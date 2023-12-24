Özgür Özel: "Türkiye\'nin Bağımsızlığı ve Bütünlüğü İçin Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz. Bunu Yaparken de Sorumluların Arkasına Dizilmeyeceğiz"

CHP Grup Başkanlığından, terör saldırılarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur." denildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan ortak bildirisinin ardından grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin ortak imzasıyla kınama metni hazırlayıp Meclis Başkanlığınca deklare edilmesini istediklerini ancak ortaklaşılamadığı için 4 grubun imzasıyla bildirinin hazırlandığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, milletin büyük bir üzüntü içine düştüğü günlerde birleşebilmenin önemli olduğunu belirterek, bu birlikteliği 4 siyasi parti grubunun sağlayabildiğini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Ülkemize yönelik bir tehdide karşı milletimizin ortak acısını sahiplenme, siyasi bir duruş gösterme adına bu bildiriyi yayınlıyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, genel görüşmeden ortak bir komisyon kurulmasına kadar her türlü öneriye hazır olduklarını söyledi.

Kürt sorununda demokratik ve barışçıl bir çözümü yaratacak adımların atılabilmesi için ortam ve politik kültürün geliştirilmesi gerektiğini belirten Oluç, "Bu olmadığı sürece maalesef Meclis'te her zaman olduğu gibi tabii ki taziyelerimizi hep birlikte yapacağız ama bir taziye yarıştırmaktan da öteye gidecek sonuçları maalesef alamayacağız. O nedenle bir kez daha demokratik ve barışçıl çözüm için hep birlikte adım atma çağrımızı yineliyoruz. Bu gerekçelerle ortak bildiriye imza atmıyoruz." diye konuştu.

Başarır, CHP'nin "bildirisini" okudu

CHP Grup Başkanlığından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile üç grup başkanvekilinin imzasıyla, terör saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grubu olarak kendi "bildirilerini" hazırladıklarını söyledi. Başarır tarafından Genel Kurulda okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.

Bu nedenle, bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenemediğini ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanvekili Celal Adan, vatandaşların ve kamuoyunun önünde herkesin tutumunun tarih sahnesinde yerini aldığını ifade ederek, "Bölücü terör örgütü ile mücadelemiz uzun yıllardan bu yana sürse de eninde sonunda ülkemiz bu badirelerin üstesinden gelecek, son terörist bertaraf edilene kadar bu kararlılığımız devam edecektir." dedi.

Adan, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.