Özgür Özel, Ulus Hali'nde vatandaşı dinledi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tarihi Ulus Hali'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşın sorunlarını, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini, asgari ücreti, gençlerin ümitsizliğini, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir Genel Başkan var" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da tarihi Ulus Hali'nde hal esnafını ziyaret etti. Bir esnaf Özel'e, "Her zaman yanınızdayız başkanım. Alım gücü düşük ama inşallah sen gelirsen bir şeyler yaparsın" dedi. Bir başka esnafın "Tek umudumuzsun Başkanım" sözleri üzerine Özel, "Hepsi karşımızda, siz arkamızdasınız, biz daha güçlüyüz" ifadesini kullandı.

"PARTİMİZDEYİZ, BİZ BU İŞLERİ DÜZELTECEĞİZ"

Bir emekli öğretmenin, "45 yıl çalıştım, 53 bin TL alıyorum" sözleri üzerine Özel, "Yoksulluk sınırının yarısında sana maaş veriyor, 45 yıllık emeğine karşılık" diye konuştu. Bir başka vatandaş, 35 bin TL maaş aldığını, üç çocuk aldığını belirterek, geçinemediğini söyledi. Özel, "Düzelteceğiz inşallah" dedi. Haymanalı bir esnaf ise geçen seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ancak bu seçimde oy vermeyeceğini belirterek, "Haymana olarak seni destekleyeceğiz" dedi. Özel, "Partide olana bitene kızıyorsun, biliyorum ama partimizdeyiz, biz bu işleri düzelteceğiz" ifadesini kullandı.

Bir vatandaşın, en büyük banknot olan 200 TL ile bir kilogram balık alınamadığına dikkati çekmesi üzerine Özel, "Esas mesele şu, ülkesini seven, şehrini seven, üç harflilerden kaçsın, esnafıyla kucaklaşsın. Üç harfliler sizlerden parayı alıyor, vergisini başka yerde ödüyor" dedi.

"DESTEĞİNİZİ SÜRDÜRÜN, BİZ SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yönelik tepki sözleri söylenmesi üzerine Özel, "Ben sizi bırakmayacağım, partiyi de kimseye bırakmayacağım" dedi. Bir vatandaş bu sözler üzerine, "Ölümüne yanındayız" dedi.

Özel, "Bir gelelim, Ulus esnafını dolaşalım dedik. Vatandaşı üç harfli marketlere değil buralara yönlendirelim dedik. Biz halkın partisiyiz, siz de halkın esnafıyız. Mesele parti içi mesele değil. Mesele Tayyip Bey, bizim partide karışıklık çıkartmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Bir esnafın "Kurultay ne zaman, Kurultayı bekliyoruz" demesi üzerine, Özel, "Biz imzaları topladık, bekliyoruz. Siz desteğinizi sürdürün, biz sizi mahcup etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Bir başka vatandaş, Özel'e "Sen olmazsan, hiçbir şey olmaz" diye seslendi.

"HALKIN İÇİNE İNMEK YÜREK İSTER"

Bir vatandaşın, "Yeni partiyi bekliyoruz" sözleri üzerine Özel, "Partiyi geri alacağız, toparlayacağız" dedi. Bir yurttaş, "Sizden çok büyük şeyler bekliyoruz" dedi. Özel, "İyi olacak inşallah, düzelteceğiz her şeyi" diye konuştu.

Bir esnafın Salihli kirazı ikram etmesi üzerine Özel, "Alayım, memleket hasreti gidereyim" ifadesini kullandı. Özel, "Hep bize saldırıyorlar, en son partiyi elimizden aldılar" dedi.

Bir esnaf, "Halkın içine inmek cesaret ister. Başkan dediğin halkın içinde olacak. Cesaret bu başkanda, dinamik başkan. Sonuna kadar arkandayız. Halkın için inmek yürek ister" ifadesini kullandı.

85 yaşında olduğunu belirten bir yurttaş, "Benim ömrümü Cenabıallah sana versin" sözleri üzerine Özel, "Öyle deme, öyle deme. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Üzme kendini. Allah ömrünü eksiltmesin, daha seçim kazanacağız, onu göreceğiz" ifadesini kullandı. Bir başka vatandaş da, "Benim için yanıyor, kurtarın bu memleketi" dedi.

"SOKAĞA ÇIKABİLEN BİR GENEL BAŞKAN VAR"

Özel, hal esnafını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malum konuştular, konuştular, konuştular ve butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber Meclis'e. Meclis'te bir mücadele veriyoruz ama geçen Karadeniz'de Trabzon'dan başladık yedi il gezdik. 'Yarından itibaren üç il gezeceğiz' derken Meclis'te de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki 'Hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım.' Ne zamandır 'Bu Ulus Eski Hal'i bir gezelim' diyorduk. Biz geldik, 'Bir esnafa hal, hatır soralım, millete' dedik. Sağ olun siz de çok ilgi gösterdiniz. Vatandaş da inanılmaz bir ilgi gösterdi. Sokakta malum öfke var. Burada bir yanlış içindeyiz. Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten, kendine olan öfkeyi bizim partiye butlan işi yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi. Tabii yapılması gereken iş dün verilen imzaları hemen İlçe Seçim Kurulu'na yollayıp, 'Kurultay yapıyoruz' deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in."

Burada gördünüz, siz kendiniz takip ediyorsunuz. Her yerden insan geliyor. Kızıyor, söylüyor, söyleniyor ama bizim bu vatandaşın esas derdini konuşmamız, bu vatandaşın hükümete olan öfkesiyle bu iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Tam oradaydık, parti olmuş yüzde 38 ve AK Parti baş aşağı gidiyor. Bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine doğru giderken haydi bakalım olmadık işler… 'Bize bina lazım' değil dedik. Darlanmıştık, çıktık. Altındağ'da da çok büyük bir destek gördük, sizler de takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yarın Denizli programı olacak. Bugün akşam Gazeteciler Cemiyeti'nde herhalde bir program var. Onun dışında hepinizin eline, emeğine sağlık. Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğine konuşan halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir Genel Başkan var."