Çevre Bakanı: Türkiye'nin depremselliğini bilmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çevre Bakanı: Türkiye'nin depremselliğini bilmeliyiz

Çevre Bakanı: Türkiye\'nin depremselliğini bilmeliyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin depremselliğine dikkat çekerek, çözümün kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Özhaseki, ayrıca küresel iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve şehirlerin dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Bakan, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ancak yeterli olmadığını ifade etti ve muhalefeti eleştirerek, kentsel dönüşüme destek vermemeleri halinde büyük bir vebal altında olduklarını söyledi.

07.03.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin depremselliğine dikkati çekerek, "Bir iş yapacaksak bu gerçekliği bilmemiz lazım. Çözümü kentsel dönüşüm ve en doğru şekilde yapmalıyız." dedi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları ve Mimarlarla Sektör Buluşması"nda konuşan Özhaseki, şehrin geleceğinin yerel yöneticilerinin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Özhaseki, 1950'lerden itibaren başlayan göç dalgasıyla büyük şehirlerin etrafının tamamen dolduğunu ifade ederek, 2000'li yılların başına gelindiğinde sağlıksız yapılar ve kimliksiz binalarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Küresel iklim değişikliğinin korkutan bir boyuta gittiğini dile getiren Özhaseki, "'Son 100 yıl içerisinde Dünyanın ısısı 1,1 derece arttı' diyorlar. '1 dereceden ne olur' demeyelim, vücudumuzda 1-2 derece ateşin arttığını düşünün. Akdeniz Havzası ise 1,5 derece artmış. 2 dereceye çıktığında gıda krizi, kuraklık ve göçler başlıyor. Sonra savaşlar, belalar ardı ardına gelir." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak "6 Şubat depremlerinin hasarlarının giderilmesi" ve "şehirleri dirençli hale getirme" konu başlıklarına öncelik verdiklerini belirten Özhaseki, şunları paylaştı:

"Türkiye, bir deprem ülkesi. Hiç tartışmayalım. Şu anda bile hareketli. Her an nerede kırılacağı belli olmayan 500'e yakın fay hattı var. Bilim adamları diyor ki, 'Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde en riskli 5 ülke var. Birisi de Türkiye. Son 100 yılda gerek denizlerimizde gerek karamızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Neredeyse her sene 2-3 tane yıkıcı deprem oluyor. Ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde. Bir iş yapacaksak bu gerçekliği bilmemiz lazım. Çözümü kentsel dönüşüm ve en doğru şekilde yapmalıyız."

-"Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 307 bin konutun inşaatına başladıklarını belirterek, "Bir sene içinde 75 bin konutu teslim ediyoruz. Mayıs ayıyla birlikte de her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz Böyle büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bazen de sesler geliyor dışarıdan. 'Nerede konut yapmışlar, kime veriyorlar, yüzde yüz AKP'lilere veriyorlar'. Koca koca ana muhalefetin lideri söylüyor, başka genel başkanlar söylüyor, ne diyebilirim ki?" diye konuştu.

İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ancak yeterli olmadığını anlatan Özhaseki, kentsel dönüşümde bakanlık, yerel yönetim ve vatandaş kararlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, muhalefetin "kentsel dönüşüme değil rantsal dönüşüme karşı olduklarını" söyleyerek kenara sıyrıldığını vurgulayarak, "Eğer onlar kentsel dönüşümü İstanbul gibi bir ilimizde, İzmir gibi çok riskli ilimizde gece gündüz demeden çalışarak ön plana getirmiyorlarsa, bu konuda üstlerine düşeni yapmıyorlarsa, büyük bir vebal altındalar." sözlerini sarf etti.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'ya destek isteyen Özhaseki, onların yanlarında olacağını, elindeki imkanları sonuna kadar kullanacağını söyledi.

Mehmet Özhaseki, insanların yaşam tercihlerinin kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, bu ülkenin birliği, dirliği ile ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da kentsel dönüşümün, Türkiye'nin ana meselelerinden biri olduğunu, dirençli toplum geliştirmenin herkesin vazifesi olduğunu vurguladı.

Dağ, depremlerin derin yaralar açtığını hatırlatarak, seçilmesi halinde ilk etapta yapacakları işin depreme dair riskleri minimize etmek olduğunu aktardı.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Bakanı: Türkiye'nin depremselliğini bilmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu'da Namaz Kılan Şahıs Hayatını Kaybetti
    16:26 Kastamonu'da Namaz Kılan Şahıs Hayatını Kaybetti

    Kastamonu'da namaz kılmak için camiye giden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı ancak sağlık ekipleri Güney'in vefat ettiğini belirledi. Güney'in cenazesi Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

  • Ordu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Tutuklama
    16:26 Ordu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Tutuklama

    Ordu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

  • Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
    16:25 Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

    Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı. Battalgazi ilçesindeki depodan çalınan musluk, klozet, su saati, yangın vanası, su süzgeci, fıskiye takımı ve lavabo bataryalarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalıntı malzemeler ise satın alan kişinin iş yerinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

  • Abdullah Yorulmaz ve Milli Takım Altın Madalya Kazandı
    16:24 Abdullah Yorulmaz ve Milli Takım Altın Madalya Kazandı

    Denizli Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı sporcusu Abdullah Yorulmaz'ın içinde yer aldığı milli takım, Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda ABD'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

  • DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi
    16:24 DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi

    Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.

  • Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi
    16:23 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemini vurgulayarak, tarım güvenliği ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığına dikkat çekildi.

  • Paris Moda Haftası'nda 2024/2025 Sonbahar-Kış Koleksiyonları Tanıtıldı
    16:23 Paris Moda Haftası'nda 2024/2025 Sonbahar-Kış Koleksiyonları Tanıtıldı

    Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte son trendleri ve yenilikçi tasarımları tanıttı.

  • Kilis'te kaybolan 10 küçükbaş koyun jandarma tarafından bulundu
    16:23 Kilis'te kaybolan 10 küçükbaş koyun jandarma tarafından bulundu

    Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. M.A'nin bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı: Türkiye'nin depremselliğini bilmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement