlerden aferin almamı kimse düşünmesin. Özgür Özel öyle birisi değil. Manisa'da AK Partilisiyle MHP'lisiyle düğünü de birlikte yapıyoruz, cenazeyi de birlikte yapıyoruz. Bu kadar kötülük görmeseydik, siyaset bu kadar gergin olmasaydı, Tayyip Bey de orada oturuyor olsa ben gittiğimde ona da bir hatır sorarım, bana düşer. Ben o değilim, kimse benden onu beklemesin. İnsan olmaktan çıkmamak lazım. Hatır, selam bunlar kimseyi küçültmez" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Her şey yapışır, FETÖ'cülük yapışmaz. Biz bu FETÖ'ye karşı ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Darbe gecesi Meclise koşan biziz. Biz o konuda teflonuz. Ama en kıymetlisi ne? Kumpasder var. Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar'ın başkanı olduğu. İftiranın en büyüğünü duyduk ama onların yaptığı açıklama bana ödülün en büyüğü. Bir de İlker Başbuğ. İki kere ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi ülkenin genelkurmay başkanına FETÖ'cüler, dimdik durdu. Benim dedem gibi Üsküp doğumlu, hemşehrim. O çıktı açıkladı. Buna bile tenezzül ettiler. AK Parti yargı kolları hadi buna tenezzül ediyor, parti içinde buna alet olunca toplum onu geri püskürttü."

"BEN MİLLETE GÜVENİYORUM"

Seçmenin sandık sabrına çok güveniyorum. Milletimizin geneli meydana çıkıp tepki göstermek yerine sandık sabrı gösteriyor. Günü gelince haklıyı haksızı ayırıyor. Ben millete, halka, partiye gönül verenlerine güveniyorum. Her şeyi deneyebilirler. Biz de buna karşı vargücümüzle mücadele etmek durumundayız. Önemli olan teslim olmamak, eldeki bayrağı bırakmamak. Sandığı kaçırmaya çalışırlarsa milletin elinden onları kimse kurtaramaz. Bu parti ne badirelerden çıktı, bundan da çıkacak. Bu partinin evlatları bu partiyi iktidar yapacak."

(SON)