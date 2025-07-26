Özgürlük Filosu Gazze'ye Yardım Götürüyor

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" adlı gemisinde bulunan Frank Romano, "Varlığımızın Gazze halkının moral bulmasına yardımcı olacağına inanıyoruz çünkü dünyanın onları terk ettiğini düşünüyorlar. Ancak Gazze halkı terk edilmedi, biz onlar için geliyoruz." dedi.

ABD- Fransa vatandaşı Romano, gemiden yaptığı açıklamada, morallerinin yüksek olduğunu ve tüm ekibin birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el koyduğu noktayı geçtiklerini dile getiren Romano, "Özellikle Gazze'deki çocuklar için oyuncak, yiyecek, su ve ilaç getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki durumun korkunç olduğunu belirten Romano, Gazze halkının yalnız olmadığını, Filistinlilerin İsrail'e karşı mücadelesine ve Gazze'deki soykırımın ele alınmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Romano, "Varlığımızın Gazze halkının moral bulmasına yardımcı olacağına inanıyoruz çünkü dünyanın onları terk ettiğini düşünüyorlar. Ancak Gazze halkı terk edilmedi, biz onlar için geliyoruz." dedi.

Hanzala'da bulunan bir diğer aktivist Vigdis Bjorvand da gemiden yaptığı açıklamada, Filistin halkının 1948'den beri acı çektiğini söyledi.

Dünya genelinde gençlerin Gazze için seslerini çıkardığını belirten Bjorvand, "(Umarım) İsrail başarısız olacak ve Filistin yaşayacak. Özgür Filistin." diye konuştu.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala Gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.